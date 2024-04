Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Parece cuento de la política mexicana, de esos que nacen en la calentura previa a una elección, cuando se aspira a una regiduría y ni que decir si la tirada es por la alcaldía, más aún, por ser diputado local en busca de fuero para que no les castiguen latrocinios realizados en el ejercicio del poder.

Los bien ilustrados dicen que en política lo que parece es, cuentan con insistencia aquel axioma de “si camina como pato, grazna como pato, y camina como pato sin duda es pato”, así que vaya dándole un poco de certeza a lo que sucede en la grilla tamaulipeca.

Los ataques de todos contra todos arrecian, parece que de pronto a muchos se les hizo muy cerca el mes de junio, el 2, que será el tiempo justo para votar y, por lo tanto, para mostrar lealtades o alejarse de apestados en el momento adecuado y lo más público posible.

Ya está encima el periodo de campañas, por eso empezaron los descontones en todos los municipios y en todos los partidos, andan tan acelerados que da la impresión de que las alcaldías y el congreso, a pesar de los pesares, siguen siendo un negocio redituable, una fuente de poder para hacer dinero a la sombra de esta.

Es Tampico uno de los lugares más calientes, de tener todo ganado del lado azul ahora se ven riesgos de perder ya en la elección constitucional con Morena a la que muchos de los presuntos azules se han entregado sin pudor, le sigue Reynosa donde los morenos siguen sin conocer quien pueda ser su candidato, pero ahí hay una salvedad, la coalición del partido del presidente con el Verde y PT ganará esa alcaldía pase lo que pase, los azules no prenden porque huelen a Cabeza de Vaca, huelen a corrupción y tráfico de influencias, Matamoros, Nuevo Laredo, y muchos otros municipios también están en la lista de los municipios cuya temperatura electoral sube previo a la campaña que inicia el próximo lunes, incluya los pequeños de población y en presupuesto en esos escándalos, ninguno se escapa.

Por supuesto que la ambición en política es sana, un político con ganas de seguir en el ánimo del electorado por lo menos cuidará su imagen, no será tan ladrón o dejará de ser cínico, tampoco le dará por padecer soberbia y se acercará al pueblo a beneficiarlo, por eso es buena esa clase de aspiraciones, lo que no es nada sano es la forma como las quieren alentar los politiquillos tamaulipecos, traicionando a quien los tiene cobrando bien y hasta les ha dado la oportunidad de tener futuro.

Usted los ve quienes son porque dejan huellas en todas partes, las redes sociales son sus favoritas, pero igual los encuentra en cada portal informativo, en cada periódico, en la televisión, en la radio, por todos lados se pueden ver notas descalificando a los enemigos íntimos, a los morenos principalmente, casos tan descarados que después del ataque abajito aparece un sonriente boletín o una nota alabando a quien los auspicia.

Obvio, también se atacan en el PRI y los azules, con el agregado de que el pueblo considera que todo lo que se diga de ellos, o la gran mayoría de los dichos, son ciertos y ese es problema mayor para la coalición PAN-PRI-PRD que a la hora que tengan que presentarse en las calles van a tener dificultades para limpiarles la imagen a sus candidatos, peor aún, se puede dar el caso de que al ritmo que van autodestruyéndose los descontones alcancen hasta las planillas de regidores y, por supuesto, ya no quieran votar por ellos.

Lo difícil para la ciudadanía es que no hay forma de distinguir la guerra sucia de las verdades y eso afecta a todos parejo.

Por eso es que año con año se insiste en reformas que permitan que solo sean candidatos los que aprueben los exámenes de confianza, puedan mostrar su historial y de ser posible su declaración patrimonial, es decir, que prueben su inocencia y la gente crea que son decentes porque los respaldan instituciones sólidas y datos, hoy no sabemos a ciencia cierta quién es quién, el panorama todavía se ve más complicado porque la gran mayoría de las descalificaciones que arrastran los políticos provienen de la guerra intestina de sus partidos que sirvió para sacar a los elegidos, procesos en los cuales, en algunos casos, no dejaron títere con cabeza.

Igual priístas y panistas van a toda velocidad en esa carrera de autodestrucción que se impusieron desde la elección pasada, parecen muy ganosos por darle el poder a Morena, porque por fin los de guinda logren la mayoría de los municipios y del Congreso sin el mayor esfuerzo.

Los azules parece que no han entendido nada, se cuenta de reuniones privadas donde el tema principal ha sido la futura derrota, apuntalar poquitas candidaturas, solo donde haya posibilidades de ganar, y dejar al garete la que se vean perdidas, lo malos es que sus números dicen que son muy pocas presidencias municipales que podrán retener, ninguna podrán arrebatar y todavía menos distritos se les ven favorables en el tema de la elección del Congreso.

Si, mientras los azules parece se ponen de acuerdo con tricolores y amarillos para administrar la derrota, los morenos todavía sufren un feroz ataque de los traidores y no se trata de los que ahora se encuentran fuera de la nómina o no han sido protegidos por la sombra del poder, no, se trata de los que han sido bendecidos con un buen trato en todos los sentidos, algunos son diputados, otros han sido funcionarios de primero o segundo nivel en administraciones pasadas, algunos más hasta tienen familia que llegará a cargos de elección popular y sin despeinarse y eso es lo que llama la atención hoy, que se asomen los traidorzuelos, los ingratos, los que en teoría debería de dar todo ya no por el dinero que les pagan sino hasta por gratitud…

MEJORA IMSS BIENESTAR ATENCIÓN EN SALUD, AMÉRICO EN LA MAÑANERA… El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la adhesión de Tamaulipas al nuevo modelo de salud IMSS- Bienestar ha permitido no solo el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y el reequipamiento de unidades médicas, sino también la certidumbre laboral a 916 trabajadores y, lo más importante, ha contribuido a mejorar la salud de la población.

Durante su intervención en la conferencia mañanera de este martes, en Palacio Nacional, junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el mandatario tamaulipeco destacó que la inversión de la federación y el apoyo estatal han permitido la mejora de la infraestructura, así como la terminación de centros de salud y hospitales.

“No menos importantes han sido el reequipamiento de las unidades hospitalarias para cumplir con su capacidad resolutiva y la certidumbre laboral que en su primera etapa, tienen ahora base, más de 916 compañeros que antes trabajaban como eventuales y sin ninguna prestación”, dijo.

Agregó que en Tamaulipas este respaldo, aunado a insumos y medicamentos, ha revertido un ciclo de deterioro para mejorar en importantes indicadores.

“Por citar algunos, como la disminución de la muerte materna, de las emergencias obstétricas, de la enfermedad y mortalidad neonatal y en la oportunidad y sobre vida en atención de los pacientes que tiene infarto agudo miocardio”, mencionó.

Luego de las intervenciones de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Tamaulipas afirmó que estamos en el nacimiento de un nuevo modelo de salud, que como toda política pública enfrenta desafíos en su implementación.

“Pero con la voluntad de todos las iremos superando, pues apreciamos en ella, el humanismo que caracteriza a esta administración en la búsqueda de equidad y justicia social. Y a su vez vemos en su organización un modelo competente, efectivo para dar resultados institucionales”, indicó.

Villarreal Anaya afirmó que el reto de la salud consiste en combinar la solidez del conocimiento científico, las habilidades profesionales, el soporte de la sociedad y la voluntad política necesaria para garantizar a los mexicanos el disfrute de una vida saludable y activa.

“Señor presidente, en este siglo los ganadores serán los que permanezcan a la cabeza de la curva del cambio, que permanezcan en la transformación, redefiniendo constantemente sus metas, creando nuevos horizontes y abriendo nuevos senderos. Por eso, en salud, gracias presidente”, finalizó.

PROMUEVE UAT TRES LICENCIATURAS EN LÍNEA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la administración del rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, ha fortalecido su compromiso de ampliar el acceso a la educación superior mediante la oferta de tres programas de licenciatura en línea.

Esta oferta educativa, que brinda las facilidades de estudiar una profesión a distancia en el país y desde el extranjero, proporciona oportunidades académicas de calidad a través de programas innovadores distribuidos en los campus de la UAT en las zonas norte y sur del estado.

En ese contexto, está abierto el registro de aspirantes para ingresar a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR); la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH); y la Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) del Campus Tampico.

En esta modalidad, la UAT ha anunciado la apertura de nuevos grupos virtuales para el periodo agosto-diciembre de 2024. Las clases son totalmente en línea y permiten a cada estudiante avanzar a su propio ritmo en una plataforma accesible en todo momento, con planes educativos diseñados para facilitar su integración al mercado laboral.

El proceso de admisión es completamente virtual y el periodo de registro está abierto a través del portal https://registroaspirantes.uat.edu.mx/ donde podrán adjuntar los documentos digitales pertinentes. El examen de admisión CENEVAL EXANI II está programado para el 16 de julio, y las clases empezarán en el mes de agosto.

Es importante consultar las fechas de cierre de registro y para mayores informes acceder al portal de la UAT (www.uat.edu.mx), y a las páginas y redes sociales oficiales de las dependencias universitarias mencionadas que ofrecen licenciaturas en línea.

