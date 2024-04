Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una suma global cercana a los 13.5 millones de pesos, la fórmula al Senado del Partido Verde es la que más gastos reporta y mayor fiscalización ha recibido del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, se les notan las ganas de ganar, la necesidad de ambos candidatos Eugenio Hernández Flores y Maky Ortiz Domínguez de tener éxito, saben que en ello les va la vida, por lo menos el futuro político.

Mire, al exgobernador Eugenio Hernández Flores le urge ser senador y las encuestas dicen que lo será, su necesidad es librar sin problemas el trámite legal que extradición que está sosteniendo, resolverlo en libertad y sabe que el cargo le otorgará fuero y hasta inmunidad diplomática toda vez que los Senadores son los encargados de las relaciones internacionales del país.

Por su parte Maky, que gane o pierda será senadora, sigue soñando con ser gobernadora de Tamaulipas y para ello tiene que derrotar a la otra soñadora y tiradora al cargo, Olga Sosa Ruiz que encabeza la fórmula de Morena al Senado, por cierto, está última apenas reporta un gasto de un millón 687 mil pesos, mientras que la exalcaldesa reynosense 6 millones 436 mil pesos.

Es claro que ambas están en circunstancias diferentes, Morena es el partido en el gobierno, Morena encabeza todas las encuestas como marca, además es el partido con menos negativos al ser casi representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras que el Verde prácticamente no existía en el Estado.

Lo que sí resulta curioso es que José Ramón Gómez Leal, que no tiene seguro el cargo al ir en segundo lugar de la fórmula al Senado por Morena, apenas reporte un gasto de un millón 697 mil pesos, es decir, pareciera que se ha resignado a aceptar la voluntad de Dios, o la voluntad del pueblo que hasta ahora la tiene su partido y no trabajar tanto para ganarse los votos.

Lo que está de risa son los gastos que reportan los prianistas, da la impresión que ya han tirado la toalla o se quieren pasar de listos, mire, la cabecista Imelda San Miguel, que es candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México, informó que tuvo ingresos por más de un millón 900 mil pesos, más que los participantes de la fórmula de Morena, sin embargo, solo reportó para fiscalización 500 mil pesos de gastos, quién sabe que le haría o le vaya a hacer a lo demás.

Más raro se pone la situación cuando se menciona a una mujer que dicen es candidata a diputada federal por el Distrito de Victoria y nadie la conoce ni se le ha visto hacer campaña, se dice llamar Arlette Marcos Ruiz, reporta ingresos a su campaña del orden de los 167 mil pesos pero gastos por más de 261 mil pesos, no cuadran las cifras, es más parece “poquito” dinero si se comparan con los gastos reportados por otros candidatos a diputados federales, pero siguen siendo muchos pesos si se toma en cuenta que no se le ha visto en un solo evento de campaña, es más, ni en la calle, todavía peor, muchos ni siquiera sabíamos que había candidata del PAN para Diputada federal en el distrito de la capital del Estado.

Ahora, ¿qué nos dicen los ingresos y los gastos de campaña?, pues ni siquiera se necesita inteligencia para interpretarlos, son los grupos o la capacidad de gestión de cada político y las ganas de ganar de cada uno de ellos.

Por supuesto, en la época moderna no necesariamente quien gasta más dinero es el que gana, le pongo un ejemplo, en todas las elecciones de los seis años anteriores el PAN y sus aliados tiraban la casa por la ventana, despilfarraban recursos que al cabo no eran de ellos y, al final, fueron derrotados por Morena que se combinó con el odio que provocaron los cabecistas por un mal gobierno al grado que les arrebataron el poder, conclusión, no hay dinero que alcance para comprar la voluntad del pueblo, menos cuando se le maltrata como lo hizo Cabeza de Vaca con los tamaulipecos.

Ojo, hay que ser claros que los gastos reportados hasta ahora no llegan ni a la mitad de lo que pueden gastar los candidatos, los Diputados federales tienen un tope de dos millones 200 mil pesos, la mayoría no supera el medio millón fiscalizado, mientras que los senadores pueden gastar hasta 20 millones cada uno.

Para rematar, también es una realidad que quien más dinero presuma en una campaña aumenta sus posibilidades de éxito, por eso es que Geño y Maky, que son los más gastalones o lo más claro en sus reportes ante la autoridad electoral son los que mejores resultados han observado en sus campañas y se nota en las encuestas que cada día los colocan más cercanos a ganar la elección que disputan, vaya, por lo menos a estas alturas de la misma ya han asegurado el segundo lugar en la misma y muy arriba del odiado cabecismo y sus representantes en la contienda.

El impulso a las escuelas de tiempo completo que se conviertan en centros de aprendizaje y convivencia 24/7, donde la comunidad podrá reunirse y acceder a actividades artísticas, deportivas, académicas, alimentación, atención psicológica. Tamaulipas cuenta con una población estudiantil superior a los 900 mil alumnos entre escuelas públicas y privadas.

UAT APORTA CONOCIMIENTOS PARA APROVECHAMIENTO DE CITRICOS… En un esfuerzo por promover la innovación y el progreso en el sector citrícola de la región, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Foro de Transferencia sobre el Estado Fisiológico de los Cítricos en Tamaulipas, organizado por el Instituto de Ecología Aplicada (IEA).

Realizado en las instalaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas, el foro congregó a una audiencia compuesta por expertos, investigadores, profesionistas y estudiantes del sector agrícola.

La Dra. Edilia de la Rosa Manzano, directora del IEA, inició la presentación de hallazgos relevantes sobre la «Variación fisiológica de la naranja y toronja frente a factores bióticos y abióticos», mientras que el Dr. Leonardo Uriel Arellano Méndez, investigador de la UAT, abordó el tema «Empleo de drones en agricultura de precisión».

La directora del IEA destacó el compromiso del rector de la UAT, MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, en el sentido de contribuir a solucionar desafíos que enfrentan los sectores productivos, como es la citricultura, en la región.

Hizo énfasis en la investigación realizada para comprender las respuestas fisiológicas de los cítricos ante plagas como la mosca mexicana de la fruta, y en la implementación de técnicas avanzadas para medir y evaluar la productividad de los cultivos a nivel de huerta.

Dicha iniciativa busca transferir los resultados de investigaciones científicas a los usuarios finales; en este caso, los productores de cítricos; con el propósito de mejorar la gestión y el rendimiento de esos cultivos en Tamaulipas.

Se resaltó el papel crucial de la UAT en la mitigación del cambio climático a través de la citricultura, destacando los esfuerzos del Instituto de Ecología por demostrar la capacidad de las huertas de cítricos para capturar carbono y contribuir a la sostenibilidad ambiental de la región.

La divulgación de la investigación científica y la vinculación con diversos actores citrícolas de la región son pilares fundamentales en el compromiso de la UAT con el desarrollo sostenible y la prosperidad de la comunidad. Estas acciones no solo permiten el intercambio de conocimientos y la adopción de mejores prácticas en el sector citrícola, sino que también fortalecen los lazos entre la academia, la industria y los productores locales.

