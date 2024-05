Por Agencias

Matamoros y Reynosa, Tamaulipas.- Bajo una temperatura que se elevó a los 40 grados, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, expresó que “está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años”.

La hidalguense se reunió esta tarde con integrantes de la Asociación Agrícola de Matamoros, en un encuentro organizado en un campo se sorgo al que acudieron cientos de productores. El acto duró menos de 20 minutos mientras la mayoría de los asistentes buscaba alguna forma de abanicarse aire y resistir el calor.

En su traslado desde Reynosa, la abanderada presidencial estuvo resguardado por varias unidades del Ejército y la Guardia Nacional, en un notorio incremento del operativo de seguridad que usualmente la acompaña. En las unidades, elementos armados vigilaban el trayecto y se mantuvieron en las inmediaciones durante ambos actos.

Ante los productores de esta región del país, sostuvo que de ganar la contienda electoral abordaría con el presidente de Estados Unidos el tema de la migración, narcotráfico y del agua.

En referencia al Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, la hidalguense señaló que “no hay manera de pagar el agua que no tienes y las sequías han sido prolongadas y no podemos poner en riesgo a los productores de granos que les garantizan alimento a los mexicanos. La seguridad alimentaria es algo que vamos a proteger”.

Y al igual que lo hizo horas antes ante simpatizantes de Reynosa, con los productores enfatizó que en 2019 se elevó la importación ilegal de gasolina en México que, aseveró, ingresó por la aduana de Tamaulipas, lo cual vinculó con el empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021, y con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Afirmó que “metieron aceite vegetal cuando en realidad era gasolina y dejaron de pagar 700 mil millones de pesos de IEPS. De ese el tamaño del quebranto que el gobierno de México ha tenido con los gobiernos de Morena y está metido Mario Delgado, a Carmona lo mataron en Nuevo León, el hermano está en Estados Unidos y sigue entrando gasolina ilegal que no paga impuestos. Por eso no hay dinero. Por eso no hay dinero para el campo”.

En tanto, señaló que en el presente gobierno los productores se quedaron sin subsidios, sin apoyos para diésel y sin créditos de fácil acceso, los cuales ofreció otorgar en caso de llegar a la presidencia. (Néstor Jiménez/La Jornada).