Por Agencias

Ciudad de México.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió este jueves con los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, así como con los líderes de dichas fuerzas políticas en las 32 entidades, para hacer una evaluación al dar inicio la segunda mitad de la campaña presidencial, así como para unificar la comunicación entre los partidos y los candidatos locales.

Por separado, Gálvez reveló durante una charla en redes sociales, que durante el primer debate presidencial se sintió incómoda por no usar huipil, como vestía regularmente hasta el inicio de la campaña presidencial. “Voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo, y si me quieren como soy, adelante”, indicó.

Reunidos esta mañana en la casa de campaña de la abanderada de la oposición, Gálvez junto con los dirigentes partidarios hicieron una evaluación de la primera parte de la campaña.

“Estamos a la mitad de la campaña y es momento de unir fuerzas, de hacer promoción pareja, para que desde lo local llevemos a @XochitlGalvez a la presidencia. Hoy, con @alitomorenoc y @Jesus_ZambranoG, reunimos a los dirigentes estatales de los partidos de la coalición con nuestra candidata para que en equipo, logremos la victoria el próximo 2 de junio”, señaló en redes sociales el dirigente panista, Marko Cortés. Moreno Cárdenas agregó: “Estamos trabajando unidos, sumando fuerzas para rescatar a México desde cada rincón del país”.

A la vez, entrevistado sobre la reunión, el líder perredista apuntó que el encuentro sirvió “para uniformar también la comunicación, eficientar todo para que vayamos en una misma línea”, mientras que, por su parte, “Xóchitl dio algunas líneas de comunicación”.

En la segunda parte de la campaña, dijo que “está teniendo un nuevo momento muy importante, que lo estamos percibiendo en los estados”, luego de que se “percataron de cosas que hay que mejorar”, ya que de manera casi inercial, los candidatos locales “caen en la tentación de pensar que la campaña única es la de ellos”.

Adelantó que es probable que la campaña de candidatos locales en todo el país, incluya la imagen de Xóchitl Gálvez en su propaganda para las siguientes semanas.

En tanto, la noche del miércoles, Gálvez sostuvo una charla por medio de Space de X (Twitter) para hablar del libro “Xingona” de la periodista Ivonne Melgar, en el que se relata parte de la vida de la hidalguense.

Durante la charla, Gálvez expresó: “La gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil, he hecho el esfuerzo de usar traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad, me sentía fingida. Entonces, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo, y si me quieren como soy, adelante”.

Pidió que la población valorare sus cualidades en lugar de sus características físicas o su forma de vestir. “Muchos mexicanos me han dicho estos días, ‘sé tú, y voy a ser yo’. Y si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, pues lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes chuecos o los dientes derechos te hicieran más o menos, pero son los fantasmas que muchos mexicanos van a tener que enfrentar los próximos días”.

Gálvez no tuvo programadas actividades públicas durante este jueves, mientras que mañana prevé participar en la Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero. (Néstor Jiménez/La Jornada).