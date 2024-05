Por Agencias

Epazoyucan, Hidalgo.- Tres personas murieron, entre ellos un menor, y 12 resultaron gravemente heridas al ser arrolladas durante una carrera de tractocamiones que se realizaba la tarde de este domingo en la localidad de Santa Mónica, del municipio de Epazoyucan, en Hidalgo.

La carrera se realizaba en la avenida Lázaro Cárdenas de esa localidad en el marco de las fiestas patronales, donde cientos de pobladores se dieron cita para ver el espectáculo.

Durante una de las competencias dos tráileres buscaban llegar a la meta por lo que se emparejaron a toda velocidad. Uno de ellos se salió unos centímetros del asfalto y arrolló a los espectadores y a una motocicleta.

El momento quedó captado en el video grabado por uno de los heridos. En el lugar murieron tres personas entre ellas una mujer identificada como Mercedes Miranda Valencia, de 41 años de edad, así como un joven y un niño. Además 12 personas heridas fueron enviadas al Hospital General de Pachuca y su estado de salud es grave.

Agentes de investigación y peritos en criminalística de la Procuraduría de Hidalgo se presentaron en el lugar para iniciar las carpetas de investigación correspondientes por la muerte de las tres personas.

Hasta el momento el gobierno municipal de Epazoyucan, gobernado por el PRI no he informado si el evento estaba autorizado y por qué no había medida de seguridad.