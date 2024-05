Por Agencias

Mérida, Yucatán.- En el Monumento a la Patria, con una multitud escuchándola, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, llamó a votar masivamente el 2 de junio por la Cuarta Transformación.

Al cierre de sus actividades proselitistas en el estado, según los organizadores, acudieron 50 mil personas que también refrendaron su respaldo a Joaquín “Huacho” Díaz a la gubernatura del estado.

En la asamblea, Jazmín López (Tina Tuyub, en su nombre artístico), declinó como aspirante del PRD al gobierno de la entidad y junto con el dirigente de ese partido, Eduardo Sobrino, se decantaron por el proyecto de Sheinbaum y Díaz Mena.

Sheinbaum dijo: “vamos a ganar este 2 de junio porque somos más los mexicanos que realmente queremos la democracia; que no queremos que continúe esta compra de votos, esa compra de voluntades, esta forma de hacer política que lo único que hace es mostrar a las personas cómo son”.

Vamos a ganar, insistió, “porque somos más los mexicanos que queremos un país donde sea la honestidad lo que nos guíe; que no sea la calumnia, que no sea la mentira, que no sea esta guerra sucia, que lo único que muestra es cómo son las personas”.

Vamos a ganar, continúo, “porque somos más los mexicanos que no queremos la discriminación, que ponemos el amor por encima del odio; que ponemos la democracia por encima del fraude; que ponemos la honestidad por encima de la corrupción; que ponemos a México por encima de los intereses personales”.

Convocó a que “nadie se quede sin votar y que no se entregue ni un solo voto por la venta de una voluntad. Votemos libremente, con el corazón, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y en el México del futuro”, convocó.

Ofreció que ayudará a Díaz Mena con el “renacimiento maya en Yucatán, con todos sus proyectos”.

El candidato a gobernador aseguró estar listo. “Yucatán ya tomó una decisión, solamente falta ir a ratificarla… Tenemos que cuidar la elección porque nuestros adversarios están desesperados, porque están en un lejano segundo lugar y lo demuestran con su guerra sucia”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).