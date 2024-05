Por Agencias

Madrid, España.- Argentina y España están inmersos en una grave crisis diplomática, después de que el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, acusó al mandatario español Pedro Sánchez de poner en riesgo la “unidad del reino” y de estar inmerso en un caso de “corrupción”.

Tras conocer las declaraciones, el ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un breve comunicado en el que respondió a Milei, acusándole de utilizar “términos infundados”.

El breve comunicado de la cancillería española decía literal: “El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.

Las palabras del presidente argentino contra Pedro Sánchez las pronunció como respuesta a unas declaraciones del ministro de Transporte de España, el socialista Óscar Puente, en las que durante un coloquio sobre Comunicación y Redes Sociales de la Escuela de gobierno del PSOE afirmó: “Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables”. El político español fue más allá y añadió que “yo a Milei si tiene asesores creo que no les escucha mucho. He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no”.

Después de trascender estas palabras del ministro español, Milei respondió que “por el bien del reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directa. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”.

El líder de la ultraderecha argentina también afirmó que “los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el PSOE en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad”.

El presidente Milei tiene lazos estrechos con la extrema derecha española de Vox, de hecho tiene previsto viajar a Madrid a finales de mayo para participar en un acto de campaña de cara a los comicios europeos de junio próximo. En dicho viaje no tiene previsto reunirse con nadie del gobierno español. (Armando G. Tejeda/La Jornada).