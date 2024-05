Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Bienestar Social de Tamaulipas desplegarán un operativo para frenar el saqueo ilegal y la sobreexplotación del agua en la cuenca media y baja del Guayalejo-Tamesí, lo que permitirá fortalecer al sistema lagunario del sur del estado y aliviar la crítica situación por el desabasto que se registra en Tampico, Madero y Altamira, sin que esta medida afecte al consumo humano en la región cañera.

En un acuerdo histórico y que sienta un precedente a nivel nacional, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez anunció que en respuesta al diálogo del gobernador Américo Villarreal Anaya con el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, se desplegará un operativo para sellar todas las bombas que extraen agua de manera ilegal o que sobreexplotan las concesiones otorgadas por la autoridad reguladora en esta cuenca.

Durante la reunión de trabajo en la sede del Distrito de Riego 02 de El Mante en la que tomó parte Jaime Gudiño Zárate, director del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Conagua, así como representantes de los Módulos de Riego, gerentes de organismos operadores de agua, dirigentes de productores y organizaciones campesinas, se dio a conocer que este jueves 16 de mayo arribarán inspectores de la Comisión Nacional del Agua, que con el apoyo de Guardia Nacional y Guardia Estatal estarán al frente del operativo permanente en la región, hasta que concluya la contingencia, que se estima en alrededor de 30 días.

«La reunión de hoy tiene que ver con hacer un llamado a todos los usuarios de la cuenca media y alta, es decir, a todos los usuarios de González, Mante, Xico, Llera, a todos los usuarios de esta parte del río para que, a quienes no tengan títulos de concesión se les quite la posibilidad de estar bombeando, quienes tengan títulos de concesión pero no tengan autorizado extraer durante el periodo de estiaje que estamos viviendo se quiten también de la cuenca e incluso aquellos que tengan título de concesión de un uso no prioritario. El único uso prioritario es el público urbano, que no se quede la ciudadanía sin agua», dijo Quiroga Álvarez.

«No se va a poner en riesgo, ni mínimamente, y eso lo subrayo, el uso público urbano de la ciudadanía. Eso no está en discusión», afirmó.

A nombre de los usuarios del Distrito de Riego 02 de El Mante, su presidenta Coral Fentanes Mayorga dio la anuencia para trasladar el vital líquido que se rescate del operativo al sur del estado y fluya a donde más hace falta, «somos empáticos y vamos a apoyarlos», expresó.

A la vez exigió que se aplique la Ley de Aguas Nacionales y se impongan sanciones ejemplares a quienes saquean el agua del río Guayalejo.

Por su parte, Francisco González Casanova, gerente de la Comapa Sur agradeció al pueblo de Mante su solidaridad para contribuir a aliviar el desabasto de agua en la zona conurbada.

«Al pueblo de Mante en general, gracias por venir a rescatarnos el día de hoy a casi un millón de personas del sur de Tamaulipas, jamás lo olvidaremos. A nombre de todos los usuarios, un millón de gracias», mencionó.