Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La buena suerte no es para siempre, menos en los políticos, todavía se va más rápido si sus secuaces o protectores han caído en desgracia, como los empleados o cómplices de Cabeza de Vaca, de Francisco N, contra ellos viene lo bueno en los siguientes meses, principalmente para dos que fueron de sus cercanos, Raúl Ramírez Castañeda que aún cobra como Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas y su exsecretario de Administración, Miguel Villarreal Ongay.

Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas les encontró otro presunto saqueo de recursos estatales, ahora por 9 millones de pesos que le entregaron a un despacho de contadores que cobró un trabajo realizado por burócratas estatales.

El caso es que Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera este martes se presentó a la Fiscalía General del Estado a presentar una nueva denuncia en contra de Raúl Ramírez Castañeda, actual fiscal Anticorrupción y ex titular de la UIFE, en la misma se involucra a Juan Carlos Garza Lamarka, representante legal de Garza Ruiz Contadores S.C., también a Miguel Ángel Villarreal Ongay, ex secretario de Administración y hasta a María de Lourdes Arteaga Reyna, ex secretaria de Finanzas, se les acusa de confabularse para saquear 9 millones de pesos de manera burda lo que configura los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros.

Con la información de la denuncia que se presentó se sabe que la mecánica consistió en hacer un contrato de prestación de servicios por los 9 millones de pesos que Raúl Ramírez Castañeda, siendo en ese tiempo titular de la UIFE, negoció con la Secretaría de Administración en favor del Despacho Garza Ruiz Contadores S.C., domiciliado en el estado de Nuevo León, mismo que era parte de sus socios o amigos de un despacho que tiene el actual Fiscal Anticorrupción en Monterrey, el objeto del contrato era la Implementación del Proceso de Análisis en la UIFE, sin embargo, la Unidad ya contaba con ese sistema el cual fue desarrollado por los programadores de la dependencia y por ello se presume que todo fue simulado o no cumplido.

Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración del Gobierno del Estado, fue citado ya que es quien celebró el contrato con Garza Ruiz Contadores S.C del cual se tiene conocimiento que tiene negocios con el actual Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, que también es titular del despacho Ramírez Castañeda & Abogados S.C., radicado en Monterrey, Nuevo León, es en este negocio particular donde han trabajado juntos o son socios, según investigaciones, Garza Ruiz Contadores S.C. en la fecha del contrato, le facturaba hasta el 91 por ciento de los ingresos a Ramírez Castañeda.

Ahora, la sospecha crece más porque los 9 millones de pesos se pagaron a un despacho de contadores para realizar el servicio de implementación de sistemas para lo cual no cuenta con la capacidad técnica ni de ningún otro tipo, exacto, todo parece una simulación para saquear el presupuesto de los tamaulipecos por parte de la administración de Francisco N.

Veremos si resiste los nuevos embates el Fiscal Anticorrupción que parece resultó ser parte del mismo mal que se supone investiga y combate en Tamaulipas, porque hasta en la denuncia se precisa que la responsabilidad de Raúl Ramírez Castañeda crece ya que firmó el oficio número SF/TUIFE/245/2019 manifestando su conformidad con el “servicio prestado” sin haberse llevado a cabo, pero con eso gestionó el pago del contrato de más de 9 millones de pesos.

Le digo, a los personajes del pasado se les ve más cerca de la cárcel y no es para festinar, solo es para que nos vayamos dando cuenta de todo el daño que le hicieron a Tamaulipas los que todavía no se quieren ir y le prueba es que su jefe, ahora en desgracia, aún quería seguir en los puestos de poder siendo diputado federal y promoviendo a los suyos a otros cargos…

AL MAESTRO CON CARIÑO… Los tiempos demandan estar en un constante diagnóstico de los maestros que permita superar todos sus problemas que a su vez provocan que este México lindo y querido sea el país que resultaba, todavía hace un par de años, el peor evaluado con estándares internacionales, apenas superaba a Haití y a algunos países africanos donde la principal preocupación es comer.

Las dirigencias de sus sindicatos lejos de ayudar los destruyeron, eran patrón y empleado lo que siempre aprovecharon para saquear el erario dedicado a este rubro y no crea que para beneficiar a los maestros frente a grupo sino para jubilar a sus nefastos liderazgos con sueldos de hasta 100 mil pesos o más y para provocar que algunos de ellos obtuvieran en salarios y compensaciones más de medio millón de pesos mensuales.

El maestro solo se empobrecía y además de ello les inyectaban incertidumbre, los amagaron con correrlos si no pasaban evaluaciones, luego les impedían recibir mejoras a salarios y prestaciones con miles de trampas avaladas por sus presuntos lideres.

Por eso urge que el maestro se defienda, que obligue a los gobiernos a mejorarles salarios porque solo hay una certeza en todo esto, únicamente la escuela, una educación de calidad, nos sacará de la pobreza, nos evitará caer en las garras de políticos transas o delincuentes, de partidos u organismos que nos engañan a cambio de una torta o retórica barata.

Que quede claro, solo los maestros, que de paso hay que decir que es a quienes celebramos y festejamos en su día, son los que nos pueden regresar el orden, la paz, la seguridad, a la tranquilidad de que las nuevas generaciones harán lo que les corresponde, por eso estoy a favor de un diagnóstico, de saber que somos, pero sobre todo, para que los gobiernos ya no sigan inventando en el tema educativo con el afán de obtener beneficios políticos sin importar que sigan sacrificando a nuestros niños con una educación deficiente.

Hay que conmemorar el Día del Maestro, la educación es la única puerta real al progreso, también es la única estrategia viable para acabar con la inseguridad, la escuela es la única forma de sacar de la pobreza y dar oportunidad de salir adelante a las personas, además de garantizar que sus hijos sufrirán menos que nosotros para encontrar el éxito, obvio, la fecha nos debe servir para saber si un eslabón importante de esta cadena, el maestro, está bien, qué más merece, si el aumento al salario que les han anunciado servirá para sacar, a muchos de ellos, de la pobreza en la que viven.

Se tiene que invertir pensando que ahí, en nuestros maestros y el sistema educativo, está la solución de nuestros problemas, si la escuela trabaja bien los resultados serán un hombre o mujer feliz y profesional en lo que vaya a darle de comer, en su futuro trabajo, no permitiría la deserción y con eso se dejaría de alimentar a la delincuencia, habrá menos inseguridad, menos violencia y más muchachos estudiando en nuestras aulas.

Hoy el maestro es un pobre maestro, no gana lo que debe ganar, no tiene el liderazgo que debería tener y por si fuera poco se encuentra gobiernos que no reconocen su labor.

Se lo digo al maestro con cariño, con toda la intención de que cada día les vaya mejor, de que se enteren de su verdadero valor para que sirvan a la sociedad con toda esa justa dimensión, muchas felicidades maestro, que nunca pare tu lucha, que ya no caigas en las garras de liderazgos nefastos, que le exijas a tu patrón lo que realmente vales, sobre todo, que aportes y te disciplines para que nos hagas un mundo mejor…

RECONOCEN CALIDAD DE LA UAT EN INVESTIGACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS DE CÁNCER… El Dr. Juan Miguel Jiménez Andrade, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), impartió la conferencia magistral “La batalla contra el dolor oncológico óseo», invitado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde expuso los avances de su trabajo, que consiste en la búsqueda de tratamientos que brinden a los enfermos de cáncer una mejor calidad de vida.

En su participación como ponente en el trigésimo aniversario del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG, el investigador describió el desarrollo de proyectos que se realizan en el área de farmacología en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la UAT, relacionados con la búsqueda de nuevas terapias que alivien el dolor artrítico y oncológico.

Dijo que datos recientes indican que del setenta y cinco al noventa por ciento de los pacientes con cáncer metastásico en estado avanzado sufren de dolor severo, y, en respuesta a eso, sus investigaciones consisten en estudiar los mecanismos celulares y moleculares que regulan el dolor artrítico y oncológico, con el fin de desarrollar terapias que lo alivien y que al mismo tiempo promuevan la calidad de vida en los pacientes afectados.

Explicó que el dolor óseo es muy común en pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón en estados avanzados, debido a que estos tumores tienen una preferencia muy marcada a generar metástasis en el sistema óseo.

Señaló que una vez que se inicia la metástasis en los huesos se produce una remodelación significativa del sistema óseo, fracturas, dolor y anemia; todo ello reduce significativamente el estado funcional, la calidad de vida y la sobrevivencia del paciente.

“Actualmente, los mecanismos que subyacen el dolor oncológico aún no se conocen completamente; sin embargo, recientes modelos de dolor oncológico en animales de experimentación, que reflejan la patología en el ser humano, están proporcionando información sobre los mecanismos que intervienen y están orientando al desarrollo de nuevas terapias para su tratamiento”, indicó.

Añadió que los hallazgos encontrados en modelos experimentales han sido corroborados en muestras óseas de humanos afectados por cánceres metastásicos. Por ello, varias de estas terapias han sido aprobadas recientemente por la U. S. Food and Drug Administration (FDA).

“Y otras se están evaluando actualmente en ensayos clínicos. Estas nuevas terapias, que tienen como blanco los mecanismos fisiopatológicos, están ampliando el repertorio para tratar el dolor oncológico óseo y con ello mejorar la calidad de vida y el estado funcional de los millones de pacientes afectados”, puntualizó.

El Dr. Juan Miguel Jiménez Andrade es profesor de tempo completo en la UAM Reynosa Aztlán de la UAT y nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Con maestría y doctorado en Farmacología, Juan Miguel Jiménez Andrade ha realizado investigación en universidades de Estados Unidos, tales como Minnesota, Arizona y California. También ha sido profesor visitante en el Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia, y en el Departamento de Diseño de Fármacos y Farmacología de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

Obtuvo el Premio Miguel Alemán Valdés 2016 de la Fundación Miguel Alemán y el Premio Cátedra Marcos Moshinsky 2016 de la Fundación Marcos Moshinsky. Tiene también el Premio de Investigación 2016 en el área de Ciencias Naturales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Gobierno de México.

