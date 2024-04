Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todavía en la incertidumbre de muchas candidaturas, el próximo lunes 15 de abril inicia en territorio la guerra por las 43 presidencias municipales y el Congreso de Tamaulipas, por supuesto, será lo de siempre, políticos presumiendo simpatías, movilizando a miles de personas y con palabras dibujando un mundo color de rosa, pueblos seguros, con agua, sin baches, llenos de oportunidades, total, ellos saben que el prometer no empobrece y se lucen con propuestas que se antojan imposibles.

Todos los partidos, y hasta los independientes, presumirán músculo político, capacidad de organización, lo harán con tal de dar golpes mediáticos porque saben que su primera tarea es convencer de que es real que pueden ganar.

Viene lo mejor de esta campaña 2024, por lo menos para los tamaulipecos, a los alcaldes los consideramos de carne y hueso, simples mortales que están al alcance de la mano, a quienes podemos recordarles el 10 de mayo si no cumplen o celebrar con ellos que hacen bien las cosas.

En el escenario observamos nuevos candidatos, igual viejos políticos que tienen mucho tiempo persiguiendo el objetivo más honroso para cualquier ciudadano que es representar a su municipio, que la gente les confíe un presupuesto y poder.

Por supuesto, habrá presidentes municipales que se quieran reelegir, unos porque cumplieron y otros nomás porque les sobra cinismo.

Es sencillo definir el voto en todos esos casos, a los nuevos políticos hay que analizar la viabilidad de sus propuestas, sus historias de vida y hasta el por qué quieren ser alcaldes, mucho más fácil resulta con los viejos políticos, ellos no cambiaran, lo que han hecho cuando han tenido poder lo seguirán haciendo en caso de ganar, si han robado es probable que robaran y si han servido así van a continuar.

En quienes quieren reelegirse o elegirse nuevamente en cargos ya desempeñados todavía será más cómodo para el ciudadano tomar una decisión, primera pregunta es si cumplieron sus compromisos, después, ya sabemos que pueden hacer y, finalmente, le sugiero una evaluación general de sus administraciones, desde que empezaron, si la memoria les falla nomás métase al internet, hay algo que se llama google, ponga el nombre de su presidente municipal y le arrojará sus promesas de campaña, observará cuanto ha cumplido de ellas y hasta los pecados que carga, por supuesto, también métase en la cabeza que tratarán de desprestigiarlo sus enemigos así que no se crea todo lo que ve, verifique.

En concreto, es claro que los candidatos a alcaldes serán los que ayuden o terminen de hundir a los partidos políticos en Tamaulipas, los que asestarán el golpe mortal al PRI-PAN o los salvarán de la quema, los que dejarán claro si es real la confianza en Morena, los que permitirán a independientes y otros partidos demostrar que igual cuentan.

Para definir el sentido de su voto una recomendación final, regrese su reloj tres años, recoja las propuestas de campaña de cada candidato, lo que nos dijeron para resultar electos presidentes municipales, pero no lo haga solo para saber si mintieron, no, realice ese ejercicio para que se demuestre que tener una ciudad ideal es posible y que todavía nos van a dibujar una mejor lo que significa que podemos tener más de lo que merecemos.

Regrese a ver la condición de cada ciudad, de cada pueblo y compárela con el hoy, tome en cuenta las dificultades del camino, evalúe y obligue a cada candidato a comprometerse en algo.

A que voy, pues a que ya no debemos dejarles a los candidatos que definan ellos la agenda pública, tenemos que entender que nos merecemos ciudades de primer mundo, con oportunidades para todos, donde la paz se construya teniendo al pueblo feliz, a los muchachos en la escuela, con servicios de salud y trabajo, donde las familias no tengan que vivir con el Jesús en la boca.

Nos enfrentaremos en la próxima elección a pintores de ilusiones profesionales, a farsantes, nos dirán lo que deseamos escuchar y lo adornarán todavía con palabras bonitas, hasta con dinero o una despensa, recuerde que en estos días ya no estamos para promesas, lo urgente es definir nuestra agenda y preguntarle al candidato que hará para llevarla a cabo, qué razones tenemos para creerle o cuáles nos dará para confiar en él, así las cosas, empezó la penúltima fase de las campañas de este año, en nosotros está cambiar nuestros municipios o conservarlos en la misma ruta si consideramos que van bien.

Ojo, una alerta, en la actualidad hay incertidumbre por muchas candidaturas, en el PAN tratan de deshacerse del cabecismo gandalla, en Morena es fecha que el IETAM no quiere definir la candidatura en Reynosa, pero nada parece trascendente, al final ya no son tiempos de jugar a los adivinos, hay que esperar al lunes y ver de que se trata todo esto, pero no desilusionarse a tan temprana hora.

Conclusión, viene una campaña electoral que debemos darle altura, ir exhibiendo a los pintores de ilusiones será una medida sana, pero también son tiempos de dejar claro quién le ha cumplido, o mejor aún, replicar a los que solo quieren ensuciar nombres, es decir, si su candidato es bueno no permita que la posibilidad que pueda perder nomás porque los opositores han mentido o han exagerado sus yerros, son días de entrarle con fe a la política porque en ella va nuestra tranquilidad y el futuro de nuestros hijos…

FIRMAN UAT Y COLEGIO TEXANO CONVENIO DE COLABORACIÓN CIENTIFICA… El MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el Dr. Ricardo Solis, presidente del South Texas College (STC), firmaron un convenio de colaboración internacional en materia académica y científica.

El acuerdo que se llevó a cabo este jueves en el Pecan Campus del STC, ubicado en McAllen, Texas, fortalece también el compromiso de la UAT por contribuir con el desarrollo de las regiones, como así lo expresó el MVZ Dámaso Anaya al señalar que se está haciendo historia en la meta de forjar un futuro más prometedor entre ambas regiones fronterizas.

“En este momento histórico, nuestro compromiso va más allá de la academia; nos enfocamos en cultivar una generación de líderes humanistas, conscientes de su responsabilidad con la sociedad y el medioambiente, capaces de trascender las fronteras en busca de soluciones sostenibles”, indicó.

“Este convenio —continuó— es una sólida base sobre la cual cimentaremos proyectos que no solo beneficiarán a nuestros estudiantes y académicos, sino que también promoverán el desarrollo sostenible de nuestra región compartida”.

El rector de la UAT indicó que se busca romper paradigmas académicos entre ambos países y trabajar en conjunto para beneficio de las comunidades estudiantiles.

Explicó que la Universidad está trabajando de la mano con los proyectos estratégicos del Gobierno de Tamaulipas, en una labor donde se tiene el firme

compromiso de trabajar desde la educación superior en los desafíos regionales y globales, promoviendo así el bienestar y el desarrollo económico en común.

Reconoció el trabajo del South Texas College, subrayando que es una institución de prestigio por su alto nivel académico, así como por la preparación de sus egresados: “Su compromiso con la excelencia educativa ha contribuido inmensamente al enriquecimiento cultural y económico del valle del Río Grande, reflejando un impacto positivo que va más allá de las aulas”, expresó.

Por su parte, el Dr. Ricardo Solis agradeció la disposición de la UAT para establecer el acuerdo que será de mucha utilidad para los proyectos de cooperación bilateral que se llevan a cabo en esta región fronteriza.

El directivo destacó también las oportunidades que el STC ofrece a la UAT en materia de robótica, ciberseguridad, programas de salud, entre otros, luego de brindar una exposición de los campus con que cuenta este sistema que comprende dos condados en la región fronteriza con México, desde la ciudad de Weslaco hasta la localidad de Roma, Texas.

El presidente del South Texas College ofreció al rector Dámaso Anaya Alvarado un recorrido por las instalaciones, en el que participaron también, por parte de la UAT, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica, y el Dr. Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado.

El evento contó con la presencia del alcalde de la ciudad de McAllen, Javier Villalobos, y del cónsul general de México en McAllen, Froylán Yescas Cedillo.

Por el South Texas College estuvieron el Dr. Rodney Rodriguez, vicepresidente de Fundación y Avance Institucional; el Dr. Matthew Hebbard, vicepresidente de Servicios Estudiantiles; el Dr. Brett Jorge Millan, vicepresidente asociado y de Avance Académico; y el Dr. Carlos Margo, decano del Centro de Entrenamiento Avanzado, entre otras personalidades.

