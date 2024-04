Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace muchos años, allá por 1994 para ser exactos, se pusieron de moda los debates entre candidatos a la presidencia de la República, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, un panista, abogado, y “aspirante” a la presidencia de la República, en uno de esos debates, hizo cera y pabilo de los otros contendientes, su figura creció tanto que se pensó que podría llegar a ser Presidente de la República hasta que, repentinamente, “se enfermó” y no volvió a la escena pública hasta que perdió la elección contra el PRI encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, el otro candidato, que igual participó en el debate era Cuauhtémoc Cárdenas, por una coalición de izquierda.

De aquella farsa de la política mexicana se hicieron infinidad de caricaturas, memes les dicen hoy, y hasta chistes, uno de ellos relata de la mujer que llega a la iglesia a casarse por cuarta vez, el padre le reclama su desfachatez de quererse casar de blanco y la fémina le responde:

“Porque todavía conservó mi virginidad padre, mire, me case con un alcalde y ya sabe, al principio me seguía a todas partes, me cortejaba, me prometía de todo, me perseguía como a sus candidaturas, pero cuando se le cumplió no sabía hacer nada, el segundo fue un diputado y nuestros legisladores no saben más que levantar el dedo, después me case con un político aspirante presidencial y ese era pura lengua, así que ahora me casaré con uno de Hacienda, esos tienen fama de que nada se les escapa”.

De aquella experiencia de 1994 que le detalló, más las del 2000, 2006, 2012 y 2018 quedó claro que los debates públicos entre aspirantes a puestos de elección popular no sirven para nada, si acaso para presumir lo afilado de lengua que son los políticos, de cómo se pueden llegar a vender o dar la impresión de que son los mejores y ya.

Trataré de explicarme, Diego Fernández de Ceballos después de ese debate, apoyado por Carlos Salinas y por el sistema según la percepción ciudadana, llegó a ser Diputado Federal, Senador, novio de una muchachita a la que le mando pavimentar hasta el acceso a su rancho, y hoy hasta puede presumir que en sus fiestas de cumpleaños acuden expresidentes de la República y políticos de todos los niveles y de todos los partidos.

En el 2000 ganó el debate Vicente Fox a un gris Francisco Labastida y el resultado fue un sexenio de vergüenza, en la administración panista se agudizó la corrupción, se registró la primera ocasión que se “escapó” El Chapo Guzmán de una cárcel de alta seguridad y los medios detallaron hasta que se compraron toallas de a 4 mil dólares, más los negocios de los hijos de la esposa del presidente (acá por Tamaulipas se les recuerda mucho) y cosas peores, vaya, estuvimos como en los peores momentos que nos gobernaba el PRI.

Para el 2006 el ganador del debate fue Andrés Manuel López Obrador, o esa era la percepción ya que finalmente fue el panista Felipe Calderón quien se alzó con la victoria, conocemos de sobra el resultado, un sexenio manchado de sangre, corrupción, de incapacidad para atrapar a los delincuentes, de impunidad, desaparecidos y, se dice, de un gobernante que no se despegaba de la bebida.

El 2012 el debate lo ganó otra vez López Obrador, la historia nos dice que el presidente fue Enrique Peña Nieto con los resultados que vivimos, infinidad de escándalos de corrupción y hasta pasionales, en las altas esferas parecía un país de telenovela y en las colonias y ejidos una historia de terror, pobreza y corrupción.

Para el 2018 López Obrador otra vez gana en la percepción ciudadana y es presidente, un presidente que si bien es lo más querido que ha tenido este país todavía tiene muchos pendientes respecto a lo que ofreció a los mexicanos en esos debates y durante su larguísima campaña de 18 años para lograr acceder al poder.

Con el breve relato se trata de hacer conciencia para que nos dejemos apantallar por como debatan los aspirantes a la presidencia de la República, porque además en dichos eventos no hay tiempo de explicar las propuestas, tampoco de debatirlas en realidad.

Igual para insistir que lo mejor, para sustituir esos debates, sería que todos entregaran sus ideas y proyectos de Estado a expertos en las diferentes áreas, sean los que en realidad saben los que desmenucen y exhiban como viables o simples sueños guajiros los mismos y o hagan a unos días antes de la elección para que el ciudadano se guíe por realidades no por palabras como siempre ha sucedido.

Más puntos en contra de los debates es que la percepción ciudadana es que el ganador es quien más grite, quien más promesas haga, aunque sean irrealizables y este México lindo y querido ya no está para experimentos, ni para darle votos a quienes se luzcan en esos eventos con su lengua afilada, no, México está para que gane la elección quien creamos va a ser la mejor presidenta o presidente, quien nos demuestre que tendrá el mejor equipo y nos saque adelante de nuestros problemas afianzando nuestras fortalezas, y sabe qué, quizá ya necesitemos una presidenta, porque todo apunta a que será Claudia Sheinbaum, que se pueda dar tiempo de revisar todos lo que se propone por todas las corrientes ideológicas de tal manera que obtenga al final un proyecto de nación viable, sobre todo, idóneo para las mayorías…

REANUDA UAT ACTIVIDADES Y ANUNCIA PROCESOS DE INSCRIPCIÓN PARA SIGUIENTE GENERACIÓN… Tras concluir el periodo vacacional de primavera 2024, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este lunes 8 de abril sus actividades administrativas y escolares en todas las sedes universitarias distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado.

Por acuerdo del MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT, y en total apego al Contrato Colectivo de Trabajo y al calendario oficial de la Universidad, toda la comunidad escolar se reincorporará a sus labores habituales este lunes, con el fin de asegurar la continuidad y el buen funcionamiento de las actividades académicas.

Simultáneamente, en todas las dependencias y áreas de la Rectoría se reanudan las actividades para dar seguimiento a los procedimientos y trámites administrativos.

En ese contexto, la UAT tiene abierto el proceso de admisión para el periodo escolar 2024-3 (periodo de otoño) por lo cual las facultades y unidades académicas se encuentran atendiendo la información que requieren quienes aspiran a ingresar a sus programas educativos de licenciatura.

El proceso de admisión, que comenzó el pasado 26 de febrero, invita a todos los estudiantes que estén por egresar del nivel medio superior a explorar la amplia oferta educativa de la UAT.

Con más de ochenta programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior, disponibles a través de sus unidades académicas y facultades en diversas sedes universitarias en el estado, la UAT se posiciona como la institución de mayor cobertura y calidad en su oferta educativa.

El registro para el proceso de admisión se encuentra abierto en el sitio web https://aspirantes.uat.edu.mx/, con acceso también desde el portal oficial de la UAT. Además, se ofrece atención y asesoramiento a través de las páginas oficiales y redes sociales de las facultades y unidades académicas, así como en las redes sociales oficiales de la Universidad.

El examen de admisión EXANI del CENEVAL está programado para el mes de junio, mientras que las inscripciones se llevarán a cabo en el mes de agosto, dando paso al inicio del ciclo escolar 2024-3 Otoño, previsto para el 19 de agosto.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]