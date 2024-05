Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, desestimó de nueva cuenta el simulacro electoral universitario, que se realizó el martes en 480 planteles educativos del país.

“La verdad es que yo puedo hacer una encuesta ahorita en Twitter y gano por 97 por ciento, la neta”, respondió la abanderada de la oposición al ser cuestionada nuevamente por dicho ejercicio, en el que se colocó en la tercera posición entre la preferencia electoral de los estudiantes de universidades públicas y privadas.

Además, sostuvo que la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilice como gasto de campaña su asistencia a la concertación convocada para el 19 de mayo en el Zócalo capitalino por organizaciones de la sociedad civil afines a la oposición, no determinará si asiste o no.

“Voy a muchos eventos que realizan organizaciones de la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, se declara y no hay problema”, señaló este jueves.

Cuestionada sobre si teme que le contabilicen los gastos por la concentración, respondió “¿Cuánto costó el de Sheinbaum? No, no tengo miedo”.

-¿El hecho de que se contabilice pondría en duda su asistencia?- se le preguntó a la candidata.

-No, yo creo que no, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real, yo no estoy escondiendo el dinero- agregó la hidalguense.

Entrevistada en Reynosa, Tamaulipas, donde hoy encabezó un mitin, indicó que la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, “ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña”, y pidió conocer el costo del arranque de campaña de la morenista realizado en el Zócalo.

Apuntó que, en cambio, “la gente que va a llegar al zócalo, en caso de que vaya (a la concentración del 19 de mayo), va a llegar por su pie, no van a ser camiones”.

En tanto, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó de nueva cuenta el registro como candidato del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD sólo dijo que será respetuosa de las autoridades electorales, así como de las decisiones que tomen.

Al mediodía, Gálvez Ruiz encabezó un acto con simpatizantes en un salón de eventos de Reynosa con capacidad para alrededor de 800 personas.

Respaldada con las porras y pancartas de los tamaulipecos, les ofreció resolver “de fondo el tema de seguridad y del agua» en esta región del país, y les pidió “ponerse activos, todos en modo campaña” y asegurarse de que todos salgan a votar.

“Llegó el momento de la recta final. Va a venir de todo, va a estar bueno el debate, no se pierdan el tercer debate. Seguramente la señora de las mentiras va a decir que México está súper seguro, porque es de seguridad”, expresó.

Se comprometió, también, a combatir el huachicol y que ese recurso se destine a los municipios. (Néstor Jiménez/La Jornada).