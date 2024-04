Por Agencias

León, Guanajuato.- En un lapso de 48 horas, el gobierno del estado asignó escoltas a la candidata del PAN-PRI-PRD a la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo.

El miércoles solicitó la seguridad y el viernes ya tenía los escoltas en un mitin realizado en el jardín del barrio de San Miguel de la ciudad de León.

A raíz del asesinato de la abanderada de Morena a la alcaldía de Celaya, la panista Libia García determinó solicitar la seguridad.

“El día de hoy -viernes- me notificaron la medida de protección, me estarán acompañando a mis eventos públicos y yo misma les he pedido que sean discretos”, comentó al finalizar el mitin.

La candidata dijo que los escoltas implementan un operativo discreto porque para ella es importante estar cerca de la gente.

Agregó que no podía revelar el número de elementos asignados para resguardarla en la campaña.

Libia García reiteró que no tiene miedo y que no ha recibido amenazas, pero tiene que tomar precauciones después del asesinato de la morenista Gisela Gaytán.

“Aunque personalmente no veo una situación de riesgo en mi persona, ni en la de mi equipo y no he recibido ninguna amenaza, al final creí conveniente fortalecer las medidas de seguridad”, declaró.

La candidata a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, y militantes de Morena se manifestaron el jueves en el Congreso por el asesinato de la candidata en Celaya, Gisela Gaytán. En la manifestación gritaban “ya se van, ya se van” y “gobernadora, gobernadora”

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; y los diputados del PAN dijeron que la manifestación para exigir justicia fue un acto de campaña.

“Yo respeto muchísimo la memoria de una mujer que estaba participando en política y por respeto a ella y a su familia, preferiría no emitir una opinión y mandarles un abrazo”, respondió Libia García al ser cuestionada si Morena lucraba electoralmente con el homicidio. (Carlos García/La Jornada).