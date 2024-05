Por Agencias

Pachuca, Hidalgo.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que su contrincante, la candidata de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, “ama a los del PRI y los del PAN”, esto luego que por la mañana, la ex candidata del tricolor a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció a su partido y dio su apoyo a la morenista.

En tanto, pese a la prohibición que le dictó a Gálvez el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer distintas expresiones sobre Sheinbaum Pardo, este lunes, se refirió a ella como “la candidata de un partido del narco y de un partido que está coludido con la delincuencia organizada”.

Gálvez inició las actividades de su antepenúltimo día de campaña en Hidalgo, de donde es originaria, ante un lleno en el palenque de la Feria de Pachuca, al que se dieron cita varios de los familiares de la candidata nacida en Tepatepec.

Consultada a su llegada sobre el anuncio que hizo horas antes la ex candidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Gálvez indicó que “siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI y los del PAN, tanto se queja pero le encantan. Aquí, prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo, ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación, por la incongruencia, la gente detesta la incongruencia, entonces, que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia”.

Descartó que la decisión de Del Moral sea un golpe para su campaña “porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar, entonces ¿qué se va a llevar?, nada.

Al insistir que “la gente detesta la incongruencia”, dijo que también castiga la incongruencia, y apuntó que “se nota que están desesperados, que ya se dieron cuenta que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña y yo le digo a los priistas mexiquenses: ustedes están en el camino correcto, están luchando por un México que busca la vida, la verdad y la libertad.

Tras recalcar que en su momento apoyó a la mexiquense en su campaña a la gubernatura, agregó: “Señora Sheinbaum, ¿dónde están?, ¿no qué el PRIAN?, ahí está, le encanta a usted. Puro cuento”.

Y sobre los priístas que han dejado en los últimos meses al tricolor, los llamó corruptos y aseguró que en Morena “está lo peor del PRI ahí, pero Claudia ama a esos, ama estar con los corruptos”.

En tanto, luego de la final del futbol mexicano, en la que el América se proclamó campeón ante el Cruz Azul, se le preguntó si ella no la va a “cruzazulear” en los comicios del domingo. Al respecto, respondió: “No, a ver, el cruzazulear es cuando vas ganando y pierdes, aquí yo vengo de atrás. La que la va a cruzazulear es Claudia”.

Sobre su natal Hidalgo, aseveró que “sigo viendo un Hidalgo con desesperanza, con pobreza, con migración. El presidente Andrés Manuel (López Obrador) abandonó a Hidalgo, este estado le dio muchísimos votos y no le ha dado nada en obra, en desarrollo”.

Momentos después, con expresión de emoción al encabezar un mitin en su estado natal, preguntó a los asistentes que llenaron el palenque del recinto ferial: “Ahora nos ofrecen todo lo que hicieron, yo les pregunto, ¿qué hicieron por Hidalgo?”. Nada, respondieron a coro los simpatizantes con banderas de los partidos que la impulsan.

Además, afirmó que todos los días asesinan a siete niños en Hidalgo, y este lunes hubo un bloqueo carretera a Tulancingo por la desaparición de una menor de 14 años. Al retomar nuevamente el caso del menor asesinado la semana pasada en Tabasco, señaló: “Ya me prohibieron decirle narco al partido de Morena, ya me prohibieron, pero sí puedo decir que es la candidata de un partido del narco, ¿no?, ella es la candidata de un partido que está coludido con la delincuencia organizada”.

También se refirió a las protestas que han realizado integrantes del magisterio en las últimas semanas. “Les digo aquí a los maestros, no se doblen, no se dejen intimidar, ustedes tienen autonomía, los maestros van a contar conmigo, yo soy familia de maestros”. Ofreció que, de llegar a la presidencia, habría salarios base para los docentes de 20 mil pesos mensuales.

La candidata presidencial de la oposición sostendrá por la tarde una reunión con empresarios en Guadalajara. Con la cuenta regresiva con menos de media semana para que concluyan las campañas, la hidalguense reveló que se reunirá con integrantes de Movimiento Ciudadano, pero omitió dar a conocer con quiénes. “Déjenme ver quién llega, que tal si digo y luego no llegan”, añadió. Por la noche cerrará sus actividades en Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. (Néstor Jiménez/La Jornada).