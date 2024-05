Por Agencias

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que determinó la no aprobación de medidas específicas para contribuir a evitar el uso político de los programas sociales, compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Inconforme con dicho acuerdo del INE, el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó ante el TEPJF al considerar que no fue exhaustivo, ya que no expuso los motivos o razones por los que la propuesta de acuerdo no podía implementarse.

El pleno determinó que el Consejo General del INE sí fue exhaustivo, porque en la sesión en que se analizó y discutió el proyecto de acuerdo, las consejerías expusieron las razones que las llevaron a considerar la no aprobación de la propuesta.

Al respecto, el pleno consideró que existen mecanismos y lineamientos que regulan la actividad de las personas servidoras públicas que manejan programas sociales, así como de una estrategia institucional relacionada con el tema de compra o coacción del voto y delitos electorales activa en redes sociales, radio y televisión, para preservar la imparcialidad y equidad en los procesos electorales. (Lilian Hernández y Fabiola Martínez/La Jornada).