Por Agencias

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, acusó que “el PRI no tiene escrúpulos” y junto con la Fiscalía de Nuevo León “fabrican” un caso penal en su contra por la tragedia ocurrida en un mitin en San Pedro Garza García, donde murieron nueve personas y 204 resultaron heridas.

Lo hacen durante la veda electoral “para que no me pudiera defender”, pero “no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación con el mayor y profundo respecto a las víctimas”, sostuvo.

“Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades. No tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste, más difícil de mi vida. El PRI no tiene límite. Aquí estoy Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI), (Francisco) Cienfuegos, Adrián de la Garza. Aquí me van a encontrar de pie, de frente, con dignidad.

“Son unos verdaderos criminales, en toda la extensión de la palabra… Pueden hacer todo lo que quieran, pero no van a poder, porque a nosotros nos definen cosas distintas que a ustedes. La guerra sucia va a arreciar en los próximos días, pero tengo la entereza, la dignidad para enfrentarla”, señaló en un video mensaje en sus redes sociales.

Resaltó que esto tiene como trasfondo el enfrentamiento que tuvo el PRI con el gobernador del estado, Samuel García, para intentar nombrar como fiscal a Adrián de la Garza, actual candidato a alcalde de Monterrey.

“Esa fiscalía está intentando fabricar un caso después de la tragedia, del accidente que se dio en Nuevo León, en el que lamentablemente perdieron la vida nueve personas; se derrumbó el escenario en el que yo estaba y en el que desde el primer minuto, tanto de nuestra parte como de la parte institucional del gobierno de Nuevo León, ha habido una atención permanente a las víctimas”.

Aseguró que la fiscalía “quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Están muy desesperados y lo único que les interesa en estos momentos son los votos, es la elección y el PRI de Nuevo León, el PRI nacional que tiene una estrecha relación… Paco Cienfuegos, va en la lista plurinominal al Senado, es uno de los principales socios de Alito Moreno, tanto económico como político, pues van a utilizar este caso para lastimarme, para hacerme daño”.