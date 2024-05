Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- José Luis Loperena González, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Victoria, informó que hay una “cifra negra” de delitos patrimoniales que, por diferentes motivos, no son denunciados a las autoridades

Advirtió que los delitos patrimoniales y robos a casa habitación sí son alarmantes en la capital tamaulipeca, sin embargo no se denuncian, en algunos casos, por la desconfianza en las autoridades, y en otras, porque la gente lo considera una pérdida de tiempo o que no sirve de nada.

Explicó que si bien la “cifra negra” en los delitos de robo no son cuantificables, si se conocen a través de las redes sociales y de boca en boca lo que sucede en Victoria, pero la gente no quiere denunciar, reiteró.

Loperena González reveló que desde la Mesa, con la ayuda de todos los sectores empresariales, se está pagando a un abogado para que ayude gratuitamente a la sociedad a generar esa denuncia, y él (abogado de oficio) tiene exclusivamente la tarea de perseguir los delitos de robo patrimonial que sí se han incrementado en la localidad.

“La idea de eso es poder generar esas carpetas, esa confianza en la ciudadanía y poder decirle a las autoridades aquí están las denuncias y ahora sí hagan su labor”.

“Los empresarios locales contrataron al abogado para atender a las víctimas de diversos delitos, como robo patrimonial, robo a vehículo, robo a auto partes, robo de motocicletas, como una primera etapa, para presentar las estadísticas reales de los delitos que sufren los ciudadanos y una vez que estén las denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, exigir resultados a las autoridades”.

Citó que el número de whats App en donde los ciudadanos pueden denunciar el robo es el 834 2748371 Alerta Temprana Mesa Ciudadana de Seguridad Pública de Ciudad Victoria. Ahí, a través de algunos sencillos pasos podrán evidenciar su caso y el abogado tomará nota para formular la denuncia correspondiente.

Lo importante, destacó Loperena González, es no caer en el juego de que no hay denuncias y no hay delitos en las estadísticas.