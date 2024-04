Por Agencias

Chilón, Chiapas En el estado tenemos claro que va a seguir la transformación; “había un PRI, pero aquí ya desapareció, ¿verdad?, entonces somos tres partidos del movimiento”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo lo anterior en su primera visita a este municipio, a Tila, donde ofreció más apoyos para cafeticultores y productores de maíz, así como esquemas de comercialización para mejorar su precio.

También, se comprometió a mejorar caminos y a construir una carretera de Palenque a Ocosingo y brindar apoyo al próximo gobierno para la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas.

Sheinbaum fue recibida por miles de habitantes primero en Tila y después en Chilón. Según los organizadores, 15 mil en el primero y 20 mil en el segundo. En Tila predominaban los banderines y playeras del PVEM, a cuyo partido pertenece el candidato de la coalición al gobierno del estado, Eduardo Ramírez, y en Chilón, el color fue guinda, el de Morena.

En ambos lugares, preguntó a las asambleas si requieren más médicos, enfermeras, equipos sanitarios, más medicinas gratuitas, y las respuestas eran sí a todo. Ofreció más y mejores centros de salud.

Sheinbaum llamó a votar todo por cualquiera de los partidos de la Cuarta Transformación el próximo 2 de junio.

‘”Si queremos que siga la Transformación, que sigan los programas sociales, que aumenten los programas sociales, que le vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por quienes más lo necesitan, entonces hay que votar seis de seis por los partidos de nuestro movimiento’’, manifestó.

”Todos los programas sociales se van a mantener, pero además los vamos a llevar a la Constitución, para que nunca nadie más vaya a poder desaparecerlos. Los vamos a convertirlos en derechos’’, garantizó.

También ofreció trabajar de la mano del gobierno del estado para continuar fortaleciendo la seguridad en la entidad, con una estrategia de atención a las causas y la coordinación entre instituciones.

Subrayó que los servidores públicos no deben estar al servicio de unos cuantos, “o de los familiares, o de los amigos, sino al servicio del pueblo”.

Aunque Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a gobernador del estado, aseguró que en Chiapas “todos trabajamos en unidad, no tenemos divisiones”, en el trayecto se concentró gente que protestó contra los “cacicazgos” del PVEM en la región.

“¡Ya basta!, en Tila no hay 4T. 20 años de cacicazgo. La 4T en Tila no es verde”, y “Claudia, el Verde no es aliado, es plaga disfrazado”, se leyó en algunos carteles. La candidata tendría un tercer mitin a las 19:30 horas en Las Margaritas. (Alma E. Muñoz/La Jornada).