Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El atractivo que tiene Morena en la presente elección no tiene ningún secreto, es el impacto de los programas sociales que se implementaron este sexenio, lo demás, al pueblo prácticamente le valió gorro.

Por supuesto, en la medida que creció el atractivo al partido del presidente aumentaron los odios hacía los partidos que nos habían gobernado antes, es decir, tampoco se necesita ser tan inteligente para saber dónde nace tanto odio a los políticos hoy opositores al gobierno, digo, cómo quererlos si hay 11 millones de mexicanos que no tienen dinero para comer, a veces, ni una vez al día.

No es casualidad que, de acuerdo con estadísticas de la autoridad en la materia el INEGI, el 70 por ciento de los mexicanos vivan con un grado de pobreza, a veces sin casa, otras sin empleos, las más con problemas para surtir la despensa o las recetas médicas para que sus hijos vivan con dignidad y sea ese mismo porcentaje el que aprueba al actual presidente.

Es cierto, a todos los políticos se les mete en el mismo costal generalmente, no importa donde militen, pero en este momento ser de Morena es una ventaja de arranque porque ya tienen en el bolsillo muchos votos.

La pregunta que nos debemos hacer, quizá, sería respecto a cuánto hemos cambiado este sexenio, con que argumentos podemos asegurar que avanzamos en las prioridades del país, si realmente la cuarta transformación nos ha cambiado la vida, pero es un hecho que la ciudadanía no se ha frenado a reflexionar en ello.

Es comprensible la actitud ciudadana, no hay duda, digo, no se puede tener amor a los políticos que huelan a PRIAN porque mientras le regatearon o condicionaron las despensas, obras o servicios a los más necesitados hicieron todo lo posible para que a la sombra del poder florecieran los negocios de los amigos, en México, por ejemplo, se calcula que unas 100 familias tienen el mismo dinero que el 90 por ciento de la población, así de mal andamos.

Además, se debe agregar que es a esos mismos políticos, a los que peyorativamente se les ha llamado PRIANistas, es a los que se hace responsable de tanta violencia al acusarlos de habernos vendido a los delincuentes a cambio de mucho dinero para sus campañas o para engrosar fortunas de los hombres del poder y quizá no sean los candidatos de hoy los que alentaron toda esa corrupción, tal vez sean inocentes, pero existe la certeza que si serán los que paguen los platos rotos.

Si, lamentablemente ese odio se va a expresar en las urnas, ese rencor es el que tiene liderando en las encuestas a Morena sin importar si es lo que necesita este México lindo y querido o si podrán realmente con la encomienda y nos puedan ayudar a salir adelante de los problemas, es decir, subirnos al segundo piso de la cuarta transformación o no.

Para desgracia de los políticos del tricolor y del PAN a ambos los confunden con la corrupción, el pueblo piensa que son lo mismo, y en esas circunstancias la ciudadanía no está reflexionando a fondo el sufragio sino que se ha dejado convencer de que no merecen otra oportunidad más.

Otro problema para los electores es que piensan que “no hay un candidato bueno” ya que si existiera por lo menos estarían dando la pelea en los números, en las encuestas, es decir, se estaría apretando la elección, pero las tendencias dicen todo lo contrario, por lo menos en lo nacional.

El preámbulo otra vez es un llamado a la reflexión, a entender que no todos los políticos de un partido son iguales por presuntamente tener la misma ideología, claro que no, las organizaciones son como las familias, hay de todo.

También es una convocatoria para que vayamos entendiendo que si bien la elección de Presidenta parece que ya se definió salvo que ocurra un milagro, la local, entiéndase la de Senadores, Diputados federales y alcaldes, también nos deben interesar porque hablamos de políticos de nuestra casa, que nos van a representar y que siempre estaremos viendo.

Por ello hay que buscar quienes son los mejores de todos ellos y votar para que a Tamaulipas le vaya bien, no se ciegue, usted no cargue con odios, ni con rencores, tampoco se case con un partido, procure no atender las mentiras que se dirán, no, en el buen sentido de la palabra usted encuere a las candidatas y candidatos, quiételes sus camisas partidistas y analícelos, revise su pasado para saber si han cumplido, su presente para saber cómo andan haciendo su campaña y también cheque sus promesas, cuáles de ellas son viables y cuales las recetan nomás para que arrancarle el voto.

Entramos hoy, ya con los aspirantes a alcaldes en la calle, a la etapa de las definiciones, luego hágale un favor a este país, a sus ciudad, promueva a quien le haya cumplido, a quien considere mejor de los que aspiran a los cargos, y hágalo porque la apuesta es grande como para dar un voto por odio, venganza o por amor a unas siglas, como hoy pagan la corrupción del pasado los candidatos del PRIAN, a futuro los que pagarán las consecuencias de nuestro sufragio serán nuestros hijos, usted, es en su familia en la que debe pensar, en cómo quiere que vivan, a quien se los puede confiar y, por tanto, debe escoger muy bien qué político merece tener en sus manos parte de su presente y su futuro.

Conclusión, en las encuestas no hay secretos, en las tendencias electorales no hay secretos, pero recuerde, en las consecuencias tampoco los habrá, así que, haga su chamba de elegir con responsabilidad…

CABEZA DE VACA SE PUEDE CAER… esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación definirá el futuro de exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo pronto, la propuesta es darle revés a su candidatura toda vez que se le considera un prófugo de la justicia, que anda huyendo.

Y no es el único revés que podría recibir, según trascendió que también sus hermanos podrían tener ya ordenes de captura por el uso de recursos de procedencia ilícita, de ser real el suplente de Ismael ya se debe estar relamiendo los bigotes…

FORTALECE UAT VINCULACIÓN CON SOCIEDAD… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, inauguró el curso de adiestramiento canino denominado “K9”, que imparte personal especializado en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

EL programa, diseñado a través de la Secretaría de Vinculación de la UAT, busca proporcionar herramientas éticas y efectivas para fortalecer la relación entre humanos y perros, enriqueciendo así la convivencia, el respeto y el cuidado de caninos.

Al poner en marcha el curso, el rector destacó la relevancia de apoyar este tipo de proyectos que son parte del quehacer universitario al reforzar los lazos con la sociedad.

Sostuvo que la UAT está en un proceso de trasformación y las acciones de sensibilización social, son imprescindibles para el fortalecimiento de la educación humanista que se busca inculcar a los jóvenes universitarios.

El adiestramiento K9 contempla elementos muy importantes como la socialización de los perros, además de aspectos básicos como que el animal aprenda a recibir órdenes.

El curso se ofrece a la comunidad en general totalmente gratuito y es impartido por el entrenador Miguel Ángel Mercado Rosales.

El evento fue todo un éxito, pues se superaron las expectativas al registrarse alrededor de trecientos participantes de Ciudad Victoria.

El curso se desarrolla a partir del sábado 13 de abril y continuará en otras sesiones los días 20 y 27 del mismo mes, así como el 4 de mayo, en horario de 8:30 am a 12:30pm en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

Los participantes tienen la oportunidad de explorar áreas como el manejo de caninos, clases bilingües, socialización y niveles básico, avanzado y exhibición.

Entre los requisitos para participar es que la mascota porte su collar, una correa fuerte, opcional un recipiente para tomar agua y contar con su cartilla de vacunación.

Acompañado del MVZ Rogelio de Jesús Ramírez Flores, secretario de Vinculación de la UAT, el rector Dámaso Anaya Alvarado agradeció la participación de las asociaciones caninas y de la sociedad civil.

