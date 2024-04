Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Casi al cumplir tres años de hueva desempeñando el cargo de Diputado, Raúl Pérez Luevano, de la bancada del Partido Acción Nacional, tuvo una ocurrencia, proponer reformas electorales para obligar la aplicación de exámenes antidoping a los aspirantes a cargos de elección popular en Tamaulipas.

Hay que decirlo, es una buena ocurrencia, pero no pasa de ser eso, una ocurrencia, es más, se queda muy corta, con el agregado que tiene más tufo a ser electorera y mediática a realmente que se trate de darle más garantías a la ciudadanía tamaulipeca de que elegirá a personas sanas.

Es una farsa, o como dijo un abogado experto en temas electorales sobre el diputado, es “un pinche hipócrita, si realmente tuviera interés en ello lo habría propuesto hace dos años para que fuera aplicada en esta misma elección, solo quieren votos, anda en campaña, es más, te apuesto lo que quieras a que después del 2 de junio todo se les va a olvidar”.

Hay algo más, si fuera seria la idea de buscarle políticos sanos a los tamaulipecos pues que le entren con fe a una reforma electoral, desde aquí se le hace la propuesta de crear un organismo con independencia de los gobiernos y capacidad de aplicar exámenes de control y confianza a todo aquel que aspire a un cargo público, de elección o no, igual que vaya plateando lo referente al voto electrónico en un afán de modernizarnos, después establecer leyes que den forma para obligar a los partidos a tener una vida interna democrática y, claro es, hacer lo necesario para garantizas la honestidad al elegir a las autoridades electorales, pero nada de eso propone el diputado panista porque todo lo que se ha dicho hasta hoy es una farsa, fingen que quieren cambiar pero buscan dejar todo igual, o peor, nomás anda en la búsqueda de los votos.

Mire, sería una pena que el Diputado Pérez Luevano no sepa que cada reforma en materia electoral se debe aprobar un año antes de cada elección porque en estos días él debe estar cumpliendo dos años y medio como legislador, exacto, tuvo mucho tiempo para hacer las cosas bien, pero hasta ahora se le ocurrió presentar la propuesta, ya cuando de nada sirve porque no les afectaría a ellos que están por irse o ya no participarán en otra elección porque nadie los quiere, y es probable que hasta se olvide.

Ante lo chato e inútil de la reforma propuesta para el antidoping, lo mejor es pensar que no pasará y que suena más a un acto de campaña panista que a una propuesta que se busque hacer realidad, es hipocresía pues.

Se ve muy bonita la propuesta de antidoping a los candidatos, pero no sirve de nada, porque no se observa por ninguna parte que pretenda cerrar la puerta a los ladrones, a los malos políticos que son el origen de todas nuestras desgracias en cuanto a la administración pública se refiere, a la corrupción e impunidad. Ah, se me olvidaba, un documento para que usted resulte limpio de drogas hoy lo consigue en cualquier parte y con poco dinero, por supuesto, de nada serviría imponer ese requisito de elegibilidad, ni siquiera si aplican instituciones públicas o privadas el estudio, agregue a ello que mariguanos o no los políticos que son transas robarán lo mismo o seguirán siendo inútiles si no tienen calidad moral, conocimientos, una ideología o, por lo menos, valor para defender la razón u objetivo por el que le hayan electo sus representados.

No hay condiciones para una propuesta tan chata, tan chafa, lo ideal es entrarle a reformas más de fondo y forma, hacer una inversión grande en el tema ya que indudablemente saldría más barato respecto a que el pueblo pueda caer en manos de gente sin escrúpulos.

La propuesta de una verdadera reforma electoral da para mucho, pero hasta hoy son discusiones estériles porque de nada le sirve al tamaulipeco lo que se propone, es más, de nada servirá ninguna reforma mientras no se busque que solo políticos decentes puedan acceder al poder.

Es una farsa la reforma electoral que se anuncia sobre el antidoping porque si en realidad se pretendiera el bien común y fortalecer la democracia no pueden quedar cortos en la búsqueda de políticos decentes, lograr una política diferente no es difícil, basta con obligar a los partidos a tener una vida democrática, reuniones con su militancia, que convoquen a todos cada semana, quincena o mes y, por supuesto, con crear el Instituto para detectar políticos mariguanos, ladrones, vagos, locos, viciosos y anexas, no es un disparate, es una propuesta seria, la creación de un organismo que pueda hacer pruebas de control y confianza a todos aquellos que pretendan ocupar cargos públicos de elección y de mando en las administraciones públicas, y no solo cuando lleguen sino también cuando salgan, ni crea que necesitamos tanto, nomás un organismo con suficiente presupuesto y vigilancia de tal forma que pueda hacer exámenes psicológicos, toxicológicos, revisar sus declaraciones patrimoniales y contrastarla con sus ingresos, quizá ello no garantizaría tener buenos gobiernos, pero por lo menos sí que los errores se cometerían actuando de buena fe.

Tiene usted razón, nunca van a proponer una institución así, nunca van a crear un organismo que pueda detectar los pecados de los políticos porque no se trata de mejorar nuestras condiciones, nomás de garantizar su impunidad y, de preferencia, que unos cuantos se sigan quedando con todo, pero haciéndonos creer que es por voluntad nuestra, por ello le reitero, es una farsa la reforma electoral con eso de quedarse en el antidoping, quizá deberíamos ser más duros, como el abogado, y decir que les queda como anillo al dedo eso de que los panistas (por lo menos ese Pérez Luevano y quienes le sigan la corriente) no son más que unos pinches hipócritas…

