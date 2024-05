Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pecó de torpe, estupidez o de lambisconería en exceso, la acción del Congreso del Estado para aprobar cuentas públicas de las Comapas, algunos municipios y del gobierno del Estado en la administración anterior, creyeron que con eso compraban impunidad para la pandilla del prófugo y quienes saquearon Tamaulipas, pero les han dado una sorpresa, se anunció que por lo menos los últimos tres años todavía son fiscalizables, es decir, que todas las cuentas sospechosas se van a reabrir para turnar ante la autoridad competente a los corruptos, a quienes se les pueda comprobar sus trapacerías.

No hay que echar campanas al vuelo, la acción, o el anuncio de que reabrirán cuentas, solo es un principio, si no hay voluntad en la Fiscalía nada avanzará, aunque se tendrá la ventaja de que no prescribirán los delitos.

Viene a colación una historia, contada en una mesa de café ya hace muchos años por uno de los cercanos al gobernador de aquel tiempo, ni falta hace el nombre porque quizá se puede colocar cualquiera de cada uno de los sexenios que pasaron y el margen de que falle será menor, aquí va:

Contrario a su caballerosidad aquella mañana el personaje llegó 25 minutos tarde a la cita, un almuerzo pactado con muchos días de anticipación y con el único afán de comentar lo cotidiano, el proceso político que por aquellos días empezaría ya que se acercaba una sucesión de gobernador.

“Voy a renunciar al cargo y me están pidiendo unos formatos, no supe que poner en un apartado y fui a la Contraloría, cuando llegue en ese instante iba entrando el Contralor y pase a su oficina lo que no estaba planeado y por eso me entretuve”, expuso a modo de disculpa.

-No te han de haber alcanzado las hojas para registrar tus bienes, se le revira- “jajajaja, bueno fuera, pero no, son unas cosas que igual caben en un apartado que en otro e incluso se pueden omitir”, dijo poco convencido.

-¿Eso te dijo el Contralor?, se le cuestiona- “No, no me dijo eso”, -¿entonces?- “Me dijo que pusiera lo que me diera mi chingada gana, que si los que vienen quieren meterme al bote hasta por un clip que me haya llevado me van a perseguir y será suficiente para que me den una orden de aprehensión y de ahí luego averiguan”.

La historia encaja perfectamente con la acción del Congreso del Estado de aprobar cuentas públicas, parece que fue una acción inútil ya que finalmente los gobiernos nunca han necesitado la anuencia de una cuenta pública, un Auditor Superior, los Diputados o la Contraloría, para meter a la cárcel a quienes consideren peligrosos o enemigos para sus intereses, ahí tiene a Geño, estuvo preso todo un sexenio por capricho de Cabeza de Vaca, o eso parece ya que no le pudieron comprobar ni un delito.

Esa es una triste realidad, en toda la historia moderna de México hay muy pocos presos por asuntos de saqueo de recursos, por corrupción, por vínculos con la delincuencia, en cambio pueden contarse, a montones, hombres y mujeres que han estado tras las rejas, que incluso están detenidos, porque quien representa la autoridad o sus asesores así lo han querido.

Por lo pronto, la ley es bastante clara cuando detalla que una cuenta pública aprobada no exime de responsabilidades a nadie, los dictámenes sobre las mismas así lo confirman y también que estás siguen abiertas por cinco años.

El Congreso, nomás por congruencia o sentido común, en lugar de portarse como un cómplice de la pandilla de saqueadores, rateros, transas lo mejor que pudo hacer fue dejarle ese paquete a otros, que sean las autoridades y los expertos los que califiquen y le den más seriedad a esos trabajos.

Le repito, la aprobación de cuentas públicas es mero trámite, inútil, por tanto la actual legislatura debe respetar tiempos, hacer su chamba, la que igual se puede quedar en nada si no se logra convencer a la Fiscalía Anticorrupción de que se ponga a chambear.

Por supuesto que se pueden calificar cuentas a diestra y siniestra, lo hicieron y hasta es legal, pero en lugar de hacerle un bien a sus amigos fue un daño y a la sociedad también, hicieron pensar mal a la gente sobre las acciones de los que se fueron, acción inútil, basta recordad la charla, “Si los que vienen quieren, hasta un clip que se hayan llevado lo van a encontrar y será motivo suficiente para procesarlos”.

Cierto, quizá hay algo que les deban aclarar a los legisladores en este momento, deberían decirles que la aprobación o rechazo de las cuentas públicas son mero show, un espectáculo para que ellos vistan de decentes o de corruptos a quienes son afines a sus intereses o están en contra, que es solo eso, pero no la realidad, aunque, por supuesto, el abrir, o reabrir, cuentas en esta o la siguiente legislatura les dará más dignidad a ese poder.

HABRÁ CONCURSO DE MATEMÁTICAS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio a conocer la convocatoria para la XXIV Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria, así como la segunda edición de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Preparatoria.

En colaboración con la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la delegación estatal de la Olimpiada, este evento busca promover el estudio de las matemáticas entre los estudiantes, desde primaria hasta preparatoria, cultivando un pensamiento crítico y propositivo, proporcionando condiciones óptimas para desarrollar sus propias competencias, capacidades y habilidades, estimulando así la creatividad y el talento matemático.

La convocatoria está abierta a estudiantes inscritos en instituciones educativas oficiales o particulares de Tamaulipas durante el ciclo escolar 2023-2024, desde tercer año de primaria hasta sexto semestre de bachillerato.

Al respecto, el Mtro. José Reséndez Martínez, delegado de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria en Tamaulipas (ONMAPS) destacó el compromiso institucional de la UAT en la competencia.

El catedrático, adscrito a la Escuela Preparatoria Mante de la UAT, resaltó el crucial papel de los profesores universitarios como grupo de asesores clave en la preparación académica de los estudiantes que participan en el certamen nacional.

La fase de selección por ciudades se llevará a cabo el 17 de mayo de este año en diversas unidades académicas y facultades de la UAT en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.

Los mejores puntajes de cada grado escolar, hasta un máximo de cuatro participantes por grado, serán seleccionados para avanzar a la etapa estatal. Los resultados de esta fase se anunciarán el 24 de mayo de 2024.

La etapa estatal se llevará a cabo el 31 de mayo en la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Se seleccionarán los dos mejores puntajes de cada grado escolar para conformar el equipo representativo de Tamaulipas en la etapa nacional, que se celebrará en el mes de junio en la ciudad de Aguascalientes. Los resultados de esta etapa se anunciarán el mismo día de su conclusión, el 31 de mayo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las seis de la tarde del 15 de mayo de este año. Para ello se debe completar el formulario en el enlace disponible en la publicación de la convocatoria anunciada en la página de Facebook de la ONMAPS en Tamaulipas. También está disponible el correo electrónico [email protected] para solicitar más información.

