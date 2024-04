Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a razones técnicas, esta columneja fue escrita antes de llevarse a cabo el segundo debate presidencial, de manera que será hasta la próxima colaboración cuando habrá oportunidad de comentar al respecto, (si es que hay algo que decir, si no, psss no). Mientras tanto llama la atención la gran cantidad de “expertos” apuntados para “analizar” lo sucedido en dicho evento. Ya sabéis que la mayoría son adversarios de la 4T, por lo que es de suponer que tratarán de resaltar la participación de Xóchitl Gálvez cumplimentando así la consigna de aparentar lo imposible, sea meterla a la contienda a pesar de que científicamente está comprobada la incapacidad de esta mujer para asumir tareas que no le corresponden.

Lo cierto es que, a estas alturas del juego, la candidata de la alianza maldita PAN, PRI, PRD solo cuenta con medios de comunicación afines al bloque conservador y una minoría con tendencias neo porfiristas, elitista, discriminadora y profundamente antagónica a la democracia y justicia social. De ahí que no extraña la fusión de los citados partidos que no encontraron más remedio que quitarse la máscara, apareciendo como lo que son, es decir, cómplices del saqueo y la corrupción que padeció México cuando menos durante 36 años.

Por otra parte, algunos “periodistas” insisten en confundir, como Ciro Gómez Leyva quien recién aseguró palabras más, palabras menos, que AMLO “se exiliaría en Cuba concluyendo su mandato”. ¡Haga usted el recabrón favor!, de plano no se midió. Es una opinión de quien recurre al invento para recrear una fantasía solo posible en un cerebro deteriorado por la desesperación, similar a la de Pepe Cárdenas que al iniciar su “noticiero” enfatiza con su voz amarillista y de escándalo, los días que restan para que el líder de la transformación abandone palacio nacional. Desde luego evita mencionar las encuestas que señalan el porcentaje que mantiene importante ventaja de Doña Claudia sobre Xóchitl. Diferencia que difícilmente disminuirá transcurrido el segundo debate, al contrario, es muy probable se incremente ante la carencia de oficio político y lejanía de la causa mayoritaria de la candidata de la corrupción neoliberal.

¿De dónde saca Ciro que AMLO se ausentará del país como lo hicieron sus amigos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?, probablemente de saber que la revolución de la conciencia social apenas está en su primera etapa y que los nuevos tiempos efectivamente beneficiarán a las víctimas de gobiernos integrados por voraces funcionarios y personas ligadas a medios de comunicación que se dedicaron a robar. Les ha dolido mucho la cancelación de los privilegios, incluidos los millonarios convenios de publicidad y los negocios que produjeron nuevos ricos al estilo de Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga. Y ni modo que sea invento.

Ya veremos que será esta clase de “periodistas” los que tratarán de convencer de que Xóchitl está en posibilidad de suceder a AMLO cuando la realidad es que la pobre mujer ahora mismo corre el riesgo de ser superada por el emecista Jorge Álvarez Máynez. Con decirle que, hasta Diana Vega Gálvez, hija de la abanderada de la reacción, alaba las tareas del supremo gobierno, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que lo reconoce positivo y por lo tanto propone sea permanente. Imagine el coraje de su boquifloja madre que no pudo evitar la sinceridad de la muchacha.

Total, que, a reserva de conocer su contenido, el columnista anticipa que el segundo debate presidencial ha de servir para dejar en claro lo que la mayoría mexica sabe, es decir, que la 4T llegó para quedarse. Y pa’l baile vamos el 2 de junio.

SUCEDE QUE

Sigue la campaña sucia. Anabel Hernández encontró en tiempos electorales la mejor época para publicar su libro “La guerra secreta” donde destaca presunta aportación de dinero del crimen organizado a la campaña de AMLO en el 2006. Se ve y se siente que la escritora está, pero re-que-te-bien inspirada por la ultraderecha. ¿Qué daño puede hacerle al Presidente de México si el hombre ya pasó a la historia como el mejor después de Juárez y Madero?. Huele a sospecha como los mensajes multiplicados en redes patrocinados desde la obscura reacción que “tira la piedra y esconde la mano”, donde insisten en señalar de narco al supremo gobierno… Oiga, ¿el hecho de que Cabeza de Vaca haya seleccionado a su ex coordinador de asesores Homero Flores Ordoñez como candidato pluri a dipu federal en su lugar, significa que le perdió la confianza a “el truko” Verástegui después de lo sucedido al alcalde reeleccionista de ciudad Mante Noé Ramos Ferretiz?, o fue “desde-endenantes”, como diría el ranchero. De ser así, la orfandad política merodea al cacicazgo de Xicoténcatl y la región. Otro indicio lo encontraríamos en el resultado electoral y de ahí pa’l real, las consecuencias llegarían como cascada.

Y hasta la próxima