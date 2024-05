Por Agencias

Guaymas, Sonora.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, que conforma el PRI, PAN y PRD, dijo que el gobierno federal y Morena “de aquí en adelante van a difundir un montón de encuestas patito porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido guinda “están ardidos” porque ganó el segundo debate y va al frente en los sondeos.

En lo referente al caso del presunto crematorio clandestino localizado en la Ciudad de México, denunciado por Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, salió en defensa de la activista, pero negó que trabaje para ella o para su campaña.

Dijo que no tiene elementos para decir si es un montaje o no el reciente hallazgo de una supuesta fosa clandestina con restos humanos en la Ciudad de México; y refirió que le extraña que las autoridades capitalinas hayan resuelto fast track, que en menos de 24 horas digan que no existe.

Dijo que al presidente López Obrador le encanta hacerse la “vistima”, la víctima, todo es un atentado, un complot, y el único que se mete en la elección es él; el presidente nunca se puso a trabajar, si se hubiera puesto a trabajar, Sonora no estuviera en las manos de la delincuencia.

“Están ardidos porque les gané el debate, y de aquí en adelante van a difundir un montón de encuestas patito en unas 500 por ciento, otras a 300 a 200; no me importa, no me van a bajar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle, aquí en esta zona matan a la gente, la desaparecen; la gente no está contenta y la gente se las va a cobrar el 2 de junio”, sostuvo la senadora panista.

En una gira proselitista por varios municipios sonorenses, Gálvez Ruiz refutó que le parecía extraña la rápida respuesta de las autoridades periciales para negar que el reciente hallazgo en Ciudad de México reportado por Flores Armenta, se trate de osamentas humanas. Llamó al presidente López Obrador y al jefe de Gobierno, Martí Batres a dejar de descalificar el trabajo de las mujeres rastreadoras, y dijo: “que se pongan a trabajar”.

Rechazo que Cecilia Flores forme parte de su equipo o trabaje para su campaña con el propósito de afectar al gobierno federal. “Me impresiona lo rápido que hicieron la investigación y lo expedito, dicen que no es un crematorio pero están demasiado preocupados por lavarle la cara a la señora Sheinbaum por su pésimo trabajo”, reprochó.

Ante los representantes de los medios de comunicación, la abanderada del PRI, PAN y PRD explicó como la líder de rastreadoras se acercó a ella: “A la Cecy Flores la conocí porque la recibí, porque me pidió hablar conmigo, lo que ella pide es ser escuchada. El presidente tuvo su oportunidad, le pidió una audiencia y se la negó, quizá si la hubiera recibido, hubiera podido escuchar su lucha.

“Ella lo que quiere es acompañar a otras madres que han perdido a sus hijos, yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad, lo que si me extraña es que hayan resuelto en menos de 24 horas. Dejemos que investiguen y dejemos de descalificar”.

“Al presidente le encanta ser la vistima, se hace la víctima. Es increíble, todo es un atentado y un complot; y el único que se mete en la elección es el Presidente, el presidente nunca se puso a trabajar, si se hubiera puesto a trabajar Sonora no estuviera en manos de la delincuencia, ahora vamos a zonas donde la gente está verdaderamente abandonada a merced de la delincuencia”, agregó.

Xóchitl Gálvez apuntó que este 3 de mayo se cumplen tres años de la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, “En ninguna parte del mundo se cae una línea del metro, salvo cuando tienes una persona inepta como fue el caso de la señora (Claudia Sheinbaum) que no le dio mantenimiento”.

Interrogada sobre si sumaría al candidato de Movimiento Ciudadano a su contienda, la ex senadora agregó: “Estoy segura que los de MC saben que es una contienda entre dos mujeres, saben que la próxima presidenta de México será una mujer de origen indígena”.

Este jueves, la candidata de Fuerza y Corazón por México se reunió con pescadores en el municipio de Guaymas, y expuso que este gremio junto al de agricultores y ganaderos se encuentran abandonados. Hizo un llamado a los “indecisos” a que despierten y vean la situación de violencia que está azotando a todo el País.

En los mítines, Gálvez Ruiz se comprometió a regresar el fondo minero, apoyar al campo, pesca y acuacultura. También a la reconstrucción carretera y los cruces fronterizos, además de invertir en materia de seguridad. En cada uno de los encuentros con militantes, la hidalguense estuvo acompañada con Manlio Fabio Beltrones Rivera, candidato al Senado de la República y Jorge El Travieso Arce a diputado federal. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).