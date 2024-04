Por Agencias

Ciudad de México.- En materia de transparencia y combate a la corrupción dentro del primero de los debates presidenciales, las candidatas, Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), y Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), intercambiaron acusaciones por el llamado cártel inmobiliario, presuntos contratos irregulares con las empresas de Gálvez, así como supuestos actos de corrupción en el presente gobierno federal, la permanencia de contratos por asignación directa y fallas en el sistema de transparencia diseñado en la capital.

“Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso, ¿cómo creerle a una mentirosa”?, señaló Sheinbaum cuando Gálvez le dijo que su familia era parte de los llamados Panama Pappers.

“Cuando vieron el tamaño del presupuesto con lo único que barrieron fue con el dinero” y acusó que “el presidente te puso ahí, y te dijo corcholata, pero lo que quiere es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nahle, de la corrupción de los hijos del presidente, de la casa de Bartlett”, lanzó Gálvez en sus explosiones que enfocó en su mayoría contra la candidata morenista.

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, trató de repartir denuncias contra ambas candidatas, indicó que la corrupción es un sistema por la relación entre dinero y política, determinada por la forma en que se hacen campañas. “Si las candidatas iniciaron campañas meses, años antes de que fuera permitido, imagínense cómo van a cumplir con la ley”, añadió.

Dentro del que fue el segundo bloque del debate presidencial, destinado a los temas de transparencia y combate a la corrupción, Claudia Sheinbaum expuso que “como una de las mentiras” de la candidata de la oposición, a la que se refirió en todo momento como “la candidata del PRIAN”, basta ver sus declaraciones patrimoniales con inconsistencias.

Momentos después, abundó: “Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN: número 1, Residencial Mariano Escobedo, dio permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos»

Además, recalcó que Gálvez defiende al INAI porque ha tenido contratos desde 2013, el último en 2023. “Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”. Asimismo, dejó a los moderadores los documentos a los que hizo referencia.

Entre las respuestas que dio Máynez, también aludió a Gálvez. Expuso que no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa como Higtech Services, de Gálvez, no reportó conflictos de interés.

Desde sus primeras participaciones, la candidata de Fuerza y Corazón por México cuestionó de igual forma a Sheinbaum que al gobierno federal. Tras decirle a Claudia Sheinbaum presenta pruebas “más falsa que tu acento tabasqueño”, habló del pañuelo blanco en la lucha contra la corrupción que ha mostrado el presidente de la República. “Voy a tirar el pañuelo blanco a la basura y aplicar la ley”, dijo al tirar un pañuelo.

Sobre la forma de contrataciones en instancias de gobierno, señaló que, de ganar, en su gobierno “van a ser muy poca las asignaciones directas y la transparencia será la caja de cristal”.

Por su parte, la ex Jefa de Gobierno capitalina, quien afirmó que en su gestión se recurrió a un tianguis digital que permitió “cero observaciones” en 2022, definió como la base de su propuesta el seguir con la austeridad república. Reprochó que «es falso que no haya avances”, y como ejemplo, señaló que el gobierno federal “logró un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y los privilegios, por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos”. Y en su gobierno en la Ciudad, tuvo un ahorro de 100 mil millones de pesos en comparación con el último gobierno del PRD, por las acciones de combate a la corrupción.

La candidata del PAN, PRI y PRD propuso fortalecer y “dar dientes” al INAI, así como una Auditoría Superior de la Federación que castigue a los corruptos. Planteó que sus integrantes por concurso sin que pertenezcan a un partido político. Acusó que en el portal del tianguis digital del gobierno capitalino es imposible conocer los contratos por asignación. “Es pura paja y están vacíos los folders”.

Máynez consideró que no es bueno desaparecer el sistema anticorrupción ni los órganos autónomos, pero tampoco “repartir notarías”, como lo exhibió el propio dirigente del PAN, Marko Cortés.

Xóchitl Gálvez aprovechó para responder a Sheinbaum y defendió que ser empresaria no es ningún delito. “Si había un problema con Mariano Escobedo, ella era Jefa de Gobierno, por qué no lo demolió”, contestó ante las acusaciones que había hecho previamente la morenista.

También, le preguntó si investigaría a los hijos del presidente. Sheinbaum expresó secamente que “si tiene pruebas que las presente ante el ministerio público”, y retomó los premios que recibió su gestión en materia de transparencia.

A la mitad de las preguntas, cuando las candidatas y moderadores hicieron la observación de que el reloj del tiempo de Gálvez estaba mal, Sheinbaum apuntó: “Hasta en la bolsa del tiempo la candidata del PRIAN se la quiere robar».

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que está dispuesta a someterse al polígrafo sobre preguntas acerca de su patrimonio, pues es un buen instrumento y no tienen ningún problema para hacerlo.

Lo anterior en respuesta a una de las preguntas del segundo segmento del primer debate presidencial, en el que la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, aprovechó el tema de Transparencia y combate a la corrupción para ventilar al “cártel inmobiliario” y señaló que el abanderado del PAN en la Ciudad de México, (Santiago Taboada) es parte de él y que mientras ella renta un departamento, la candidata de la oposición habita en una casa que es producto de esa corrupción.

Señaló que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta y lo pueden comprobar en todas las aplicaciones que lanzaron para efectuar trámites en línea y con ello combatir la corrupción.

En tanto, la abanderada de la oposición respondió a las preguntas de la ciudadanía en la que destacó que el gobierno que ella encabezaría tendría una contabilidad en línea, pues si los ciudadanos pueden hacer declaraciones ante el SAT en esa modalidad, el gobierno también debe hacerlo.

Y abundó que para combatir la corrupción presentará denuncias contra quien sea responsable, pues “no me ando con rodeos, no me da ningún temor”.

Por su parte, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez aseguró que para combatir la corrupción es necesario transformar al sistema de justicia porque “es un cuello de botella”, así como apostarle a la digitalización en los trámites porque actualmente “tenemos un gobierno cavernario”.

Además, propone que los planes de gobierno sean transexenales, así como tener evaluaciones independientes en los programas sociales, para tener plena transparencia.

A la mitad de su explicación, Gálvez llevó al debate el colapso de una sección de la Línea 12, lo cual atribuyó a falta de mantenimiento, insistió que “es fría y sin corazón, yo te llamaría la Dama de Hielo”. (Lilian Hernández y Néstor Jiménez/La Jornada).