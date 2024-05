Por Agencias

Ciudad de México.- Si se presenta una sola prueba de mi supuesto involucramiento con el crimen organizado tendría que renunciar, porque me destruiría políticamente; soy un hombre de principios, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, comentó que quienes impulsan esa campaña que lo califica como narcopresidente son unos impresentables, cercanos al expresidente Salinas de Gortari, que impulsan la guerra sucia en su contra.

Entre ellos, dijo, está “la reina de la ficción”, que en un libro “inventó de manera increíble que yo había estado en un hotel en Gómez Palacio, Durango, con un narcotraficante de apellido Villarreal, que me había entregado una maleta llena de dinero en 2006 o 2012, para la campaña”.

Dice, agregó, que eso fue a medianoche, pero “¿dónde están las pruebas?’. No hay ninguna, recalcó, pero «con todos mis respetos (la autora del libro) es una mentirosa en potencia”.

El Ejecutivo federal recordó que tiene que cuidar sus palabras, por estar en plena época electoral, pero “cómo se le llama a los que no les importa mentir y difamar, al que miente dándose cuenta”.

Me gustaría saber, agregó, “cómo quedaría la señora si presentara una sola prueba de sus dichos, me destruye políticamente. Me tendría que ir por anticipado porque yo soy un hombre de principios y lo más importante en mi vida es la honestidad».

López Obrador insistió en que como opositor que ha sido, ha hecho denuncias fuertes, pero con pruebas, porque, “aunque se actúe de buena fe, si se hace por consigna, por calumnia, algo queda”. (Andrea Becerril y Emir Olivares/La Jornada).