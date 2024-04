Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el año 2006 -hará unos 16 años- gobernaba la nación el guanajuatense Vicente Fox Quesada. Era entonces tiempo de elecciones presidenciales. Entonces había dos candidatos fuertes. Se trataba de Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador.

En el entorno de mis amistades, ya varias de ellas, cuando yo abordaba el tema, me habían dicho que simpatizaban con AMLO, y que iban a votar por él en la boleta electoral.

En aquel entonces ocurrió que el presidente Fox por segunda vez consecutiva había hecho referencia a la elección presidencial. En reacción a esta acción de Fox, el candidato Andrés Manuel López Obrador estalló en un mitin. Y a gritos dijo¨: «¡Chachalaca, ya cállate chachalaca!»

La reacción de AMLO fue conocida en todo México. Y en mi entorno me dijeron que no, que ya no iban a votar por López Obrador.

Llegó el día de las votaciones. Y el que se alzó triunfador fue Felipe Calderón. Analistas diversos de la realidad mexicana, dicen que por esa expresión el candidato AMLO perdió la Presidencia de la República.

Hoy, en su conferencia mañanera de este fin de semana AMLO se regocija de que el Instituto Nacional Electoral haya sacado bandera verde para que él siga con sus conferencias mañaneras.

2.- El caso Reynosa está verdaderamente conflictuado. Así, tenemos que el representante del partido Morena ante el IETAM, Andrés García Reeper llegó a anotar, inscribir, registrar a Armando Zertuche Zuani como candidato a presidente municipal de Reynosa, ocurrió minutos después que trascendió la noticia que una Juez federal ordenó restituir sus derechos a Carlos Peña Ortiz, «Makito», y le sea devuelta su candidatura.

Antes estos hechos, cuestionada al respecto por los medios de comunicación, la lideresa estatal de Morena, Yuriria Iturbe, dijo que será la autoridad electoral la que determine quién es el candidato de Morena a la referida presidencia municipal.

En los hechos, las campañas para presidentes municipales inician el lunes 15 de abril. Veremos qué dictamina el IETAM, y hasta dónde sigue este conflicto interno.

3.- Por los rumbos de la UAT es de destacar el convenio que este fin de semana firmaron el Dr. Ricardo Solís, presidente del South Texas College (STC) y el médico Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Referente a este acuerdo firmado en McAllen, Texas el jueves 11, el rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que «en este momento histórico, nuestro compromiso va más allá de la academia, nos enfocamos en cultivar una generación de lideres humanistas, conscientes de su responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, capaces de trascender fronteras en busca de soluciones».

Por su parte, el Dr. Ricardo Solís agradeció la disposición de la UAT para establecer el acuerdo que será de mucha utilidad para los proyectos de cooperación bilateral que se llevan a cabo en dicha región fronteriza.

El evento contó con la presencia del alcalde de McAllen, Froylán Yescas Cedillo.

4.- El reporte que tenemos es que la Secretaria de Salud tamaulipeca está en alerta luego del aviso emitido por la Secretaría de Salud Federal tras la detección de cuatro casos importados de sarampión en el país.

Salud Tamaulipas mantiene vigilancia epidemiológica en todas las unidades y verifica el cumplimiento de las acciones para el diagnóstico oportuno de casos probables de este padecimiento.

El epidemiólogo estatal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Sergio Uriegas Camargo, informó que dadas las condiciones de aumento de casos en países del continente, se fortalecen las estrategias de vigilancia en las unidades de salud, en donde todo paciente sospechoso de enfermedad que presente fiebre y ronchas en el cuerpo, debe ser debidamente analizado y verificado por laboratorio para descartar o confirmar si se trata de sarampión o rubéola y de ser así, tomar las acciones de contención.

Añadió el Dr. Uriegas que desde que la Organización Panamericana de la Salud emitió la alerta sobre la presencia de este padecimiento en países del continente, la Secretaría de Salud fortaleció la vigilancia epidemiológica y se reforzó la vacunación entre la población en riesgo. NOS VEMOS.

