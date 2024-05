Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay candidatos que no necesitaron hacer campaña y tienen acceso seguro a la 66 legislatura al Congreso del Estado. Son los llamados “de minoría”, que ganan lo mismo y con igualdad de derechos.

Según les vaya en la feria, será el número de asientos propiedad de cada partido.

Así por ejemplo, en el hipotético caso de que Morena ganara 21 de los 22 escaños de mayoría, solo tendría derecho a uno plurinominal, en este caso el de Armando Zertuche Zuani, número uno en el registro.

Aquel que coseche mínimo el tres por ciento de la votación total válida, deberá recibir una diputación, siempre en beneficio del número uno de la lista.

En el PAN la primera es María del Rosario González Flores, de Tampico; Partido del Trabajo, Diana Chavira Martínez; Verde Ecologista, Esmeralda Peña Jácome; Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides Villafranca y PRI, Mercedes del Carmen Guillén.

No mencionamos al PRD porque de seguro se quedará -otra vez- en el camino. Tiene puras tachas derivado de su corrupción. Suerte similar con el independiente por Victoria.

Por lo menos los señalados pueden respirar tranquilos, a menos que se venga una tempestad. Entrarán a la nómina sin gastar en campañas.

Según las encuestas de intención del voto, Morena y aliados van muy arriba. El pronóstico es que PT y Verde volverán a tener representantes de mayoría y minoría. Como hermano mayor, Morena les da su lugar y los jala.

En 2021, el guinda levantó, solito, 546 mil votos y le dieron cuatro de los 14 espacios a repartir: Úrsula Patricia Salazar, Armando Zertuche Zuani, Nancy Ruiz Martínez y Javier Villarreal. Se sumaron a los 14 de mayoría (hablando antes de las deserciones o traiciones).

Con segundo lugar en votación, el PAN fue premiado con seis becas: “Cachorro” Cantú, Marina Ramírez, Carlos Fernández, Mirna Flores Cantú y Sandra Luz García, más las seis -de 22- de mayoría que conquistó.

Es de esperar que, al comenzar este proceso, no persistan las puñaladas por la espalda como sucedió en la bancada de Morena, hace tres años, cuando las damitas chapulinas brincaron al PAN, y siguió el bloque independiente de ex celestes.

Movimiento Ciudadano, con casi 50 mil votos, recibió como premio una diputación para Gustavo Cárdenas Gutiérrez, cacique de las siglas desde el 2014.

Con 132 mil sufragios, el PRI recibió dos lugares, Edgardo Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos. Si en 2024 se queda con esa cifra, es muy posible que conquiste una más. Son muchos los factores que castigan o premian.

Los demás partidos -en la feria del 2021- chuparon faros. No sacaron premio. Hoy se reivindicarán los que van de socios del guinda. Recibirán prerrogativas estatales.

Para que usted le vaya calculando, hemos de decir que, por el lado celeste, después de Rosario González, en la lista siguen Ismael García Cabeza de Vaca, Marina Ramírez Andrade, Vicente Verástegui, Patricia Salazar Cano y Gerardo Peña Flores.

Antes de las elecciones es muy aventurado calcular el reparto de rebanadas del pastel, pero usted, querido lector, puede echar a andar la imaginación en base a los pronósticos de las encuestadoras. No habrá carro completo estatal, aunque sí por regiones. En una zona urbana, el que gane la alcaldía arrastrará las diputaciones federales y locales.

Adelantándonos a los tiempos ¿quién para encabezar las bancadas del PAN-PRI y Morena-Verde-PT?.

Los morenos tienen dos opciones de liderazgo, Úrsula Patricia Salazar -si gana mayoría en Tampico- y Armando Zertuche, de la pluri. Incluye presidir la Junta de Gobierno.

En Morena -por aquello de quedarse con el grueso de mayoría- hay tres que deben sentirse con la seguridad de acceder al Palacio Legislativo: Armando Zertuche Zuani, Yuriria Iturbe Vázquez y Alberto Lara Bazaldúa (ya fue diputado, pero por el PAN).

¿Quién para liderar la del PAN? Recordar que el premio no podría alcanzar hasta el sexto espacio, donde va el “dedo chiquito” del ex Gobernador dueño de la franquicia. Los demás no tienen la estatura ni son de fiar para su causa.

En 2022 -Gobernador- votaron un millón 463 mil ciudadanos, de ellos 731 por Morena. Los jugadores y árbitros quieren aumentar la cuota ¿lo lograrán?.

Siguen dándose renuncias en las planillas de ayuntamientos, aunque no causan daño ni a los partidos ni candidatos porque su destino a perder está marcado. Tal es el caso de Juan Osberto Vera Quintero, sexto regidor en la planilla de Luis Torres Aliyán, municipio de Victoria, Movimiento Ciudadano.

Por seis días el espacio puede ser ocupado por el suplente, José Antonio Nava Piña, y nada pasa. En todo caso la que puede ganar, de esa planilla, es Melissa Jaytzel Mireles Escobedo, por ir en primer lugar de regidurías.

La tarde de este lunes se rumoreaba que igual podría renunciar Luis Darío Vera Quintero (hermano de aquel) a la regiduría 12 que lleva en la planilla de Oscar Almaraz Smer.

Por el Congreso del Estado, las fracciones acordaron suspender la sesión ordinaria de esta semana, considerando que andan demasiado ocupados. Reanudarán hasta el seis de junio.