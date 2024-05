Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- El obispo emérito de la Diócesis Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, habría permanecido en el motel Real Ocotepec los dos días que estuvo desaparecido, según videos que muestran que el prelado ingresó a ese lugar por su propio pie y en compañía de un hombre que después se retiró.

Así lo dio a conocer el comisionado estatal de Seguridad (CES), José Ortiz Guarneros, quien confirmó que Rangel Mendoza permaneció en el hostal el sábado 27 y el domingo 28, hasta que fue rescatado por la Cruz Roja, según la información en su poder.

El obispo Rangel fue reportado como desaparecido el sábado, luego de salir de su casa el viernes. El domingo llegó en calidad de desconocido al Hospital “José G. Parres” de Cuernavaca y hasta el lunes fue identificado. Desde la noche del lunes se encuentra en un hospital privado.

La tarde de ese día el fiscal Uriel Carmona afirmó que probablemente se trató de un secuestro, ya que fueron extraídas cantidades de dinero de sus tarjetas.

El miércoles se confirmó que al clérigo le fue encontrada cocaína y benzodiacepinas (sedante) en su cuerpo, lo que hace creer a la CES que no se trató de un delito.

“Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo, esa persona después se retiró, pero es todo lo que sabemos, porque no sé, nos fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la Fiscalía y no nos permitieron”, declaró el funcionario.

“Nosotros pensamos que no es un secuestro exprés, pero el fiscal (Uriel Carmona Gándara), tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés con en base a que lo dijo, y bueno, pues eso sí seguirá dando qué decir”, agregó.

Finalmente, Ortiz Guarneros dijo que la información con la que cuenta la CES ya fue entregada a la FGE. (Rubicela Morelos/La Jornada).