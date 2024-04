Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria con licencia y actual candidato a la relección, Eduardo Gattás Báez, evitó responder sobre el caso de la empresa “fantasma” a la que otorgó 52 millones de pesos, misma que fue utilizada para facturar millones en la administración de su antecesor del PAN Xicoténcatl González Uresti.

En su edición de este miércoles, el periódico El Diario de Victoria documentó que la administración de Eduardo Gattás ha entregado nueve contratos millonarios por despensas a la empresa Procesadora de Alimentos Gosaca SPR de RL de esta capital, casualmente la misma que favoreció el ex alcalde del PAN.

El reportero le cuestionó: “¿y los 52 millones de pesos que entregó a una empresa de despensas?…. y Gattás replicó sin contestar la pregunta: “No pues eso es cosa de Pepe Cárdenas, no le hagan caso, pues si tiene a Alejandra Cárdenas ahí de candidata. Tú no le hagas caso”, respondió sumamente evasivo.

Sin embargo, antes de esa pregunta, Gattás Báez se incomodó cuando se le preguntó si interpuso las denuncias penales en contra de Xicoténcatl González y Pilar Gómez, a quienes cuando legó responsabilizó de haber cometido irregularidades con más de 400 millones de pesos.

Durante más de dos años, Eduardo Gattás se mostró vacilante respecto a dichas denuncias y utilizó cualquier pretexto para no presentarlas.

En esta ocasión se molestó con quien le recordó este tema y el gran daño al erario que presuntamente cometieron sus antecesores en el cargo.

“O sea no sabes que las metimos… (las denuncias). Tú no estás informado pero la gran mayoría de ellos (los reporteros) lo saben”, respondió un incómodo e irritado Gattás.

El intolerante candidato de Morena mostró su impaciencia con quien lo cuestionaba sobre un asunto que es de interés público y del cual ha guardado un absoluto y sospechoso silencio.

E interrumpía al reportero, que solo le recordaba la gravedad del asunto que él mismo se encargó de difundir en las primeras semanas de su administración: “Permíteme, porque si no esto se vuelve un monólogo, esto es pregunta y respuesta: A todos los compañeros (reporteros) les dijimos que se metieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía no, se equivoquen, los medios no sean…. la gran mayoría lo sacaron… muchos se quedaron con la boca callada”, dijo, histérico.

Sin dar una respuesta clara y concreta, el alcalde de Victoria con licencia argumentó que “por cuestiones legales”, no puede hablar del gran desfalco que se cometió en contra del Ayuntamiento en tiempos de Xico y Pilar.

“Yo, por cuestiones legales no puedo decir a quién, cuánto, dónde, cómo, porque afecto la investigación de la Fiscalía, por secrecía, exactamente (le ayudó alguien), pero yo les avisé a todos que metí demanda, bueno, la Comapa… que no te hayas enterado tú…”.

Posteriormente, Gattás aprovechó una pregunta a modo, que seguramente fue sugerida por el responsable de comunicación del municipio, para atacar a la diputada del PRI Alejandra Cárdenas afirmando que la legisladora no ha hecho nada en el tema del agua.

“Ella votó en contra del veto del gobernador, acuérdate cuando Alejandra Cárdenas vetó el gobernador cuando el fondo de capitalidad, ella votó a favor de Cabeza de Vaca”, dijo para enseguida alejarse con el rostro contraído, simulando una sonrisa.

LO QUE EL ALCALDE MANTENIDO “OLVIDÓ”

El alcalde con licencia y actual candidato a la reelección Eduardo Gattás parece olvidar es que la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos es precursora del Fondo de Capitalidad. Desde el 2022 se pronunció a favor de la aprobación de la Ley de Capitalidad, a través de la cual se otorgarían mayores recursos para ciudad Victoria.

Cárdenas Castillejos se sumó a la iniciativa que en octubre del 2022, misma que fue presentada en Sesión del Congreso del Estado. Desde tribuna, la entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso convocó a los diputados de las distintas fuerzas políticas a aprobar dicha ley para rescatar a Victoria.

“Como lo he comentado, soy la principal interesada en que se apruebe el Fondo de Capitalidad porque soy de aquí de Victoria, pero debemos establecer bien todas las bases para que los recursos sean bien aprovechados y poder mejorar la infraestructura de la ciudad”, expresó en su momento la legisladora, en una entrevista que concedió posterior a la Sesión del Congreso.