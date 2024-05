Por Agencias

Ciudad de México.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Claudia Zavala, Martín Faz y Carla Humphrey se desmarcaron del llamado de la presidenta Guadalupe Taddei en el sentido de que los contendientes en el actual proceso electoral y sus simpatizantes no utilicen el color institucional del INE.

En su opinión, nadie tiene la exclusividad del rosa, además de que el abanico de colores utilizados por el Instituto forma parte del manual de identidad institucional; lo único que tiene registro es el emblema, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Añadieron que los cambios de tono -incluidos en la paleta de colores- en los boletines y eventos públicos del INE no fue una decisión tomada en mesa de consejeros.

Y frente a la petición de Morena, para que el INE cambie su color oficial, señalaron que se deberá hacer el análisis jurídico correspondiente y generar un proyecto de acuerdo para ponerlo a consideración del consejo general. Por lo demás, subrayaron que todos los materiales para la elección, en la que viene el logo del INE -e incluye el color rosa- ya están entregados en los 300 consejos distritales del país.

Ayer viernes ,Taddei solicitó a partidos y organizaciones respetar el color del INE que por muchos años ha sido el rosa, y menos usarlo en apoyo a candidatos, pues el árbitro ha sido cuidadoso de no aplicar, por ejemplo, los colores patrios, pues éstos ya son parte de la imagen de algunos partidos.

Sin embargo, tres de sus colegas manifestaron otra opinión.

“El tema de los colores, el uso de la ciudadanía es libre. Considero que las y los ciudadanos se han manifestado en su libertad ciudadana, conforme a sus definiciones y esa libertad sigue existiendo; el uso de los colores no es exclusivo de nadie. Imagínense, tendríamos que entrar a quitar (el rosa) a gobiernos, a partidos. No, es una parte ciudadana que así se quiso identificar, al igual que lo han hecho cuando van a ver películas de cine, es parte de las libertades.

“Sé que otros de mis colegas tienen otro punto de vista que respeto absolutamente, pero en mi opinión cualquier persona puede usar los colores y el INE, no se nos olvide, es una institución ciudadana para las y los ciudadanos”, dijo Zavala.

Durante la conferencia de prensa para dar pormenores del tercer debate presidencial que se realizará este domingo, Faz anotó: “no me gusta que se asocie el color de identidad del Instituto a una candidatura en particular, pero es mi gusto muy personal, puede ser malo o bueno, pero de ahí a suponer que se puede prohibir que se haga un uso del color del cual no tenemos una exclusividad…de lo que sí tenemos es el registro del logo ante el IMPI.

“La ciudadanía puede hacer uso del color que quiera, insisto, yo preferiría que no haya una identificación pero eso no es óbice para decirle algo en un sentido o en otro. Creo que es un llamado personal de la presidenta, válido, pero es un llamado personal, no de carácter institucional”.

Humprhey recordó que hace un año planteó en mesa de consejeros el tema y a raíz de eso se concluyó que el INE tiene registrado de oficio su emblema y que los colores no los puede registrar nadie, como ‘el rosa mexicano del INE’. Nadie puede registrar como suyo un color, pero preocupa por esta posible asociación (con una candidatura). El llamado que hace la presidenta es de tipo personal, y vamos a resolver (la petición de Morena emitida el jueves pasado) en consejo general”. (Fabiola Martínez y Jessica Xantomila/La Jornada).