Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ni omisión ni desinterés. De una vez por todas el Gobierno del Estado desmintió a los panistas que, al fallecido alcalde de El Mante, Noé Ramos, no se le haya dado la protección policial que solicitó.

Al fin tiempos de campaña, los azules se quieren aferrar a que el asesinato fue por falta de atención a sus reclamos de seguridad personal.

“Son acusaciones falsas”, reiteró en conferencia de prensa la titular Jurídica de Palacio, Tania Contreras, acompañada del secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, y el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas.

Confirmaron que el ejecutivo no recibió notificación alguna de denuncia penal ante la Fiscalía, pero igual, cuando la tengan, aportarán las pruebas de haber atendido al llamado del edil y que incluso hubo detenidos y dos carpetas de investigación.

Ruido mediático de los panistas cuando estamos a 38 días de los comicios. Después de seis años en el poder, no se acostumbran a ser oposición.

Desde el 22 Berriozábal buscan seguir politizando el asunto, quieren incendiar no solo la región cañera sino sembrar desconfianza ante el proceso en marcha, en busca de clientela electoral.

Siempre al filo de la navaja por señaladas relaciones peligrosas nunca desmentidas, en cuanto terminó el gobierno cabecista -no le comisionó guardia personal- que lo hizo alcalde, Noé quiso poner a prueba a la 4T de Américo Villarreal.

Con fecha 6 de diciembre del 2022 pidió guaruras. Se le proporcionaron por seis meses consecutivos, hasta el 29 de mayo del 2023.

El 6 de junio volvió a solicitarla y se le brindaron por 30 días adicionales, por acuerdo de la Fiscalía General luego de evaluar riesgos según los motivos por los que pidió seguridad. Los guardias permanecieron hasta el 30 de diciembre del 2023.

A partir de 2024 no hubo petición alguna de policías estatales. Se sabe que contrató para él ocho ex militares y ex marinos, y dos para su esposa Sheyla, pagados con recursos del municipio.

Y en un escenario que suena a seguir lucrando con la memoria del muerto, el PAN anunció que ofreció postular como sucesora en la candidatura, a Sheyla Frida Palacios Juárez, viuda del fallecido.

Fue regidora en el ayuntamiento de Juan Francisco Leal Guerra 2016-2018 y por algún tiempo dirigió el DIF local.

Después del incidente que costó la vida de su marido, el Gobierno del Estado tiene comisionadas dos patrullas con elementos que la custodian en lo personal y en su domicilio, día y noche, atendiendo petición personal de ella.

El tema se presta pero no deja de ser macabro (ritual que rodea a la muerte) explotar en una campaña política el nombre y figura de un difunto.

Por cierto, hablando de sustituciones, la lealtad hasta la genuflexión tiene su recompensa: César “El Truko” Verástegui será diputado federal a “chaleco”, a la segura. Va en lugar de Francisco García Cabeza de Vaca, derrumbado por el Tribunal Electoral.

La noticia trascendió luego del acuerdo del Consejo Permanente Nacional. La instrucción vino del lado gringo ¿de dónde más?. Es cuestión de correr trámites.

Don Truko es el “ingeniero electoral” de Cabeza de Vaca en territorio. Es el que lleva las instrucciones a los municipios “chicos” en que tienen posibilidades de ganar.

No el hermano Ismael pero si el carnal que no tuvo, el lacayuno Secretario General de Gobierno que instrumentó la Ley del garrote para con los disidentes partidistas y opositores. La misma gata pero revolcada.

Extraño que las fuerzas al interior del partido no se atrevan a protestar contra el cabecismo que tiene secuestrado al partido y se apoderó de las candidaturas a cargos de elección. Rápido aplacaron a un tímido Arturo Soto Alemán que impugnó la lista plurinominal. Pertenece a los mismos. No se atreve a romper el cordón umbilical con el texano.

Muestra rebeldía pero no se decide, como la publicación que subió a redes este miércoles acusando a Ismael García Cabeza de Vaca, de exhibir una “nota pagada” en que lo señalan con un expediente en la FG “por extorsionar a migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos”.

El muchacho de la Azteca es duro en sus conceptos: “Estas notas pagadas es el estilo que IG Cabeza de Vaca utilizó durante el sexenio pasado. Yo estoy a disposición de cualquier autoridad aquí en Cd. Victoria, yo no estoy fuera de México”.

Y la zarandeada: “Vi también una nota donde lo acusan a él de extorsionar una aseguradora, buscaré la nota”.

Como dice la voz callejera: “Las comadres se rompieron las medias”. ¿Hasta dónde llegará el conflicto interno?.

A Soto ya lo dejaron en el lugar 12 de la lista plurinominal, por aquello de querer regresar al Congreso del Estado como diputado. Perdió las impugnaciones, pero no es para enarbolar la lucha contra los dueños de las siglas ¿aguantará tres años en la banca?.

Hablando de campañas, los senadores del Verde, Maki Ortiz y Geño Hernández, hicieron proselitismo en Altamira luego acompañar a Claudia Sheinbaum. Andan recio.