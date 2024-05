Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Simulacro Electoral Universitario -en que participaron maestros y estudiantes de la UAT-, es una muestra de lo que va a suceder el 2 de junio: Ganará la Presidencia Claudia Sheinbaum.

La zapatiza puede ser de hasta tres a uno.

Con seguridad Morena y socios van a refrendar el gobierno de la ciudad de México y las dos terceras partes del Senado y Cámara de Diputados, lo que les permitirá sanear el Poder Judicial -uno de los pendientes- antes que se vaya López Obrador.

Apáticos por generaciones, por aquello de que “no tiene caso votar”, 255 mil jóvenes universitarios respondieron al ensayo nacional en que se colocaron urnas en 480 planteles, de ellos 30 particulares.

Los muchachos respondieron como no se esperaba… Y más.

El 63.5 por ciento -cercano a lo que pronostican las encuestadoras- votaron por la candidata Claudia Sheinbaum, el 23 por Jorge Álvarez Máynez y el 8.5 por Xóchitl Gálvez.

Así, la candidata de la derecha será relegada al tercer lugar, arrastrando con ella a los candidatos de su alianza.

De Tamaulipas tomaron parte universitarios del campus Victoria. Los resultados locales no se divulgaron, pero son de imaginar. Esta tierra es de liberales, de avanzada, históricamente de revolucionarios.

Más vale que los empresarios vayan cambiando de táctica para tumbar el “segundo piso” de la 4T. En seis años no le despeinaron su “cabecita de algodón” a López Obrador.

Los grupos de derecha deben prepararse para estar fuera de los pingües negocios con el gobierno, por otro sexenio.

Para el ejercicio juvenil fueron instaladas 623 urnas tal y como serán el 2 de junio, con simulación de boletas iguales, en la idea de fomentar la participación de los muchachos en los procesos cívicos, y lo consiguieron. Respondieron.

Por candidatos a la Ciudad de México, el 58 por ciento votó por Seguiremos Haciendo Historia, lo que da una idea también del próximo resultado, la crónica de una victoria anunciada.

AMLO termina en cuestión de meses. Le hicieron lo que el aire a Juárez, nada, a pesar de las agresiones de que lo han hecho objeto en el sexenio. La última con el cuento de que ya se separó de su esposa.

El señor “X” y los empresarios tendrán que meterle más sesera al tema. No les funcionaron organizaciones que se sacaron de la manga como el Frente Cívico Nacional, el famoso BOA, Sí por México, Unidos, Frenaaa (Frente Nacional Anti Amlo), Va por México, Todos por México, que pretendieron convertir en un movimiento envolvente de la sociedad civil.

La gente mandó al diablo campañas como: El INE no se toca, la Corte no se toca, mi voto no se toca, los fideicomisos no se tocan.

Organizaron por lo menos una docena de marchas y manifestaciones monstruo en la gran capital, a la que concurrieron acarreados de todo el territorio, incluyendo de Tamaulipas. Se recuerda la volcadura de un autobús ocurrida el 23 de noviembre de 2020 en el tramo Victoria-Matamoros, donde resultaron dos personas sin vida y 20 lesionados. Asistieron como acarrados a una marcha en la capital.

Llegaron a exigir la renuncia del Presidente, “por desviar a México hacia el comunismo”, pero a cinco meses de terminar, su aprobación anda por el 60 por ciento.

Buscaron crear grupos y redes por colonia y barrio, a los que llamaron Comités Patriotas que no les funcionaron. Mucho el ruido en medios de comunicación nacional, pero pocas nueces.

Casi nadie les respondió. El 16 de agosto del 2020 los antipeje hicieron protesta en Victoria, con 20 personas.

En septiembre de 2022 el PAN gobierno mandó acarreados de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Tampico, Matamoros y Victoria a protestar “contra la militarización”. Últimos pagos desde el gobierno del Estado.

Los conservadores tendrán que esperar mejor oportunidad, canacos y Coparmex, los principales promotores en contra del Presidente, más grupos como Provida, Asociación de Padres de Familia y Alianza de Maestros.

No lo han despeinado, ni en la revocación de mandato ni en la elección federal intermedia. El viejo tiene un amplio respaldo popular y con seguridad van a ganar la mayoría del Congreso de la Unión.

Tema aparte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asestó otra cachetada a Francisco Javier García, al desechar medio de impugnación ciudadano en que sigue reclamando una diputación federal de minoría, pero segura.

Lo mandaron por un tubo muy rápido. El Juicio 661 de la Sala Superior fue turnado el seis de mayo, se hicieron las notificaciones y dos días después estaban las conclusiones, desecharlo de plano. De última hora se incluyó en la agenda de este miércoles.

En el expediente hay una fe de hechos expedida por el licenciado Armado Mastachi Aguario, notario 121 de la ciudad de México.

Ahora sí, fin político del “gringo” ex Gobernador. Le quedarían otros recursos por otras vías. Es inelegible por ser prófugo de la Ley.

Antes de irnos, mire que una organización desconocida, en colaboración con el INE, anunciaron debates entre los candidatos por el V distrito electoral federal y 14 y 15 locales, Victoria. La pregunta es ¿quiénes van a asistir? No los que encabezan las preferencias. Pendientes.