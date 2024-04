Por Agencias

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez y los dirigentes de los partidos que la postulan (PAN, PRI y PRD) se reunieron hoy por más de tres horas con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (IFE), a quienes dijeron que compiten en condiciones de inequidad y en ese sentido, pidieron “cancelar” las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistieron además en que el árbitro sí puede colocar espectaculares para divulgar el mensaje de que los programas sociales no pertenecen a ningún partido.

“Toca al INE establecer los límites frente a los ataques” del mandatario, “que se haga por lo menos un llamado enérgico”, dijo Gálvez, acorde con asistentes al encuentro privado realizado en las oficinas centrales del Instituto, el cual estaba programado para hora y media y al final se prolongó el doble.

Ahí también manifestaron su inconformidad por el formato del debate, pero de manera particular la candidata se quejó de la moderación al asegurar que fue a quien más preguntaron e interrumpieron; igualmente se quejó de la asistencia de algunos consejeros en el set, en el primer debate presidencial, el pasado domingo.

Al final del encuentro, ya frente a la prensa, Gálvez, flanqueada de los dirigentes de los partidos que la postulan, señaló que ha sido agredida desde la mañanera, pese al llamado del INE de que deje de mencionarme.

“Otro daño terrible que se ha hecho a mi persona fue cuando el Presidente exhibió cuentas de mi empresa, diciendo lo que se había facturado.

“Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria; se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o que yo llegué a obtener son totalmente ilícitos y transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero”, dijo.

Por otra parte, Gálvez señaló que sí va a participar en los dos debates restantes, aunque recalcó que “el problema está en la bolsa de tiempo”.

Y aunque en privado los consejeros fueron puntuales en cuanto a que el INE no tiene atribuciones para cancelar la mañanera, la candidata comentó que el tema sería llevado a consideración del consejo general.

CITA PRIVADA

Los políticos resaltaron los temas de la seguridad en las campañas y la divulgación del INE sobre programas sociales, a partir de una pretendida campaña específica del INE.

La consejera Dania Ravel expuso que ya no es momento -dentro del proceso electoral en curso- de emitir lineamientos específicos.

Los dirigentes Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) pidieron “piso parejo” y aseguraron que Claudia Sheinbaum sustenta toda su acción en los programas sociales y, más aún, afirma que Gálvez los desaparecería, lo que en su opinión genera inequidad de la contienda.

En cuanto a las mañaneras, Cortés dijo a los consejeros que no han servido sus llamados -dentro de las medidas dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias- para que el mandatario se abstenga de expresarse sobre temas electorales, por lo que la única forma de atender el punto es cancelar las conferencias de Palacio Nacional.

En tonos similares se expresaron Moreno y Zambrano, a lo que la consejera Norma de la Cruz les recordó que el INE no tiene esa atribución sino, en todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“La consejera les comentó que entiende lo que solicitan pero que debe haber la sensibilidad de lo que sí le corresponde al INE, así que su solicitud debe ir hacia otros pilares del sistema electoral”, comentaron las fuentes consultadas.

Otros consejeros señalaron que la Unidad Técnica de lo Contencioso ha atendido y emitido un gran número de resoluciones, en el marco de sus facultades, de ahí que si el Presidente de la República reincide, el INE no es la instancia que sancione.

Uuc-kib Espadas insistió en que el INE no tiene instrumentos para cancelar la mañanera sino solo las cosas estrictamente previstas, es decir, si bien se tiene la mejor disposición de atender el asunto, no tiene facultades legales para atajar al Presidente.

ESPOTS INSTITUCIONALES

En cuanto a programas sociales, el consejero Martín Faz les informó que la estrategia de difusión del INE ya está programada, dentro de la cual hay subcammpañas para alertar sobre la coacción del voto y, a partir del 14 de abril, este tipo de mensajes serán transmitidos en dos espots para televisión y radio, así como cápsulas, banners y pautas para medios impresos y digitales. Aunado a ello están las campañas de los tribunales electorales y los organismos públicos locales.

No obstante, Santiago Creel, coordinador de la campaña de Gálvez, insistió en que además de los espots, el INE puede poner espectaculares y otras alternativas “para contrarrestar la intervención del Presidente”. (Fabiola Martínez, Lilian Hernández y Néstor Jiménez/La Jornada).