Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Además del tiempo, a los reaccionarios se les agota la imaginación. Por ello no extraña que regresen al trillado tema de “diferencias graves” entre AMLO y Claudia Sheinbaum que podrían reflejarse en la cancelación de proyectos en el próximo sexenio. Por supuesto que algunas opiniones de ambos tienen que ver con el futuro inmediato, más bien complementarios de la tarea emprendida por el actual régimen lo cual no significa riesgo para la república, al contrario, no hay duda de que la candidata aprovechará la experiencia para mejor construir el segundo piso de la transformación.

Lo que hay que entender es que tanto Claudia como AMLO tienen estilos de gobernar al margen de la convicción de practicar la política en beneficio de la sociedad, siendo importante alcanzar el objetivo mayor de justicia y bienestar. De manera que los neo porfiristas a nadie convencen de que entre el que se irá y la que llegará, existen contradicciones. Lo que debieran hacer es orientar a Xóchitl Gálvez para que ya no diga tonterías y deje de ofender a la mayoría mexica, como eso de que “si llegas a los sesenta años y no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”.

Esta señora enriquecida a la sombra de los gobiernos neoliberales debe aclarar la forma y manera de cómo obtuvo jugosos contratos, incluso siendo delegada de Miguel Hidalgo, justo donde se ha descubierto escandalosa corrupción inmobiliaria que mantiene bajo investigación a destacados panistas que, como es costumbre, buscan ahora cargos de elección para obtener automática impunidad. (Cualquier parecido con CDV no será mera coincidencia).

Por otra parte, Xóchitl supone que el calificativo contra los(as) que no logran riqueza pronta y expedita haciendo trampas, ofende a Sheinbaum cuando es un halago por la sencilla razón de que la ex Jefa de gobierno de la CDMX no ha utilizado puestos públicos para hacer dinero. El hecho de que rente donde vive habla bien de su honradez y congruencia con su vocación de servir sin aprovecharse de recursos que no le pertenecen. Igual sucede con AMLO quien a lo más que llegó fue a adquirir un modesto departamento y el vehículo de viejo modelo que no piensa cambiar, según ha declarado.

El asunto es que la alianza maldita PRI, PAN, PRD difícilmente sobrevivirá después del 2 de junio y menos cuando Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano se mordisquearon hasta sangrado extremo por obtener posiciones propias y de allegados(as) que garanticen disfrute pleno de sus vidas a costa de los contribuyentes. Estos sujetos son auténticos “huachicoleros” de la política como lo es Dante Delgado del MC y pa’ser franco, algunos(as) morenistas siempre dispuestos(as) a traicionar a quien les tendió la mano como Lilly Téllez.

SUCEDE QUE

Relacionado con hechos vergonzosos que involucran a conocido personaje de la administración pública, el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya de respeto y defensa a los derechos de las mujeres tamaulipecas es claro y contundente. En este sentido que cada quien se adecue al criterio oficial, es decir, a la línea marcada, o se atenga a las consecuencias… “Las desgracias no llegan solas” decía mi sagrada abue. Ahora tenemos que soportar las campañas estatales convertidas en verdaderas torturas para la ciudadanía “que paga porque le peguen” con las mentiras y falsedades acostumbradas por políticos que solo cambian pa’ volverse más ambiciosos(as), pa’ seguir siendo iguales “o pior” de corruptos(as). Y ni modo que sea invento porque donde uno toca salta materia de alcantarilla, basta revisar la lista de quienes buscan el voto popular por cualquier partido, para darnos cuenta de la suciedad que afecta a la política donde las excepciones hay que buscarlas con lupa u como “aguja en un pajar”…Por cierto, pase lo que pase, nada borrará el penoso comportamiento de las tribus que bajo el disfraz de morenistas llegaron hasta la ignominia con tal de obtener poder. El caso de la alcaldía de Reynosa simboliza la descomposición de la condición humana cuando se trata de lucrar con la esperanza de los demás. Cuenta que el panismo agoniza, de otra forma andarían rondando los buitres con muchas posibilidades de ganar posiciones a modo para seguir haciendo lo que bien saben hacer, es decir, robar…Oiga, casi me olvido de comentar el garrotazo del INE a Xóchitl Gálvez y socios que “exigían” la suspensión de “las mañaneras” ¡Rájale!, nomás pa’ que se eduquen… Por otra parte, es de creer que, si la ONU respeta sus propios acuerdos, no habrá oposición para que Ecuador sea expulsado y sujeto a los castigos para gobiernos que violentan el derecho internacional. Hay que establecer un precedente para que no haya lugar a sucesos como el registrado en la embajada de México en aquel país. Así sea.

Y hasta la próxima.