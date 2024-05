Por Agencias

Uruapan, Michoacán.- Ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM, Ignacio Campos, quien busca la relección como presidente municipal de este lugar, denunció que hubo intentos por boicotear el mitin que Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República, realizó en la Plaza Morelos.

“A pesar de que nos quisieron boicotear este evento con cuatro incendios (forestales) provocados, hoy la gente de Uruapan está aquí, respaldando la continuidad de la cuarta transformación”, dijo como primer orador.

Y apelando a la vocación ambientalista de Sheinbaum, le pidió que “una vez que esté en Palacio Nacional, preparemos un proyecto y comprar un helicóptero propio para este municipio con vocación de bosques”.

El candidato no entró en más detalles. En su oportunidad, la abanderada presidencial dijo que “deben cuidarse los bosques de Michoacán, que son patrimonio no solo del estado, sino del país y de la humanidad. Vamos a trabajar con Nacho para poder recuperar, restaurar y al mismo tiempo que se apoya al aguacate, puedan recuperarse los bosques de toda esta zona”.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que “va a ganar las elecciones del 2 de junio y no va a haber regresiones, no va a haber vuelta al pasado, vamos a seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Llamó a votar “cinco de cinco” por cualquiera de los tres partidos de la coalición y el día de la elección “voten todo por el mismo partido, para que no haya ninguna confusión. El partido que ustedes elijan, pero es cinco de cinco porque elegimos diputado local, diputado federal, alcalde, senadores y Presidencia de la República”.

Dijo que va muy arriba en las encuestas, “pero todavía falta el 2 de junio. Tenemos que hacer el compromiso de ir a votar ese día para que Uruapan, todo México, a las 8 de la noche de ese domingo vaya a celebrar en toda la plaza el triunfo de la cuarta transformación de la vida pública”.

Les dejó como tarea hacer una lista de diez electores para ir a votar juntos. “Miren nomás era plaza, imagínensela multiplicada por diez, pues ya ganamos Uruapan, Michoacán, las diputaciones y las senadurías”. (La Jornada).