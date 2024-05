Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El que va de mal en peor por sus actos -que hacen pensar en el deterioro progresivo de su salud mental- es el magistrado René Osiris Sánchez Rivas.

En sesión dominguera, cuando faltan 13 días para las elecciones, quiso “tumbar” al candidato de Morena a la alcaldía de Matamoros, Alberto Granados Fábila, para imponer a una mujer ¿a qué intereses responde?.

El argumento principal: Que en cuatro procesos locales (desde que es partido), Morena no ha presentado una damita por la alcaldía.

Don René quiere ver sangre, espectáculo, show de a gratis, de gorra. Delira. ¿Se imagina usted el desgarriate al anular la candidatura en estos momentos? Debe faltarle algún bulbo.

Afortunadamente se lo impidió el voto de sus colegas Blanca Eladia Hernández, Iván Arroyo Villarreal, Edgar Danés Rojas y Gloria Reyna Haguelsieb, que posicionaron en contra. Cuatro a uno.

Y va de mal en peor ¿qué pasaría si le siguen le juego?, ¿reponer el proceso interno guinda?, ¿elecciones extraordinarias?. “Mariguanadas”, como decía Don Pedro Hernández Carrizales, en su tiempo jefe de Sedesol y dedo chiquito del sombrerudo maharishi Cavazos Lerma.

Proyectos de sentencia a tontas y a locas que, desafortunadamente, en ocasiones sus compañeros secundan y hacen quedar en vergüenza al Tribunal frente a resoluciones de magistrados federales, caso específico en que quitaron a Morena la Junta de Gobierno de la 65 legislatura al Congreso del Estado.

La presencia de Don Osiris va para largo. Terminará su ejercicio en 2027 luego de dos periodos, uno de siete años y otro de emergente en sustitución del panista Luis Alberto Saleh Perales.

Es el incómodo de los magistrados. Tiene fama de ser muy hábil en defender sus intereses económicos, capaz de viajar en el estribo de dos trenes a la vez, azul y guinda.

Se alió con Don Truco para hacer su primera incursión que culminó en noviembre del 2018. Se volvió contrincante del cabecismo cuando el 10 de diciembre del 2020 el Senado de la República lo nombró por siete añitos.

Días previos la legislatura azul emitió decreto para reducir de cinco a tres los magistrados del TRIELTAM, “por cuestiones económicas” presupuestales. Querían echarlo junto con Edgar Arroyo Villarreal. Se quejaron, ganaron en 2021.

Hablando de candidaturas, el Instituto Electoral insiste en que la ciudanía conozca a los candidatos para que se forme opinión y decida por quién o qué partido votar.

Le hicimos caso. Ahora sabemos que, de todo el esquema a chambas en juego, dos son los que se declaran como género “no binario” (no hombre, ni mujer), a saber Alejandro Tadeo Hinojosa Arellano, candidato propietario diputación de representación proporcional, posición 7 del Verde Ecologista, y Jorge Adalberto Bocanegra Salazar, suplente del primero.

No hay alcaldes de la diversidad sexual, ni diputados de mayoría, al menos declarados ¿alguien en el clóset?.

Volviendo con ellos, traen ¿sueños u ocurrencias? de lo que quieren hacer si llegan al Congreso: Regalar útiles y uniformes escolares a todos los estudiantes de Tamaulipas, y crear en cada municipio una recicladora de desechos. Solo un milagro puede hacerlos diputados.

Y aunque es imposible -por temor a ser detenido- que cruce la frontera para querer votar el 2 de junio, Morena demandó al TRIFE que el nombre de Francisco Javier García sea borrado de la lista nominal, por estar suspendido en sus derechos políticos según el expediente SUP-RAP-102/2024. Tampoco puede ser votado.

Lleva un año ocho meses fuera del país y, con seguridad, se pasará en el lado gringo los siguientes seis. Debut y despedida de su carrera política.

Faltan 13 días para las elecciones ¿cómo votar? El INE trata de orientar: Es válido cruzar dos o tres partidos, si van en coalición.

Tener presente: En cada casilla serán entregadas al ciudadano cinco boletas. Si se equivoca o comete errores al tachar, no le darán más.

Se anularán los votos: Cuando la boleta se deposite en blanco, se tache toda, se marquen dos o más recuadros de partidos que no van en juntos. Se puede votar por no registrados, pero no tendrán validez.

Los candidatos están en la recta final. El proselitismo terminará el miércoles 29. De ahí entrará el periodo de veda a la propaganda, para que el ciudadano, en la soledad, en tres días, reflexione sobre por quién va a votar.

En domingo, Olga Sosa Ruiz, por el Senado, andaba en Jiménez. Un día antes en Reynosa, donde el abanderado de Seguiremos Haciendo Historia por la alcaldía, Carlos Peña Ortiz, arrastrará a la victoria a los diputados federales y estatales.

Su fórmula José Ramón Gómez Leal le dio una vuelta al municipio de Méndez. Un día antes se ocupó de Tula y San Fernando. Geño Hernández, del Verde Ecologista, se mueve en Victoria capital; su fórmula Maki Ortiz hace proselitismo en Reynosa.

Por el campus de la UAT una buena noticia: Cielo Verónica Ibarra Córdova, alumna con incapacidad auditiva, presentó con éxito examen para obtener el grado de licenciada en Tecnologías de la Información en la facultad de Comercio y Administración Victoria.

Elaboró la tesis, de “Diseño y desarrollo del sistema digital de enseñanza y aprendizaje para las personas sordas”.