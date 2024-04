Por Agencias

Ciudad de México.- Tras exponer sus propuestas ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los alumnos de esta casa de estudios le cuestionaron a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, por la falta de “coherencia ideológica” en la alianza que la impulsa, por los personajes “innombrables” al frente de estas fuerzas políticas, y señalaron que éstas “no siempre han estado a favor” de derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+.

En respuesta, Gálvez buscó desligarse de los partidos políticos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México, y de manera reiterada aseguró que votó en el Senado en contra de algunos temas que impulsó el PAN, que no milita en ningún partido, y sostuvo que hay “innombrables” en todos los partidos. Asimismo, se pronunció a favor de prohibir las terapias de conversión.

En el auditorio de esta universidad en la Ciudad de México, entre las preguntas que le hicieron a Gálvez, una estudiante cuestionó: “Si bien los partidos te respetan, hemos visto que te regatean recursos, entonces sí existe una dependencia de los partidos. Estamos viviendo una crisis de representatividad política que nos preocupa a los jóvenes y el triunfo de la supuesta izquierda decepciona por completo, y a dos meses de la elección no creo que quede claro qué representa la coalición. ¿Cómo lidiar con una campaña partidista con personajes innombrables a su mando?”.

También, le expresaron que “como mujer, una de mis preocupaciones es que pueda haber un retroceso en cómo decidir sobre mi cuerpo”, y que “se sabe que la coalición no tiene coherencia ideológica alguna”.

Al respecto, la hidalguense dijo: “Tienes razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil para Sheinbaum, para mí”. Y subrayó que “en todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay impresentables. No se escapa ningún partido”.

“De verdad que sí debe ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido?, yo lo único que le puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos, un dirigente me dijo: ‘no te equivoques, no te vamos a apoyar’, está bien. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no, ella no se atreve a contradecir al presidente”, añadió la hidalguense.

Tras presumir que parte de su equipo son egresados del ITAM, entre ellos su coordinador general de la campaña, Santiago Creel, desde el inicio de su mensaje, Gálvez indicó: “Estoy aquí producto de una exigencia ciudadana a los partidos políticos, nunca he militado en un partido político”. Incluso, al referirse al gobierno de Vicente Fox, del cual fue parte, reveló que no votó por el guanajuatense, sino por Gilberto Rincón Gallardo, quien fue candidato por Democracia Social, porque le impresionó y conmovió su historia de vida.

Aseveró que “tenía muy mala referencia de la clase política” y cuando la invitó Fox a su gobierno, rechazó ser secretaria de Estado, pero aceptó ser titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. “Sí soy una candidata que los ciudadanos pusieron, los ciudadanos son los que obligaron a los partidos a que se abrieran a esta posibilidad”, reiteró.

Entre los temas que expuso, apuntó que en materia de seguridad “vamos a trabajar con una Guardia Nacional que sí sea Guardia, que sí sea nacional, que sí investigue, que sí haga uso legítimo de la fuerza. Yo no digo que agarre a balazos a nadie, nadie está pidiendo eso, pero cuando sea necesario, el Estado es el único que tiene ese uso legítimo, y lo tiene que usar para defender a la población en caso como lo que sucedió con la candidata en Celaya. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado tenga regiones del país apoderadas”.

Al afirmar que conformará el “mejor equipo de especialistas” en este tema, agregó: “Que no se confunda la candidata de enfrente; el hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie, significa que la gente pueda vivir en paz”.

Después de concluir su participación, entre los estudiantes que se encontraban afuera del auditorio, cuatro de ellos portaron pancartas con frases como “El PAN sacó al Ejército a las calles. El PRD ordenó asesinar a 43 estudiantes. El PRI creó la verdad histórica”. Los alumnos afirmaron que “gente del PAN” les pidió de manera insistente que guardaran las cartulinas, mientras otros estudiantes gritaron porras de “presidenta, presidenta”, al momento que Gálvez pasó junto a los jóvenes que se manifestaron. (Néstor Jiménez/La Jornada).