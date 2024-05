Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Última semana antes de la elección del domingo 2 de junio, extraña, se observa bullicio fuera de lo normal y, extrañamente, muchas caras alegres, en todos los partidos parecen haber ganado la elección aunque todavía no hay un solo voto en las urnas.

Tal vez lo que vemos sea solo sonrisas perversas, será en estos días cuando a las promociones partidistas se le sumará el trabajo sucio para desprestigiar al enemigo de la mejor manera posible, no será novedad lo que veremos en las siguientes horas, una guerra mediática en las redes sociales e igual mensajes sutiles y hasta descarados en la prensa, radio, televisión que se inclinan día para un lado y luego para el otro.

Los números oficiales de la elección los veremos el lunes 3 de junio, sin embargo resulta una falsedad decir que la moneda está en el aire, una elección no se gana por arte de magia ni por suerte, el triunfo se cocina con gobiernos efectivos en la operación política pero más en dar resultados a la ciudadanía, luego con trabajo en las calles, ya al final, y a veces, con propuesta, conquistando a un electorado que hoy por hoy ya no cree en promesas de campaña.

Sería engañarnos decir que una campaña convence a un ciudadano en votar por uno u otro partido o candidato, no sucede, a la hora de votar se califica el pasado de cada uno de los que aparezcan en las boletas, que han hecho con sus vidas como para merecer el privilegio de mandar, de administrar nuestro dinero, por eso se investiga si son capaces de gobernar o solo quieren un puesto para saquear presupuestos y tener poder que les permita hacer más dinero y ponerle más ceros a sus cuentas bancarias, obvio, cuando no tienen pasado se revisa a sus partidos, a sus amigos, pero difícilmente se le escucha.

Para bien de México lo del domingo no será un recuento de daños, las condiciones fueron inmejorables para hacer política, para convencer, tan fue así que algunos candidatos se cansaron de acusar al gobierno o a los otros partidos, la mayor parte de las veces sin prueba alguna, y nadie les calló la boca, se les dejó ponerse la soga al cuello solitos, sin darse cuenta que entre más hablaban de abusos de poder más convencían a la gente de que eran mentiras porque ahí estaban presentes muchos de los que se decían afectados y luego les recordaban en el pasado para observar que no cambiaron nada.

Sobre los candidatos a alcaldes hay que decir que fueron campañas muy activas, la mayoría de los partidos y sus abanderados le apostaron a la movilización, a salir a los cruceros, las colonias, los ejidos, a tocar puertas y hacer propuesta, unos en busca de presupuesto o tener una agencia de colocaciones, otros en busca de poder, unos más en busca de servir y dar lo mejor de sí, ya usted sabrá distinguir cada caso porque los ha visto gobernar a todos, los ha visto en su vida privada.

Para el domingo 3 de junio a las siete u ocho de la noche conoceremos que alcaldes fueron reelectos o electos, también quienes serán a partir de octubre Diputados federales, Senadores y este México lindo y querido conocerá oficialmente el nombre de su nueva presidenta, la que habrá de administrar los presupuestos y buscará mejores condiciones para tener un país más amable.

No dudo que haya uno que otro loco que sorprenda a la gente, que haya hecho su mentira tan creíble y la repita tanto que obtenga el voto de la ciudadanía, a esos los evaluaremos tres o seis años, al final de sus cargos los podremos exhibir, además, usted no olvide que podrá vigilarlo todos los días para dar a conocer sus abusos o transas si le toca la de buenas, o la de malas de tenerlos.

Esta elección del 2024 es cuando la realidad nos golpea fuerte, nos indica que es tiempo que muchos políticos que andan en campaña se vayan a descansar a sus casas porque no merecen otra oportunidad como las que tuvieron en el pasado, porque no se merecen nada de este pueblo, también hay que decir que para otros todavía no son los tiempos y que merecerán oportunidades en el futuro porque tienen con qué respaldarlas y, desde luego, solo habrá un ganador en cada contienda y a ese hay que darle todo el apoyo, empezar por ponerle marca personal, vigilar los actos de su equipo de trabajo y hasta de su cabildo si le toca ser alcalde o alcaldesa.

La recomendación final, serénese, habrá mucho movimiento estos últimos días, los datos duros arrojan elecciones competidas en muchas partes del país, todos los partidos y los independientes irán en busca del voto, el domingo se realizará una movilización como la que pocas veces se ha visto y es respetable, pero usted no se meta en problemas, lo nuestro es votar, lo nuestro es seguir a los ganadores y vigilarlos.

Claro, hay que presionar para que esa misma movilización que se hará el domingo se realice cuando estén gobernando los ganadores, que una vez conocidas todas las deficiencias y las cosas buenas que presumieron en las campañas pues puedan sacarle provecho para darle a los mexicanos paz, trabajo, educación de calidad, servicios de salud y mejores servicios públicos.

Finalmente, a los que trabajaron de buena fe y no les toque ganar, Gracias por participar, a los que quisieron engañar y no lo lograron, también gracias por participar porque hacen madurar políticamente a la sociedad y a quienes ganen les pedimos dejen en su casa la soberbia y tener la humildad para sumar las propuestas de sus contrincantes y sus seguidores, empezar a buscar enlaces con los que puedan debatir los programas que sus adversarios presentaron para sacar un proyecto de municipio, Estado o nación que sea mucho mejor al que ellos pensaron pero, sobre todo, deben tener la cabeza fría y la conciencia de que ya no será como antes, por lo menos lo deseable es que no lo sea.

Y a todos los que se empeñan en las redes sociales en difundir falsedades, a tratar de engañar, pues hay que avisarles que ya nada cambiará, está es la última semana, y solo tres días más de campaña, y nos vamos a las urnas…

AMLO OTRA VEZ EN TAMAULIPAS… los enterados sobre la gira presidencial de este lunes 27 de mayo auguran que saldrá pus, que brotará más mugrero que hizo el cabecismo en materia de salud en Tamaulipas.

Lo oficial, lo único que han podido informar hasta hoy, es que se trata de una gira para evaluar el IMSS bienestar y todo el sistema de salud, que lo harán el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La realidad es que se hará un reporte de todo lo que costo rescatar los servicios públicos de salud en Tamaulipas y dolerá al cabecismo y a uno que otro panista despistado que cree todavía en ellos, los datos es que no dejaron piedra sobre piedra, simularon construir, “pagaron” o quizá se autopagaron, por equipamiento que nunca instalaron, los contratos de medicinas se firmaban, salía el dinero, pero nunca llegaban las mismas a las farmacias de los hospitales, estuvo abandono todo el sistema hospitalario por la voracidad cabecista y, de paso, también la de Egidio Torre.

Lo que siguió fue establecer un plan presentado por el gobernador Américo Villarreal para restablecer el servicio universal, gratuito y de calidad para los tamaulipecos, también para eliminar todo el saqueo que hicieron al particularizar parte de la Salud, que no vuelva a suceder nunca más.

Este lunes conoceremos hasta como los moches que exigía el cabecismo a prestadores de servicios causaron un desastre, y solo será parte de ello, las filtraciones de información son tendientes a que todavía se investiga qué sucedió con los recursos destinados a la salud y cómo se utilizaron durante el prianato para que los miserables, voraces y saqueadores paguen sus culpas…

RECONOCEN A DOCENTES DE LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró la Asamblea Solemne de Entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Docente, en un emotivo evento que presidió el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado ante directores y personal académico de las facultades, unidades académicas y escuelas de las zonas norte, centro y sur del estado.

El rector Dámaso Anaya entregó reconocimientos, preseas y distinciones a un total de 260 docentes por su trayectoria al servicio de la Universidad.

Destacó que este es un homenaje para reconocer públicamente su dedicación, esfuerzo y excelencia, porque con su labor han contribuido a construir una universidad más fuerte y comprometida con el bienestar de la sociedad.

“Ustedes son la fuerza que impulsa a nuestra institución hacia la cima, convirtiéndola en un referente de educación de calidad y un motor de progreso para nuestro estado», enfatizó.

Hizo menciones especiales a los docentes de mayor antigüedad; entre ellos, al Dr. Héctor Capello y García, Jesús Arias Gómez, María Teresa Barrón Torres y Enrique González Rodríguez, destacando que han dedicado su vida y talento a la formación de sus estudiantes, moldeando proyectos de vida y siendo una fuente de inspiración.

En ese contexto, la UAT rindió homenaje a un grupo de 36 docentes que se jubilaron en 2023, siendo esta la primera vez en la historia de la Universidad que se otorga este reconocimiento, instituido por la casa de estudios a partir de este año.

Subrayó que este acto simboliza el agradecimiento y el respeto hacia quienes han concluido su carrera activa. “Su legado perdurará en las mentes y corazones de quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos y colegas», afirmó el rector.

“Queremos que el humanismo sea el sello personal junto con la academia y la investigación. Les agradecemos de antemano, a nombre de nuestra universidad, todo el cariño y las ganas que le pusieron a los años de servicio. Muy agradecidos y muchas gracias», expresó.

Cabe mencionar que, de una población total de 2,768 docentes, 146 fueron homenajeados por cumplir 15, 20 y 25 años de servicio; 67 por completar 30 y 35 años, quienes también recibieron una moneda de plata conmemorativa; y 16 por cumplir 40 y 45 años, a quienes se les entregó una moneda de oro.

Como parte del evento, el rector tomó protesta a los 26 secretarios generales seccionales del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT).

Correspondió al secretario general del SUTAUAT, Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, expresar el mensaje a nombre de la comunidad docente de esta casa de estudios, reafirmando el compromiso institucional para trabajar de la mano con la administración del rector Dámaso Anaya.

