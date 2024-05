Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, confirmó que en Tamaulipas sí hay condiciones para que el próximo domingo se instalen las casillas en la totalidad de las secciones electorales del estado y los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto,

En su consideración, en el contexto del proceso electoral se deben distinguir las condiciones sociales de las políticas y cuáles están asociadas a la mayor o menor incidencia de inseguridad y qué personas actúan al margen de la Ley.

Ramos Charre hizo esta aclaración después del atentado que sufrió el candidato de MC a la presidencia municipal de Jiménez, Pedro Salazar Rodríguez, en cuyo caso cinco personas de su comitiva resultaron heridas por el ataque de un grupo de personas que dispararon en su contra; hechos de los cuales ya el secretario de Seguridad Pública dio cuenta de la información e investigación a las personas que resultaron en este hecho, ya está siendo atendido.

En torno al nuevo “mapeo” publicado por el INE donde se revela que hay 735 secciones electorales en riesgo por situaciones de inseguridad en Tamaulipas, Ramos Charre explicó que la autoridad electoral define la clasificación de riesgo de las secciones electorales, pero la inseguridad no es el único factor de mayor incidencia.

“La información que se maneja en cuanto al contexto de las autoridades electorales para la estrategia de la integración de las mesas directivas de casillas se manejan secciones con estrategias diferenciadas, antes denominadas secciones de atención especial, y no se trata únicamente de factores de inseguridad los que determinan si una sección es o no es estrategia diferenciada, son otro tipo de fenómenos: puede ser la inseguridad, pero también puede ser la presencia de secciones donde las personas salen a trabajar o se apartan por períodos largos, fenómenos asociados en grupos o dispuestas, no es el único factor por el cual una sección es de estrategia diferenciada, hay muchos factores”.

Asimismo, reveló que durante la reunión de la mesa estatal de coordinación para la construcción de la paz y seguridad, celebrada este martes, el IETAM dio cuenta a las autoridades de la última solicitud de seguridad que recibió el órgano electoral, la número 40 por parte de la candidata propietaria del partido del Trabajo al municipio de Gómez Farías, la cual ya está siendo atendida por Guardia Estatal

Recordó que el lunes la autoridad electoral distribuyó a las presidencias de las mesas de casillas dos mil 397 paquetes electorales y, en el caso específico del municipio de Jiménez, de las 14 casillas se entregó ayer en el primer día 5 paquetes electorales.

“Prácticamente llevamos el 48 por ciento, de tal suerte que desde el punto de vista que concierne a la operación propia de las autoridades, no tenemos en este momento algo que nos indique que no existen condiciones para que no se pueda desarrollar la jornada electoral, no tenemos un motivo de preocupación para que no se puedan instalar las casillas”, concluyó.