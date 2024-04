Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Son iguales el caso de Carlos Peña, a quien mediante un amparo le restituyeron sus derechos y logró ser candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa y el del exgobernador Francisco N a quien la última instancia jurisdiccional en materia electoral, el TRIFE, lo declaró inelegible, prófugo y ahora pretende que lo registren como candidato a Diputado federal por la vía plurinominal porque dice que ya tiene otra vez sus derechos a salvo por un amparo?. Por supuesto que no, se parecen tal vez, pero nada más, porque en el caso de Carlos Peña pudo ampararse y que le devolvieran sus derechos durante los tiempos que marca la ley, mientras al exgobernador le tenían liberadas ordenes de captura las cuales evadía huyendo, no atendiendo los requerimientos de un Juez.

Los abogados electorales, los que saben, afirman que por más que intente el PAN hacer candidato al prófugo exgobernador para darle fuero e impunidad en todos los delitos que se le acusa no lo van a lograr, la razón es simple, la decisión del TRIFE es inatacable, ya no tiene reversa.

Deje explicarme poquito más, quizá hoy con un amparo le hayan restituido sus derechos políticos a Francisco N, que lo dudo, pero esos derechos los debió tener a salvo cuando lo registraron de candidato, cuando la ley le obligaba a que así fuera, vaya, debió cumplir a cabalidad los tiempos que marca la ley electoral la cual no es flexible, es decir, el INE no puede esperar a que un presunto delincuente logre un amparo para registrarlo con ese documento cuando se le antoje, se violarían los principios de equidad, igualdad, certeza, confiabilidad y otros, además el amparo ya no es un documento consistente porque los Magistrados declararon prófugo y presunto delincuente al exgobernador y dicho documento no sirve para declarar inocente o culpable a nadie, menos a quien anda huyendo, conclusión, permitirle ser candidato a Cabeza de Vaca es tanto como ayudarle a protegerse con un fuero para evadir la ley por los próximos años, el INE pasaría a ser su cómplice para que no atienda a las autoridades competentes en los delitos por los cuales se le está reclamando.

Exacto, la ley electoral, los requisitos de elegibilidad para los diferentes cargos de elección, los tienen que cumplir todos los aspirantes a candidatos en los mismos tiempos, por eso el caso Cabeza de Vaca ya se juzgó y se le negó la posibilidad de ser Diputado, se hizo conforme a su situación en el momento que se registró en tiempo y forma, le reitero, no le fue aprobado su registro porque se le declaró prófugo de la ley y ahora ya no se le puede registrar aunque se dé el supuesto que si cumpla con los requisitos.

Es caso contrario a lo que ocurrió con el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, porque a él se le juzgó por ese Tribunal con documentos de inicio de un proceso, cuando tenía tiempo para subsanar errores o aclarar situaciones de acuerdo con la propia ley electoral, con un agregado, un presidente municipal no tiene fuero y si el edil fronterizo no quiere atender el delito que le señalan en cualquier momento la autoridad competente lo puede enviar a la cárcel, o lo pueden retirar de su cargo, por lo menos, es decir, no se protegerá gane o pierda sino atendiendo los reclamos de la autoridad electoral.

El prófugo Francisco N ataca de nuevo, tiene una enorme necesidad de fuero para que no lo metan al bote y sabe que siendo Diputado la puede librar tres años, seguir con sus mismas prácticas, para desgracia de él, la decisión de un Tribunal no es reversible ni atacable, en su caso se dio la última palabra con los elementos que pudo aportar hasta que la ley se lo permitía, está a destiempo, si el INE le acepta su registro se hará sospechoso y romperá con lo que está obligado a hacer cumplir, una contienda equitativa, confiable, en resumen, se haría sospechoso de proteger delincuentes y, créalo, el arbitro electoral ya no está para esos trotes en este momento que sobre su cabeza ronda el desprestigio.

AMÉRICO LLAMA A LA JUVENTUD A TENER MÁS COMPROMISO… Las nuevas generaciones de estudiantes tamaulipecos deben estar comprometidos en el desarrollo y el bienestar social de su comunidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien llamó a las y los jóvenes a aprovechar las grandes oportunidades y potencialidades que ofrece nuestro estado.

“Están en la etapa más hermosa de su vida, en su etapa de formación y dentro de una entidad y una nación que está pensando en su juventud y que tiene grandes oportunidades y retos por venir, porque solo la ciencia y la tecnología nos podrá sacar adelante de los grandes problemas que nos aquejan en este momento”, dijo.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en la explanada del Instituto Tecnológico de México Campus Ciudad Victoria y tras la bienvenida a cargo de la directora del plantel, Deysi Yesica Álvarez Vergara, el gobernador del estado se comprometió a edificar un gimnasio-auditorio, una petición que ha sido solicitada para beneficio de la comunidad educativa de esta institución.

“La energía que trasmite al estar aquí presente con sus maestros, con el entusiasmo de dar esos conocimientos a una nueva juventud que debe estar comprometida en el desarrollo y el bienestar social de su comunidad, que dejemos y cambiemos esas palabras de competencia por colaboración, por participación, por crecer juntos y cada vez tener una mejor oportunidad a todos los que convivimos y vivimos en esta gran nación y en este gran estado y si no me equivoco como dice su lema: honestidad, verdad y servicio a la sociedad”, manifestó.

Villarreal Anaya recordó a las y los estudiantes los pasajes históricos que ha vivido nuestro país a lo largo de sus cuatro transformaciones y destacó que actualmente México camina por una coyuntura histórica en donde todo está enfocado al bienestar y el desarrollo de las personas.

“Estamos trabajando en eso, para que realmente nuestra patria, nuestro estado, nuestras instituciones se enfoquen en el servicio a la persona, con una visión humanista en donde lo importante es el desarrollo y el bienestar social de quienes somos orgullosamente mexicanos y orgullosamente tamaulipecos”, indicó.

Al término de la ceremonia, el gobernador e integrantes del gabinete estatal dieron el banderazo de salida a cinco pipas para el transporte de agua donadas por Petróleos Mexicanos en beneficio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y un camión “vactor” para el Ayuntamiento de Victoria.

RODARAN UNIVERSITARIOR POR CALLES DE VICTORIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara el paseo en bicicleta “Familia UAT”, para celebrar tanto el Día del Niño y de la Niña como el Día de la Madre, evento que ha sido programado para este sábado 4 de mayo en Ciudad Victoria.

El banderazo de salida será a las 8:00 de la mañana, por lo que se invita a la comunidad universitaria y público en general a presentarse media hora antes del arranque, donde también habrá una mesa de registro que se instalará desde las 7:00 horas.

En un verdadero ambiente de fiesta, el punto de reunión, salida y meta será frente al edificio de la Rectoría, en la calle Matamoros, entre Ocho y Nueve, donde el personal de logística implementará una serie de actividades lúdicas y recreativas para entretener a los “reyes de la casa”, además de números musicales y de baile para el deleite de las mamás.

El recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, será desde la esquina de las calles Nueve y Matamoros hacia el bulevar Luis Echeverría, donde rodarán hasta llegar a la avenida del Estudiante para avanzar hacia el norte, rodear el paseo Méndez e incorporarse a la avenida Francisco I. Madero (calle Diecisiete).

Al llegar a la avenida Alberto Carrera Torres, el contingente girará a la derecha para dirigirse hasta la calle Nueve, donde girarán nuevamente a la derecha para retornar al lugar de partida: Nueve y Matamoros.

La Secretaría de Vinculación de la UAT informó que las inscripciones son gratis y se podrán efectuar tanto en la Dirección de Deportes y Recreación como en las oficinas del Gimnasio Multidisciplinario, ubicadas en el Centro Universitario Victoria, en horario de 9:00 a 20:00 horas.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]