Por Agencias

Buenos Aires, Argentina.- “El experimento anarco capitalista” del actual gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei y el inútil sacrificio al que está siendo sometido el pueblo», mientras se festeja el cero del déficit fiscal, y no existe un “plan de estabilización, sólo de ajuste” y razonando que cuando el alto porcentaje de votos que se puede alcanzar electoralmente desaparece, se deslegitima si la población queda sumergida en el hambre, “no llega a fin de mes”, entre otras realidades que llevan a una situación crítica al país, fueron parte del discurso de las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner(2007-2015) en su primera reaparición pública desde que asumió la nueva administración, en diciembre de 2023.

En un escenario extremadamente complejo su presencia en un acto público provocó una enorme expectativa y esperanza, considerando que es la más importante dirigente política de Argentina, que estuvo sometida durante sus gobiernos a todos los planes de desestabilización, denigración desacreditación, persecución política y judicial, incluyendo el armado de causas falsas, y hasta un intento de magnicidio como sucedió en septiembre de 2022, en un atentado fracasado porque se trabó el gatillo de la pistola con que un hombre apuntó a sólo diez centímetros de su cabeza, una imagen que dio la vuelta al mundo.

En su discurso la ex mandataria dejó sentado que la reflexión “que hagamos hoy no es ni del dogmatismo, ni de la ideología” lamentando el abandono y paralización de las dos mil 308 obras públicas y más de cien en las estructuras universitarias.

Refiriéndose al empeño del gobierno del Milei en mantener un modelo extractivista, sin la industria, la dirigente peronista consideró que “más que un anarco capitalismo” lo que está sucediendo parece un “anarco colonialismo” y sostuvo que el presidente cree que “la recuperación y el crecimiento vendrán de cuatro sectores: petróleo, gas, minería y el campo”

Criticó a fondo las políticas de ajustes de Milei y sostuvo que “creer que el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía ni el mundo” expresó, añadiendo que “de todos los países del mundo solamente tres tienen superávit fiscal (…) Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos, “claro tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, te podés dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo”.

Dijo también que escuchó “al presidente congratularse por el superávit fiscal”. “Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas (…) ¿Superávit de dónde? No tienen superávit. Es un superávit que no tiene sustento”. Recordó que “en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla”, entre el “2003 al 2008 cuando se cayó el mundo en una crisis global, no se pudo sostener”.

Milei “habla de hazaña histórica por un trimestre. Y nosotros lo hicimos seis años, pero no fuimos héroes nacionales”, señaló, recalcando esto, porque el presidente llamó “héroes nacionales a los empresarios”, como antes había calificado también de héroes a los que fugaban capitales al exterior” para sacarlos de las garras del Estado, según dijo.

En otro tema, ante el intento de Milei de desaparecer la educación pública desfinanciando a escuelas y especialmente a Universidades, bajo la acusación de que hacen “adoctrinamiemto político”, le respondió: “Si hubiésemos adoctrinado en colegios, él no sería presidente. ¿Qué está diciendo este hombre?”.

La ex mandataria defendió la Universidad pública y gratuita, y se refirió a la marcha del 23 de abril convocada por el movimiento estudiantil y docente, a la que adhirieron sindicatos, organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales, calificándola como “transversal y amplia” destacando que fue la más grande movilización que recuerde en los últimos años contra el recorte de presupuesto decidido por la administración libertaria.

La respuesta de Fernández de Kirchner, surgió después del reciente discurso por cadena nacional del presidente Milei y en un foro de las derechas regionales e internacionales, muy criticado e injerencista.

La también ex vicepresidenta asistió al acto de inauguración del Microestadio Néstor Kirchner dentro del Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno”, en Quilmes, invitada por la intendenta Mayra Mendoza al que asistieron importantes dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Fernández de Kirchner agradeció también al Intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, por haber inaugurado en la popular y populosa Isla Maciel el Centro Cultural Kirchner, en momentos en que el gobierno de Milei quiere producir un cambio y quitar el nombre del ex presidente al extraordinario edificio, que se ubica en esta capital, en el antiguo edificio del Correo.

Una multitud desbordó el Estadio y el discurso fue escuchado en unidades básicas y centros peronistas en todo el país.

Su reaparición fue muy importante para miles que la recibieron cantando “la patria no se vende” en un momento de gran emoción, que se encendió cuando la ex mandataria señaló la necesidad de defender las empresas estratégicas del estado, que fueron recuperadas por el gobierno de Néstor Kichner y el suyo.

Esto sucede a días de que se debata en diputados “la Ley base” nuevamente impuesta por Milei y que ya fue rechazada por el senado en marzo, y en las grandes marchas de protesta que se han sucedido en estos cuatro meses de gestión, en la que intenta privatizar desde Aerolíneas Argentinas, hasta entidades científicas y culturales, entre tantas otras como las petroleras, y volver sólo a exportar materias primas.

Lo que creó el momento más emocionante y esperanzador para los enfervorizados asistentes fue el llamado de la ex mandataria a la urgente y necesaria unidad del peronismo con amplitud y diversidad, para enfrentar este momento tan peligroso, donde incluso se intenta, como canta la población “vender la patria”. (Stella Calloni/La Jornada).