Por Agencias

Ciudad de México.- Alejandra Orozco Pacheco, testigo del asesinato de su pareja Eder Hernández denunció que el candidato a Jefe de Gobierno, Santiago Taboada, y el aspirante a Alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, lucran políticamente con su tragedia.

“Están repartiendo volantes en todas las colonias de Benito Juárez, donde exponen el cuerpo inerte de quien fue mi pareja durante nueva años y eso es bajísimo, muy triste, porque Eder tiene una familia e hijos.

“No me extraña de esos carroñeros del PAN que no respetan ni a su madre y quieren seguir engañando a la gente cueste lo que cueste”, señaló la mujer, quien trabajó con Taboada.

A 10 días de la desgracia ocurrida en la colonia Portales y de la que también fue testigo Hugo Torres, ex candidato a concejal en Benito Juárez, exigió a “Santiago Taboada y Luis Mendoza dejen de usar el crimen de mi pareja para intentar beneficiarse políticamente, son un asco de personas”.

Asimismo, les pidió que “dejen de decir que era miembro activo del PAN, porque eso no es cierto. Hace años renunció y ellos no lo han bajado de sus listados para usar este tema e intentar confundir a la gente”, señaló Pacheco.

La vecina de Benito Juárez cuestionó el cerco informativo de diversos medios cercanos al PAN para ventilar su inocencia.

“En la Fiscalía no se explican por qué me trataron a mí y a Hugo como culpables de un asesinato cuando nosotros hicimos todo para ayudar, es más no sabíamos que había ocurrido un crimen”.

Se trató, dijo, de una riña vecinal que se convirtió en tragedia en cuestión de minutos “y luego pasó a ser un show mediático al juzgarnos como asesinos para sacar raja política.

“Pero Santiago y Luis se equivocaron, los vecinos entendieron muy rápido su estrategia y hoy en las calles me muestran su respaldo, su apoyo, porque siempre he sido una mujer de trabajo que seguirá ayudando a la gente en memoria de Eder”, afirmó Pacheco.

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Carlos Martín N y Carolina N, por su presunta participación en el homicidio calificado de Éder, ocurrido el 25 de abril pasado. (Laura Gómez Flores/La Jornada).