Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El INE obligó a borrar el calificativo de “narco candidata” que aplicara Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum durante el segundo debate. Lo anterior prueba que la abanderada del bloque conservador “miente con todos los dientes”, acusa sin pruebas, ofende, ataca y por consecuencia calumnia, aprovechando los reflectores y las circunstancias electorales. En este sentido, bueno fuera que la sancionaran de acuerdo a las leyes vigentes, tan estrictas cuando se trata de Morena, pero débiles y tolerantes si la alianza maldita las violenta.

Xóchitl “olvida” que Felipe Calderón, uno de sus más apasionados seguidores, está bajo sospecha por presuntas relaciones con el crimen organizado. El juicio contra Genaro García Luna en los EU es la evidencia más clara que algo tuvo que ver, sea que a nadie engaña con el cuento de que “no supo” lo que hacía su secretario de Seguridad cuando a ojos vistas estaba considerado como el hombre fuerte del régimen.

Por otra parte, Gálvez pretende ignorar que FCH fue propuesto al cargo más importante de la república por el PAN, uno de los partidos del que es candidata y desde el cual se teje la guerra sucia contra el supremo gobierno, la 4T y Sheinbaum. Ni cómo negar que la ultraderecha que maneja dicha organización, no se detiene ante nada con el fin de lograr objetivos por más ilegales que sean. Otro de los ejemplos más vergonzosos fue el robo de la presidencia a AMLO en 2006 orquestado en Los Pinos, justo por Vicente Fox de cuyo gabinete Xóchitl formó parte.

Lo cierto es que el INE reconoce lo que todos sabemos, es decir, que Xóchitl Gálvez es calumniadora y mentirosa, suficientes “virtudes” para que quienes la ven con simpatía duden de su autoridad moral y autenticidad de sus discursos adornados de honorabilidad cuando es público que su riqueza en gran medida la logró gracias a negocios realizados a la sombra del poder.

Mientras tanto, la oligarquía reaccionaria está dando vuelo a la versión de que Jorge Álvarez Máynez declinará a favor de Xóchitl, lo que en opinión del columnista parece imposible, salvo algún asunto con olor a metálico. Aun así, no convendría a Dante Delgado, el gerente-propietario de Movimiento Ciudadano, por la sencilla razón de que no habría ganancia política alguna, incluso la militancia frustrada podría decidirse por la jefa Claudia. Recordad que el PAN también sacó provecho del berrinche de Marcelo Ebrard cuando no resultó candidato presidencial, suponiendo que engrosaría las filas del neo porfirismo. Además Máynez ya respondió con elocuente frase: “¿Y su nieve de qué la quieren?”

Sea como fuere, en el tercer debate Xóchitl tendrá que ajustarse a las reglas evitando el bajo lenguaje acostumbrado, digo, si es que no sucede lo que las dos ocasiones anteriores donde quienes moderaron le permitieron toda clase de libertades llegando a los excesos que ahora el INE condena “a toro pasado” y no en el momento que ocurrieron.

SUCEDE QUE

Vicente, hermano de “el truko” Verástegui y próximo diputado local, enfrenta una denuncia relativa al abuso en la utilización de agua y energía eléctrica, según el reporte de las autoridades que aseguran no cuenta con los permisos y medidores correspondientes. No es el primer escándalo donde participa dicho individuo. Recordad la forma en que maltrató a un gerente del ingenio Xicoténcatl y “el apoyo” que brindó con algunos de sus ayudantes, cuando panistas tomaron el congreso y agredieron de fea manera a colega periodista…Oiga, circula audio donde al parecer un ex gobernador de triste memoria para Tamaulipas radicado en el extranjero, dicta instrucciones precisas a Oscar Almaraz Smer para ganar la alcaldía victorense. Destaca la desesperación del personaje debido a que el candidato del PRIAN nomás “no levanta” en las encuestas (“ni levantará” como dijo don Teofilito). La grabación es una joya en razón del florido lenguaje del emisor al señalar detalles relativos al tema que impresiona por su crudeza…En tanto, todo indica que los ataques de este lunes a palacio nacional fueron patrocinados por la reacción. Hubo unos 26 guardias heridos, pero no muertos que es lo que desean los adversarios de AMLO y la 4T en vano intento por anular el proceso electoral.

Y hasta la próxima.