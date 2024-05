Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Conviene aclarar que esta columna se escribió antes del tercer debate por lo que lógicamente aquí no se consignará lo sucedido entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Y no será necesario puesto que, en opinión del autor de estas líneas, dicho evento no tenía ningún sentido considerando que los diversos temas han sido tratados hasta el cansancio, no solo en las anteriores comparecencias, sino en los diversos foros donde han participado quienes aspiran a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Adivinemos solamente, que los ataques, insultos y agravios fueron repetidos por Xóchitl la noche del domingo, la que está claro, equivocó la estrategia imposible ya de recomponer a estas alturas del proceso. En este sentido tiene razón el candidato de Movimiento Ciudadano que insiste en que mejor será que la abanderada de la ultraderecha decline a su favor, prometiendo a cambio la integración de un gobierno de coalición, siempre y cuando no estorben el priista Alejandro Moreno Cárdenas y el panista Marko Cortés, según declaraciones aparecidas en El Universal este sábado.

Eso de ganarle a Morena sigue siendo una fantasía, pero bueno, estamos en campaña y los sueños, “sueños son”. El asunto es que para desesperación del bloque conservador cada día está más cerca el 2 de junio sin que “levante” Xóchitl, a pesar de encuestas y “estudios”, sobre todo en el extranjero, (y a pedido desde luego), que nadie cree porque son inventos. El único termómetro válido es el que surge de las mayorías “que-desde-endenantes” decidieron que Claudia sea la próxima Presidenta de la República. Y ni modo que sea invento.

¿Qué urge a los reaccionarios después del tercer debate?. Si nos atenemos a las evidencias, en primer lugar, salir del laberinto en que los metió Máynez al superar a Gálvez en regiones de alto contenido derechista (Jalisco, el bajío, Nuevo León, etc). Lo sorprendente en esta última etapa es que ya no quieren queso sino salir de la ratonera. Por lo pronto han de olvidarse de AMLO, Sheinbaum y la 4T avocándose a convencer a Movimiento Ciudadano de que la unión hace la fuerza, aunque en este caso asociarse significaría hacer menos dolorosa la derrota.

Usted dirá que quedaran de consuelo algunas gubernaturas, alcaldías y cierta representación en el Congreso de la Unión. Está en lo justo, pero nada que ver con las expectativas creadas alrededor de una Xóchitl decepcionante para buena parte de sus seguidores. Y es que la mujer nunca propuso ni debatió con la seriedad exigida por las circunstancias, prefirió ofender, mentir y calumniar, y las consecuencias están a la vista de todos. No extraña entonces que ahora mismo su enemigo a vencer lo sea Máynez.

El bloque conservador agotó casi todo el menú de provocaciones sin obtener buenos resultados para su causa. De cualquier forma, es de creer que de aquí al día de las elecciones habrá pretensiones de violentar el escenario para argumentar presunta cancelación del proceso, sin embargo, el mayor obstáculo para lograr dicha infamia, es la ciudadanía dispuesta a denunciar y aun hacer valer la democracia, evitando a toda costa cualquier intento de mancillar el voto popular. ¡Que los corruptos no se metan con la raza!.

Mientras Xóchitl repasaba las tonterías a utilizar durante el debate presidencial, trascendió la petición para que Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz sea sentenciada a la pena máxima, es decir a ochenta años de prisión. La persona en cuestión es hermana de la candidata del grupo neoliberal y permanece presa desde 2012 acusada de secuestro, asociación delictuosa y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, y pertenecía a una banda conocida como “Los Tolmex”, la cual utilizaba crueldad excesiva contra sus víctimas a las que mantenía en jaulas y mutilaba en algunos casos, ejerciendo presión mental en sus familiares para obtener más rápido los rescates…Por otra parte, el “huachicoleo” del agua del río Guayalejo en la región de Xicoténcatl tiene nombres y apellidos. Ojalá a las autoridades respectivas no les tiemble la mano a la hora de aplicar la ley en la materia. Si es que la aplican, si no, psss no…A propo, resulta que en Mante se le complicaron las cosas a Morena tras la muerte del candidato Noé Ramos, lamentable hecho tomado como bandera por el PAN, PRI, PRD que como sabemos, ahora proponen a Sheyla Palacios, viuda del finado con posibilidades de ganar por eso que llaman psicología de las masas o condición humana, que no es lo mismo, pero es igual.

