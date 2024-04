Por Agencias

Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por el estado de Querétaro, como abanderado de Morena, solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel) que realice un despliegue ministerial en esa entidad a fin de «garantizar un ambiente electoral justo y seguro, a fin de prevenir e inhibir cualquier posible irregularidad» el próximo 2 de junio ante posibles actos ilegales por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, anunció que ya presentó una demanda por daño moral en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, de Roberto Gil Zuarth y otros integrantes del PAN, «otra denuncia por revelación de datos confidenciales y presentaré una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito por parte de todo este grupo», dijo al acudir a la sede de la Fisel en la Ciudad de México.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que acudió al órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar la cancelación de las carpetas de investigación iniciadas en su contra por denuncias formuladas por parte de los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, considerado prófugo de la justicia mexicana.

García Cabeza de Vaca aspiraba a un escaño en el Senado impulsado por el PAN, y cuya candidatura fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al ser inelegible por existir dos órdenes de aprehensión en su contra.

En ese contexto, Nieto Castillo señaló que los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, presentaron denuncias en su contra ante la Fisel y la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, por la presunta comisión de delitos electorales. «Me acusaron de alterar el registro Federal de Electores, en razón de que a su dicho, yo había dado información falsa respecto de un inmueble que se localiza en San Juan del Río y del cual soy copropietario, cuyos datos aparecen en mi credencial para votar.

“He presentado ante el titular de la Fisel, José Agustín ortiz Pinchetti, un escrito, acompañado de copias certificadas de la sentencia del TEPJF que reconoce el carácter de originario del estado de Querétaro y que me reconoce una residencia efectiva del cual soy copropietario con mis hermanas, ya que el inmueble nos fue donado por mi padre.

«Confío en las instituciones electorales y he solicitado a la Fisel el no ejercicio de la acción penal para poder cerrar esa carpeta de investigación y yo proceder con la campaña electoral, ya que los abogados de Cabeza de Vasca me dejaron 15 días fuera de la campaña. Presionaron a la dirigencia nacional del PAN y al gobierno del Querétaro para que se presentaran las demandas en mi contra. He regresado, y es importante para mí, cerrar estas carpetas de investigación».

Asimismo, indicó Nieto Castillo, Roberto Gil y ese sector han sido quienes sistemáticamente han generado una campaña en redes y medios de comunicación y han generado acciones jurídicas en mi contra. (Gustavo Castillo García/La Jornada).