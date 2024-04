Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La supuesta encuestadora Massive Caller anunció que con datos de un estudio realizado después del debate el 60 por ciento de los que estuvieron pendientes del mismo cambiaron el sentido de su voto para favorecer a la prianista Xóchitl Gálvez.

De risa loca, primero, el debate no le quitó ni una pluma a Claudia Sheinbaum, es más, ni siquiera la sacó de sus casillas a pesar de tener fama de ser de mecha corta la doctora, respondió cada acusación que le hicieron, hizo propuesta, proponía ante lo aburrido del evento y todavía se dio tiempo para acusar a la candidata opositora de corrupta.

Es real, Xóchitl se vio bien en el debate, pero se habría visto mejor si hubiera sido fiel a su estilo, contrario a ello quiso mostrarse centrada y mocha como lo demandan los grupos que le patrocinan y, la verdad, ahí no conecta con el electorado, no encaja en ese mundo de señoritingos porque lo de ella son las mentadas de madre y corregir cabrones, huevones y demás.

Algo más, para que Xóchitl pudiera haber sido declarada ganadora y, entonces si cambiar el sentido de los votos, tenía que ser apabullante, casi noquear a Claudia Sheinbaum lo que no sucedió, es más, ni siquiera le conecto golpes que la hicieran trastabillar, ni siquiera una “cachetada mediática”, fue más show sin sustancia.

Ahora, si se trata de ser sinceros quien más ganó fue el candidato naranja, Maynez, se dio a conocer, sorprendió con un par de golpes a sus adversarias, las sacó de sus casillas al hablar bien de las mujeres, hizo propuesta, con un agregado, con él todo iba a ser ganancia, casi estaba en el suelo de la arena electoral, resumiendo, el debate lo hizo candidato.

Hay otro motivo adicional para pensar que Massive Caller no tiene ni la menor idea de lo que intentó hacer con su estudio, de acuerdo a las mediciones de rating el debate lo vieron por televisión unos 4 millones de ciudadanos con todo y que se exhibió por muchos canales, le ofrezco datos para que pueda comparar, la pelea de box de El Canelo Alvarez, la más reciente, la vieron 14 millones de personas, un partido de fútbol de medio pelo lo siguen 4 millones de personas, La Rosa de Guadalupe que también se exhibe en un solo canal la ven en poco más de 2 millones de televisores, lo que significa que es más atractiva que el debate para los mexicanos.

Ahora pregúntense, ¿cuánto significan 4 millones de personas que vieron el debate?, pues si tomamos en cuenta que pueden votar más de 100 millones de mexicanos diríamos que el 4 por ciento, es más o menos 7 por ciento de los votos que obtuvo un solo candidato en la elección presidencial anterior, Andrés Manuel fue electo por 30 millones de mexicanos.

Es decir, lo de Massive Caller no es más que una burla a la inteligencia de los mexicanos, un estudio con calidad para conocer el impacto de un debate en las preferencias electorales no se hace de esa manera y es creíble, en realidad el debate se ve más por morbo que con la intención de definir el voto a favor o en contra de un partido o candidato, me trato de explicar, quien ve esos eventos esta politizado altamente y no lo harán mover sus ideales o preferencias electorales los malos chistes o las acusaciones que se hacen unos a otros.

Exacto, el debate lo ven los mismos seguidores o adeptos a un sistema o partido político con la intención de atacar al enemigo en la eterna guerra de memes, el resto de los mexicanos está desinteresado, lo dicen las empresas especializadas en la medición del rating y no resulta, esta vez, una sorpresa, los demás preferimos una pelea de box, el fútbol, una novela, y hasta La Rosa de Guadalupe…

FIRMAN UAT E ITACE CONVENIO DE COLABORACIÓN… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió la firma del convenio marco de colaboración entre la máxima casa de estudios del estado y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), para impulsar de manera específica programas de educación dual, servicio social, prácticas profesionales, capacitación laboral y la incorporación de proyectos académicos y de investigación relacionados con el desarrollo educativo, económico y social de la entidad.

En el evento realizado en el Centro de Gestión del Conocimiento de la UAT en el Campus Victoria, se contó con la presencia de la Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación en Tamaulipas, y la Dra. Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE.

Luego de la firma del acuerdo, el rector destacó el propósito de fortalecer la colaboración de la Universidad con las distintas dependencias del Gobierno del Estado, a fin de seguir contribuyendo al desarrollo de Tamaulipas.

El MVZ Dámaso Anaya Alvarado señaló la relevancia de celebrar en este contexto una serie de acuerdos específicos que permitirán impulsar diversos rubros de la educación, además de dar continuidad a programas de capacitación con el ITACE, dentro de los objetivos que se ha propuesto la casa de estudios de alcanzar la excelencia académica y contribuir con ello al bien común.

Apuntó que se colaborará en materia de investigación para generar conocimiento en el nivel de educación media superior, donde concurren cuerpos colegiados de las facultades poniendo al servicio de la comunidad académica del ITACE el conocimiento que se genera en la UAT.

Por su parte, la secretaria de Educación, Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor, agradeció al rector Dámaso Anaya la disposición de la Universidad para trabajar en proyectos por la transformación educativa de la entidad.

Sostuvo que este esfuerzo conjunto tendrá impacto en la formación del estudiantado del ITACE, pero, además, pretende fortalecer el modelo de educación dual como uno de los grandes compromisos del Programa Estatal de Educación, y que, con el apoyo de la UAT, se busca que el nivel de educación media superior participe en proyectos de investigación para la generación de conocimiento.

Asimismo, la directora general del ITACE, Dra. Claudia Anaya Alvarado, explicó que el convenio marco abre un sinfín de oportunidades para ambas instituciones, con especial interés para los estudiantes del bachillerato, ya que, de manera amplia, representan cuatro convenios que posibilitan a los alumnos del ITACE en Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Altamira realizar su servicio social y prácticas profesionales, y prepararse con el modelo dual de la Universidad.

Por parte de la UAT hicieron uso de la palabra la secretaria de Gestión Escolar, Dra. Alma Amalia Hernández Ilizaliturri, con la exposición de motivos del convenio de educación dual, servicio social y prácticas profesionales; la directora de Recursos Humanos, Lic. Mirna Dalia Saavedra Merrem, quien habló del programa de capacitación que se trabaja con el ITACE en favor del personal sindicalizado de la Universidad.

Finalmente, la directora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Dra. Elsa Fernanda González Quintero, y el director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, expusieron los motivos del convenio en el ámbito de la docencia, proyectos de investigación, de inversión, extensión académica y difusión de la cultura, que contribuyan al logro de las metas de la colaboración.

