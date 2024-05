Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Guste o no a Morena y aliados la política se convirtió en una de las actividades más caras de la vida pública, la razón, por años y años los gobiernos del PRIAN utilizaron la entrega de despensas, compra de votos, compromisos de empleos y hasta el estar atentos para cambiar una lámpara, cuando se requiera, como moneda de cambio por el sufragio de los ciudadanos beneficiados.

La estrategia era relativamente barata para los que tenían los presupuestos en las manos, más tomando en cuenta que hasta la aprovechaban para robar a manos llenas ya que hacían compras de despensas a precios de oro y muchas ocasiones ni las repartían todas, lo mismo sucedía con los otros compromisos, se hacían tontos una vez que llegaban al poder, por eso perdieron adeptos, por ello hartaron al ciudadano y los cambiaron por Morena.

Obvio, parte de la estrategia era, precisamente, encarecer el voto para que no cualquiera pudiera acceder al poder, es decir, le ponían trabas al enemigo que siempre llegaba sin dinero a las contiendas electorales y lo siguieron haciendo hasta que en la oposición se entendió que sin recursos la única vía para acceder al poder era formar un autentico liderazgo, ahí está Andrés Manuel que cinco años después de llegar a presidente conserva una aprobación, para algunas encuestadoras, cercana al ochenta por ciento.

Si, tiene razón, la aprobación de Andrés Manuel también se debe a los programas sociales que instrumentó en su gobierno, hasta se puede decir que gestionó los votos para su partido por esa vía, pero esa es otra historia porque, al final, la ciudadanía seguirá haciendo un análisis integral de cada candidato o partido y decidirá de acuerdo a como estén gobernando o hayan gobernado en su momento más la forma como los atiendan en campaña, es decir, para impulsar el voto no solo es necesario hacer un gobierno aplaudido o que entrega beneficios, también, casi por obligación, debe tener el manejo de una estructura electoral y eso parece ser un problema en este momento, deje me explico un poco más.

Es una realidad que el Gobierno de Andrés Manuel, también el del gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas, tienen un amplio respaldo de la ciudadanía, se observan cambios, los programas sociales aterrizan directamente, hay solvencia moral y liderazgo que son aspectos que nunca se cubrieron debidamente en pasadas administraciones, le insisto, porque los del PRIAN se acostumbraron a manejar más las estructuras electorales con dinero público y diseminar liderazgos en las colonias para, a cambio de casi nada, tratar de permanecer en el poder y lo lograron por muchas décadas, es más, si no les hubiera ganado la voracidad todavía estarían gobernando el Estado, pero siguiendo con la primera idea, buenos gobiernos y que sean aprobados, es un buen apoyo de AMLO y AVA a su partido, igual, guste o no.

Pero también es una realidad que de acuerdo a los estudiosos del comportamiento ciudadano los votos raramente llegan a las urnas para felicitar a alguien por un buen gobierno, por gratitud, difícilmente los atrae la propuesta, contrario a ello el sufragio se gestiona haciendo odiar al enemigo y aceitando una estructura electoral cosa que parece no estar sucediendo del todo bien en el partido que pretende ganar la mayoría, los candidatos a alcaldes dan la impresión de no traer presupuestos, los que buscan llegar al congreso están peor y es raro porque la gran mayoría ya tienen experiencia en el tema y saben que no solo se trata de prometer, que ya no están para comportarse como opositores o redentores, menos los que ostentan cargos públicos o los han desempeñado.

Parte de lo mismo también lo es Eugenio Hernández Flores, el exgobernador que candidato a Senador por el Partido Verde, lo quiere mucha gente, la ciudadanía ya entiende que es parte del plan C, pero se está enfrentando a dos marcas muy fuertes, la de Morena y la PRIANISTA, con el añadido que sus armas son acudir a la gratitud y cariños del pasado, es decir, en el Verde no tienen una estructura y en su equipo no tuvieron tiempo de crear o comprar una estructura y eso le puede pesar a la hora de contar los votos porque, le insisto, lamentablemente el amor no motiva sufragios.

Ahí está un problema colateral para Morena, para el sistema, da la impresión que sus operadores no son capaces de entender el plan C, sintetizando, para quienes están a cargo de la elección fue más fácil hablar de todos los votos para el partido guinda sin entender que de esa forma solo podrían lograr una mayoría que no sería suficiente para cambiar leyes.

En lo local, para ser más explícitos con un ejemplo y a como se ven las cosas, hasta hoy solo Morena, PAN y Movimiento Ciudadano podrían superar el 3 por ciento de los votos para entrar a la repartición de las pluris, si ello ocurriera, aunque Morena ganara todos los distritos no podría tener ni siquiera los 24 o 25 diputados que necesita para cambiar la Constitución local, es decir, no podría modificar las leyes ni movimientos que le permitieran deshacerse del Fiscal carnal, del Fiscal anticorrupción o colocar personajes afines en los organismos independientes como Derechos Humanos, el ITAIT, los contralores, entre muchos otros.

Por eso le digo que los operadores no entienden que no entienden el plan C y les urge que alguien se los explique, que les diga que no se trata de todo el voto para Morena, se trata de darle una jugada inteligente a los aliados, al Verde, al PT o ya de plano a Movimiento Ciudadano si pudieran contar con ellos, es claro que a estas alturas de la elección ya se ve complicado hasta hacer entender a muchos candidatos que busquen financiamiento y aceiten estructuras, entonces, pues más lo será idear una operación política que permita darle juego a todos sin arriesgar los triunfos que ya tienen en la bolsa, está interesante la situación, ya veremos cómo nos sorprenden…

HABLANDO DE MALOS POLÍTICOS, OTRA VEZ EXHIBEN VORACIDAD DEL GOBIERNO DE CABEZA… la visita de AMLO el pasado viernes al sur del Estado encueró nuevamente la forma ruin de saquear el Estado de la administración anterior y la de Egidio Torre, el nuevo hospital civil de Ciudad Madero duró 8 años abandonado, ¿la razón?, pues porque se gastaron cientos de millones de pesos en la transa, por eso cuando aún no tenían ni el 40 por ciento de avance se declaró inservible la obra con un dictamen de que tenía fallas estructurales graves, lo extraño es que se compraron de todas formas equipos y hasta medicinas, muchos no llegaron, pero los gastos están hechos y no se castigó a nadie.

Así como lo ve, los malos manejos de Francisco N y secuaces siguieron con la compra del equipo médico que se instalaría en el hospital con todo y que ya había sido declarado inservible.

Con Américo Villarreal se rescató el proyecto y los trabajos de construcción se reanudaron con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el viernes se hizo el compromiso de terminar la obra lo más pronto posible lo que exhibe las trapacerías del pasado.

El objetivo, de esta administración estatal y la federal con esa nueva obra del hospital, es brindar servicios médicos de calidad a los derechohabientes del sur de Tamaulipas y estados vecinos, contando con servicios de alta especialidad, como es el caso de la sala de hemodinamia, instalada en febrero de este año, en el edificio donde actualmente funciona el hospital civil…

ORGANIZA UAT CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), realizó el primer Congreso Internacional de Investigación Estudiantil, en conjunto con la Universidad Santo Tomás (Santoto) sede Bucaramanga, Colombia.

El evento se enmarca en las líneas de trabajo que impulsa el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, en el sentido de fortalecer la internacionalización de los programas educativos de la UAT.

Desarrollado en el sistema en línea, el congreso consumó el propósito de crear un espacio para compartir y difundir los proyectos de investigación del estudiantado de licenciatura de la FCAV-UAT, así como de los alumnos de la universidad colombiana.

En ese contexto, se generó el intercambio de experiencias y conocimientos en el área de los negocios y las ciencias sociales, donde los participantes estructuraron sus temas en el desarrollo de las organizaciones con un enfoque en los empleados y el emprendimiento social.

Las actividades fueron presididas por el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV, y coordinadas por el Dr. José Melchor Medina Quintero, investigador de este plantel.

La primera ponencia estuvo a cargo de las alumnas Thaily Cortina Salinas, Lucía Nieto Porras, Heidy Rivera Alcalá, Abigail Rodríguez Zúñiga y Karime Vargas Hernández, con el tema “El impacto del trato de los superiores en el compromiso y motivación de los trabajadores de sucursales en plazas comerciales de Ciudad Victoria”.

Ellas analizaron la importancia del clima laboral a fin de comprometer y motivar a los empleados, agregando un valor al considerar el trato ejercido por los líderes.

Por la Santoto se presentó el trabajo “Percepción de los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga frente a la corrupción financiera”, de Juliana Buitrago Ortiz y Eminton Meza González.

En otra participación de la UAT, Dulce Fuentes Montantes, Blanca Galaviz Gómez, Sarahí Hernández Castillo y Blanca Maldonado Rodríguez expusieron la investigación “La información salarial para la satisfacción laboral y las relaciones humanas entre empleados de las maquiladoras”, que busca determinar la importancia de la información que contienen los recibos de pago.

Igualmente, se presentó el tema “Análisis de la remuneración del contador público en Colombia”, por las estudiantes de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga Fernanda Acevedo Rueda y Margareth Argüello Román.

Finalmente, en otra participación de la UAT, las alumnas Carolina Arvizu Palacios, Esmeralda Díaz Peña y Naydelin Guevara Patiño expusieron la investigación denominada “Social media as an advertising tool for customer attraction and loyalty in microenterprises”, que aborda el uso de las redes sociales en el microemprendimiento y cómo estas herramientas de tecnología para la comunicación pueden ser muy valiosas en la publicidad.

Vale la pena destacar que esta ponencia fue dictada totalmente en idioma inglés, y en esa misma lengua se desarrolló la sesión de preguntas y respuestas, donde los estudiantes de ambos países fueron muy activos con sus comentarios, felicitaciones y preguntas.

Este Foro Internacional de Investigación Estudiantil es la primera edición que se realiza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Comprometidas con el desarrollo integral de sus estudiantes, han decidido desarrollar estos trabajos en forma anual y sumar en el corto tiempo a las facultades de las dos instituciones para crear un ambiente de comunión entre estudiantes-sector productivo-investigación científica, como un círculo virtuoso para el desarrollo organizacional regional y nacional.

