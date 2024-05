Por Agencias

Ciudad de México.- Tras el último de los debates presidenciales, un grupo de más de 250 intelectuales, entre académicos, escritores, historiadores, periodistas e integrantes de la comunidad artística, quienes se han caracterizado por ser críticos del gobierno federal, expresaron su respaldo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez.

“En mí hay emoción, pero, sobre todo, hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. ¡Los necesito para llegar al final del camino!”, les dijo la abanderada de la oposición, quien les recalcó: “Me encantaría también que algunos de ustedes levantaran la mano y dijeran, yo te podría acompañar a gobernar, porque también hay que perder el miedo para decir estas cosas”.

Al encuentro desarrollado en el Palacio de Minería acudieron Héctor Aguilar Camín, el ex canciller Jorge Castañeda, Enrique Krauze, la ex titular de Conaculta Consuelo Sáizar, la escritora Ángeles Mastretta, entre otros.

Ante poco más de medio centenar de los firmantes, el antropólogo Roger Bartra dio lectura a un manifiesto con el que aseguraron tener puntos de vista políticos e ideológicos distintos, pero decidieron dar su respaldo a Gálvez porque “el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”.

Indicaron que «ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución”.

Y al aseverar que hay un “peligro de una regresión autoritaria”, advirtieron que “polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos”.

En respuesta, la hidalguense sostuvo que se ve trabajando junto con Morena en caso de ganar la presidencia, y al igual que lo dijo en el debate del domingo, señaló que sería una mandataria “daltónica”.

“Tenemos que ganar para tener un gobierno unido, sin división, sin odio, sin mentira, y eso solo se construye con los ciudadanos, es más, me gusta, me gusta inclusive que me recriminen que yo nombré a los pluris de los partidos, yo no tuve nada que ver con las candidaturas, porque lo que sí tengo es absoluta libertad para hacer el mejor gobierno de la historia. En ese sentido, ningún partido me ha puesto ningún tipo de cuota, de pedimento, nada. Ellos saben que van a estar en el Congreso”, agregó.

Además, adujo que el próximo 29 de mayo, en el cierre de campaña de su contrincante, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, habrá acarreo.

“Si ellos no acarrean, no llenan el Zócalo, porque no hay emoción, en su candidata no hay emoción, en lo que ella hay es instrucción, a ella le entrenaron ayer para llegar a decir esto, esto, esto, y no se salió del script”.

Gálvez Ruiz concluirá sus actividades del día con un mitin en la Plaza de los Mártires, de Toluca. (Néstor Jiménez/La Jornada).