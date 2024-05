Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si en verdad está libre de culpa y no se dobla ni se raja, según su perorata, el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, debería salir de su escondite en el extranjero. Al fin y al cabo cuenta con el escudo protector que le dan los amparos concedido por JUAN FERNANDO ALVARADO LÓPEZ, juez séptimo de distrito con cabecera en Reynosa.

Y el mejor momento en que debería hacerse presente para levantar ámpula, políticamente hablando, es el de la gira que realizará por municipios de Tamaulipas la candidata del PAN, PRI y PRD, XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, durante la primera quincena de mayo.

Así podría demostrar que en realidad es lo que pregona: que la justicia está de su lado.

Es tiempo de que de la cara y explique porque, si es casi un santo, antes de concluir su mandato, salió huyendo de Tamaulipas.

Tiene ante sí la oportunidad de reivindicarse con los ciudadanos y erigirse como el “luchador por la legalidad”, cuya imagen trata de construirse, aunque propios y extraños lo identifiquen en calidad de delincuente.

Por supuesto que no pisará tierra cueruda; no en la presente contienda y menos en su compleja situación jurídica así traiga un paquete de amparaos que le garantizan impunidad.

Sucede que GARCÍA CABEZA DE VACA sabe en lo que se metió y no va arriesgarse a que, tan pronto ponga un pie en territorio nacional, lo lleven ante un juzgador diferente a los que tiene a su servicio en base a “cañonazos” en efectivo.

De modo que van a quedar en el limbo sus mensajes huecos y estridentes que maneja en redes sociales y con sus cuates de medios convencionales, a los que utiliza para pregonar su presunta inocencia y la certeza de que le restituirán la candidatura a diputado federal, por la vía plurinominal, luego de que la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo dejara prácticamente fuera de la contienda al considerarlo prófugo de la justicia.

A propósito, la responsable del área jurídica del gobierno del estado, TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, desestimó el amparo que le fue concedido a CABEZA DE VACA, por el referido juez de distrito.

Subrayó que las sentencias del Tribunal son definitivas e inatacables por lo que la situación del ex mandatario no cambia y, en ese sentido, no puede esperarse que le restituyan la candidatura a legislador.

Esta en manos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), actuar en consecuencia y colocar en su justa dimensión al panista adinerado e influyente que, hasta ahora, con el apoyo de su defensa jurídica y el tejemaneje en los ámbitos de administración de justicia, ha logrado evadir la aplicación de la ley.

El caso es que será un respiro para GÁLVEZ RUIZ no tener cerca a CABEZA DE VACA, al menos al ex gobernador, que lo único que puede aportarle son negativos.

Pero seguramente la candidata opositora traerá apagada a la burbuja de FRANCISCO, entiéndase su hermano, el senador ISMAEL, el diputado GERARDO PEÑA FLORES y el ex candidato a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

El que tampoco le sumará es el candidato a la alcaldía de Victoria, al que el abanderado del Movimiento Ciudadano (MC), LUIS TORRE ALIYÁN, le puso ÓSCAR CABEZA DE VACA.

De manera que XÓCHITL bien podría pensar que con esos amigos no necesita enemigos. Si de por si la opositora trae su historial.

Sera interesante ver si la candidata logra levantar la moral del panismo tamaulipeco y ponerlos en movimiento porque desde que el cabecismo se adueñó del partido han ido a la baja.

En cuanto a los priistas, igual pueden aprovechar la ocasión para “mostrar” que aún respiran y aspiran, así sea de manera marginal.

De PRD no hay mucho que decir, salvo que en Tamaulipas no quieren nada con el PAN y el PRI y es de esperar que se den de topes al tener a XÓCHITL de candidata.

Estos, que se dicen de izquierda, al menos, en su momento, marcaron distancia con los CABEZA DE VACA y compañía.

AL CIERRE

Se anunció el arribo de 400 militares para reforzar las labores de seguridad en Nuevo Laredo y la zona ribereña.

Se nota la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno del estado y la federación y ello es a favor de las personas de bien.

Así puede inhibirse la perversa tentación de grupos delictivos, de aprovechar la contienda electoral para tratar de desestabilizar a la entidad, así sea por regiones.