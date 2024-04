Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) está libre de consignas y de subordinación a partidos políticos y candidatos, aclaró el presidente del órgano electoral Juan José Ramos Charre.

Aclaró que hasta ahora no se ha subido ni se subirá a la arena o al ring con ningún actor político inconforme con las decisiones o acuerdos que los consejeros toman en el pleno de sesiones.

El presidente del IETAM aseguró que siempre ha sido respetuoso de las dirigencias de todos los partidos políticos, los que están en todo su derecho de cuidar sus intereses.

Ramos Charre fue entrevistado respecto a la inconformidad que despertó en Morena la ratificación que hizo el IETAM sobre la coalición PRI-PAN; decisión que para el partido guinda es un acto de complicidad del consejo general del órgano electoral, que habría actuado de manera ilegal y parcial, y a quienes se acusó de fungir como abogados defensores de la alianza que llamaron espuria.

Reiteró que como consejero electoral se encuentra “libre de cualquier consigna y cualquier subordinación” en la toma decisiones que se haga durante las sesiones del consejo.

No obstante, aclaró que los argumentos presentados por Morena el día de la sesión fueron tan importantes que incluso vieron novedoso uno de ellos para obligarlos a caer en varios recesos y analizar el escrito.

“E incluso, se le dio la razón al partido Morena, porque se revisaron cada una de las consideraciones, pero eso no significa de modo alguno que le estemos enmendando la plana a algún partido político».

Ramos Charre fue reiterativo al asegurar que el IETAM no actuó como abogado defensor de algún instituto en particular, sino en todo caso, y lo dijo en la sesión, actuaron en cumplimiento estricto a un mandato de la Sala Regional y partiendo de dos principios fundamentales:

“Dejamos en claro que la única consigna que tenemos como consejeros es actuar invariablemente bajo el estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley como tal y que de ningún modo se debía interpretar que le estamos haciendo el trabajo a los abogados del PRI o del PAN; no somos defensores de algún partido político”.

El presidente del órgano electoral en Tamaulipas no pasó por alto reconocer a Morena en el acuerdo porque, si bien el PAN celebró el 2 de diciembre su asamblea y no se cumplió con el requisito de las dos terceras partes del total de sus integrantes… y eso Morena lo argumentó, “y nosotros lo analizamos y le damos la razón. No obstante los estatutos y reglamento de los órganos estatales y nacional del partido político establecen que la Comisión Permanente Estatal, sí tiene atribuciones para firmar acuerdos”.

Finalmente aclaró que el IETAM solo dio respuesta a la exigencia que estableció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “que llegó a la conclusión de que la información proporcionada por los partidos políticos fue certificada por un funcionario partidista que no tenía funciones y ni facultades para ello…y con la documentación del PRI, si se cumple con los supuestos que establece el reglamento de elecciones del INE y fue lo que hicimos”.